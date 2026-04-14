Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ tranh cãi trong ngày Man United gục ngã trước Leeds United Thất bại 1-2 của Manchester United trước Leeds ngay tại Old Trafford để lại nhiều dư âm, đặc biệt là tấm thẻ đỏ trực tiếp của Lisandro Martinez sau khi VAR can thiệp vì hành vi bạo lực.

Manchester United vừa trải qua một đêm ác mộng tại Old Trafford khi để thua Leeds United với tỷ số 1-2. Kết quả này không chỉ giáng một đòn mạnh vào tham vọng củng cố vị trí thứ ba của Quỷ đỏ mà còn châm ngòi cho những tranh cãi dữ dội về tấm thẻ đỏ của trung vệ Lisandro Martinez.

Tấm thẻ đỏ của Martinez khiến MU không đủ khả năng lật ngược thế cờ.

Cú sốc từ Noah Okafor và sự lúng túng của hàng thủ

Leeds United nhập cuộc đầy tự tin và sớm dội gáo nước lạnh vào đội chủ nhà. Noah Okafor trở thành người hùng của đội khách với cú đúp bàn thắng ngay trong hiệp một, tận dụng triệt để sự thiếu tập trung của hàng phòng ngự Manchester United. Những khoảng trống chết người liên tục lộ ra khiến các cầu thủ chủ nhà hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát trong nửa đầu trận đấu.

Dù Casemiro đã thắp lại hy vọng cho Quỷ đỏ bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số sau đường kiến tạo của Bruno Fernandes, nhưng nỗ lực đó là không đủ. Sự thiếu vắng Harry Maguire do án treo giò đã bộc lộ lỗ hổng quá lớn trong hệ thống phòng ngự. Tân binh Leny Yoro tỏ ra lép vế hoàn toàn trước sức mạnh thể chất và những tiểu xảo tinh quái từ Dominic Calvert-Lewin phía Leeds.

Tranh cãi xung quanh tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez

Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến từ tình huống va chạm giữa Lisandro Martinez và Dominic Calvert-Lewin. Sau khi bị tiền đạo đối phương tác động vào vùng cổ, trung vệ người Argentina đã phản ứng bằng cách giật dây buộc tóc của Calvert-Lewin. Trọng tài Paul Tierney, sau khi tham khảo màn hình VAR, đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Martinez khỏi sân vì hành vi bạo lực.

Tình huống dẫn đến tấm thẻ đỏ của trung vệ MU.

Huấn luyện viên tạm quyền Michael Carrick đã kịch liệt phản đối phán quyết này khi gọi đây là một trong những quyết định tệ hại nhất ông từng thấy. Tuy nhiên, xét về mặt luật lệ, các trọng tài có cơ sở để đưa ra phán quyết khắc nghiệt. Kể từ sau pha va chạm giữa Marc Cucurella và Cristian Romero năm 2022, giới cầm còi tại Ngoại hạng Anh được chỉ thị phải rút thẻ đỏ cho mọi hành vi giật tóc nhằm đảm bảo tính nhất quán.

Hệ lụy từ hàng thủ chắp vá

Trận đấu này cũng đánh dấu sự trở lại không mấy suôn sẻ của Martinez sau chấn thương bắp chân. Anh bộc lộ sự chậm chạp và thiếu cảm giác bóng cần thiết, thậm chí một đường chuyền hỏng của trung vệ này đã tạo điều kiện cho Ethan Ampadu băng lên, dẫn đến bàn thắng thứ hai của Okafor.

Về cuối trận, sự thiếu liên lạc giữa Yoro và các đồng đội suýt chút nữa khiến Manchester United phải nhận thêm bàn thua nếu thủ thành Senne Lammens không xuất sắc cứu thua. Lối chơi dùng sức mạnh của Calvert-Lewin thực sự là bài toán chưa có lời giải đối với hàng thủ đang gặp nhiều vấn đề của đội chủ nhà. Thất bại này khiến Manchester United lỡ cơ hội bứt phá và đối mặt với bài toán nhân sự trầm trọng trong các vòng đấu tới.