Lisandro Martinez đập tan chỉ trích về hành động quay lưng ở chung kết World Cup 2026 Trung vệ Lisandro Martinez tỏ ra giận giữ trước những cáo buộc nhắm vào tuyển Argentina, đồng thời làm rõ lý do toàn đội quay lưng khi Tây Ban Nha nâng cúp.

Trận chung kết World Cup 2026 tại New Jersey khép lại không chỉ bằng chiếc cúp vàng thuộc về Tây Ban Nha, mà còn để lại những tranh cãi bùng nổ xung quanh hành xử của các cầu thủ Argentina. Sức ép từ truyền thông quốc tế và làn sóng chỉ trích liên tục đổ dồn vào đoàn quân của HLV Lionel Scaloni với các nhãn gán như "kẻ thua cuộc cay cú" hay "thiếu tinh thần thể thao".

Martinez tức giận khi Argentina bị bôi nhọ. Ảnh: Getty.

Làn sóng phẫn nộ sau màn trao cúp

Mọi ánh nhìn tiêu cực bắt đầu từ khoảnh khắc tiền vệ Leandro Paredes vướng vào cuộc ẩu đả căng thẳng với Gavi và Eric Garcia. Ngay sau đó, khi đội tuyển Tây Ban Nha tiến lên bục vinh quang nhận cúp, dàn sao Argentina đã đứng quay lưng lại với buổi lễ. Trong khi hầu hết đồng đội bị lên án, Jose Manuel Lopez lại trở thành cái tên duy nhất nhận lời khen ngợi nhờ hành động đứng đối mặt chúc mừng đối thủ.

Những hình ảnh này ngay lập tức tràn ngập các mặt báo lớn với góc nhìn phản cảm, tạo ra một cơn bão chỉ trích hướng về phía nhà cựu vô địch thế giới.

Sự thật đằng sau cái quay lưng của tuyển Argentina

Một tuần sau sự cố, trung vệ Lisandro Martinez của Manchester United đã chính thức lên tiếng. Cầu thủ này bày tỏ sự tức giận khi đội nhà phải hứng chịu những phản ứng tiêu cực bị coi là vô căn cứ từ dư luận.

"Tôi thấy hơi tức giận vì họ không có căn cứ nào để tạo ra sự thù ghét đó. Họ nói chúng tôi kiêu ngạo, nhưng có lẽ điều đó nói về những người phát ngôn hơn là về chúng tôi. Chúng tôi luôn dành sự tôn trọng cao nhất cho các đối thủ," Martinez nhấn mạnh.

Giải thích về góc quay gây hiểu lầm trên truyền hình, ngôi sao phòng ngự khẳng định toàn đội đã chủ động chúc mừng đối phương từ trước: "Sau trận chung kết, chúng tôi đã chào hỏi tất cả các cầu thủ và ban huấn luyện Tây Ban Nha. Hình ảnh chúng tôi xuất hiện với tấm lưng hướng về phía máy quay là vì chúng tôi đang đứng lại hát cùng người hâm mộ của mình phía sau cầu môn. Đó là cách chúng tôi thể hiện sự tri ân với cổ động viên Argentina, chúng tôi không thể bỏ đi vào lúc đó."