Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ tranh cãi: Jamie Carragher và Michael Carrick phản ứng dữ dội Quyết định truất quyền thi đấu Lisandro Martinez sau pha va chạm với Dominic Calvert-Lewin gây ra làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các chuyên gia tại Ngoại hạng Anh.

Trận thất bại của Manchester United trước Leeds United không chỉ để lại nỗi thất vọng về mặt tỷ số mà còn trở thành tâm điểm của những tranh cãi nảy lửa về công tác trọng tài. Tình huống trung vệ Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha tranh chấp với Dominic Calvert-Lewin đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ không khỏi kinh ngạc.

Cú sốc tại Old Trafford và sự can thiệp của VAR

Bước ngoặt của trận đấu diễn ra khi tổ trọng tài VAR xác định Lisandro Martinez có "hành vi bạo lực". Cụ thể, trung vệ người Argentina bị cáo buộc đã kéo tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin trong một tình huống tranh chấp sát vòng cấm. Ban đầu, trọng tài chính Paul Tierney không đưa ra án phạt tức thì trên sân do góc quan sát bị hạn chế.

Lisandro bất ngờ vì bản thân bị truất quyền thi đấu.

Tuy nhiên, sau khi nhận tín hiệu từ phòng VAR và trực tiếp kiểm tra lại màn hình bên lề sân cỏ, ông Tierney đã thay đổi quyết định, rút thẻ đỏ trực tiếp đối với số 6 của đội chủ nhà. Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các cầu thủ Manchester United và ban huấn luyện.

Jamie Carragher: Cần sự linh hoạt thay vì máy móc

Bình luận trực tiếp trên sóng Sky Sports, chuyên gia Jamie Carragher bày tỏ sự không đồng tình quyết liệt với phán quyết này. Theo ông, việc áp dụng luật lệ một cách quá cứng nhắc đang làm mất đi tính chất tự nhiên của các pha va chạm trong bóng đá Anh.

"Tôi không nghĩ bất kỳ người hâm mộ bóng đá nào, bất kỳ huấn luyện viên hay cầu thủ nào đang ngồi xem tại nhà lại nghĩ rằng đó là một thẻ đỏ," Carragher nhấn mạnh. "Những người làm nghề sẽ nhìn vào đó và thấy rằng đó không phải là hành vi bạo lực đến mức phải đuổi khỏi sân. Chúng ta cần sự hành xử đúng mực và thực tế hơn trên sân cỏ thay vì soi xét từng khung hình chậm một cách thiếu cảm quan bóng đá."

Michael Carrick và phân tích về tình huống 'gây sốc'

Đồng quan điểm với Carragher, huấn luyện viên Michael Carrick tỏ ra vô cùng thất vọng và gọi đây là một "quyết định gây sốc". Ông chỉ ra những chi tiết mà tổ trọng tài VAR dường như đã bỏ qua khi chỉ tập trung vào hành động của Martinez.

Cụ thể, Carrick phân tích: "Có một cánh tay đã vung vào mặt Lisandro trước. Cậu ấy chỉ đơn thuần cố gắng giữ thăng bằng trong tư thế bị động và vô tình chạm vào tóc đối phương. Nó hoàn toàn không mang tính hung hãn hay cố ý triệt hạ. Nếu những pha vung tay vào mặt đối phương trước đó được phép lờ đi, thì việc rút thẻ đỏ cho Lisandro là điều không thể chấp nhận được."

Chiến lược gia này cũng bày tỏ sự lo ngại về hướng đi của bóng đá hiện đại, nơi các tình huống va chạm vật lý đang bị hình sự hóa quá mức bởi công nghệ, làm giảm đi nhịp độ và sự kịch tính của các trận cầu lớn.

Hệ quả nặng nề cho hàng thủ Manchester United

Việc mất Lisandro Martinez vào thời điểm này là một đòn giáng mạnh vào tham vọng của Manchester United. Trung vệ này chỉ vừa mới trở lại sau quãng thời gian nghỉ thi đấu 5 trận vì chấn thương, và sự hiện diện của anh được xem là chốt chặn quan trọng nhất trong sơ đồ phòng ngự của Quỷ đỏ.

Theo quy định, Martinez sẽ phải đối mặt với án treo giò 3 trận. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ vắng mặt trong chuỗi trận đầy khó khăn sắp tới gặp Chelsea, Brentford và Liverpool. Đây là những thử thách cực đại mà hàng thủ Manchester United sẽ phải đối mặt khi thiếu đi người thủ lĩnh tinh thần.

Hiện tại, có nhiều nguồn tin xác nhận Manchester United đang khẩn trương xem xét việc nộp đơn kháng cáo lên ban tổ chức giải đấu. Đội bóng hy vọng những phân tích về việc Calvert-Lewin tác động trước đó sẽ giúp giảm nhẹ án phạt hoặc xóa thẻ cho ngôi sao người Argentina, nhằm bảo toàn lực lượng cho giai đoạn then chốt của mùa giải.