Lisandro Martinez nỗ lực tái hiện kỷ nguyên Sir Alex Ferguson tại Manchester United Trung vệ người Argentina đã dành thời gian nghiên cứu toàn bộ lịch sử thành công của Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex Ferguson nhằm tìm lại bản sắc và tâm thế chiến thắng.

Lisandro Martinez đang nỗ lực đưa Manchester United trở lại đỉnh cao bằng cách tái hiện tinh thần và sự thống trị từ kỷ nguyên Sir Alex Ferguson. Trung vệ người Argentina tin rằng việc thấu hiểu sâu sắc giá trị lịch sử là chìa khóa để "Quỷ đỏ" giành lại vị thế thế lực tuyệt đối của bóng đá thế giới.

Lisandro Martinez muốn đưa một Man United vĩ đại dưới thời Sir Alex trở lại.

Học hỏi tâm thế chiến thắng từ lịch sử

Trong nỗ lực tìm lại ánh hào quang, Martinez đã chọn phương pháp tiếp cận mang tính kế thừa: nghiên cứu toàn bộ các trận đấu trong giai đoạn thành công nhất của câu lạc bộ. Anh thừa nhận đã dành thời gian xem lại gần như tất cả các cuộc đối đầu dưới triều đại Sir Alex Ferguson để thấu hiểu cách đội bóng duy trì sự thống trị.

Chia sẻ với Owen Hargreaves trên TNT Sports, Martinez bày tỏ sự ngưỡng mộ: "Đối với tôi, câu lạc bộ này thực sự đặc biệt. Tôi đã xem tất cả các trận đấu trong kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson và nó giống như lịch sử vậy". Đối với trung vệ này, hành động trên không đơn thuần là giải trí mà là một cuộc nghiên cứu nghiêm túc về tâm thế của những nhà vô địch.

Khát vọng ghi tên vào sử sách Old Trafford

Kể từ khi Sir Alex giải nghệ vào năm 2013, Manchester United đã trải qua hơn một thập kỷ khô hạn danh hiệu Ngoại hạng Anh. Martinez thấu hiểu rằng để đưa đội bóng trở lại, các cầu thủ hiện tại cần phải hiểu rõ giá trị quá khứ và tự mình viết nên những chương mới vĩ đại.

Khát vọng của anh không chỉ dừng lại ở lời nói. Sau khi vượt qua những chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào năm 2025, Martinez đã trở lại mạnh mẽ để trở thành trụ cột hàng phòng ngự. Tính đến tháng 2/2026, nỗ lực của anh cùng đồng đội đang mang lại tín hiệu tích cực khi Manchester United giữ vững vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh.

Lisandro Martinez là ngôi sao có tinh thần chiến đấu hàng đầu tại Quỷ đỏ.

Xây dựng lại đế chế dưới thời Ineos

Thông điệp của Martinez được đưa ra trong bối cảnh ban lãnh đạo Ineos, dẫn dắt bởi Sir Jim Ratcliffe, đang thực hiện những cải tổ sâu rộng. Sự cam kết tuyệt đối của một cầu thủ ngoại quốc như Martinez đối với tư tưởng Ferguson cho thấy tinh thần lãnh đạo và bản sắc chiến đấu đang dần được khôi phục tại sân Old Trafford.

Hành trình thắp lại ngọn lửa của Martinez sẽ tiếp tục với trận đấu quan trọng gặp Everton tại Goodison Park vào ngày 24/2. Đối với anh, mỗi trận đấu hiện tại là một viên gạch để xây dựng lại đế chế mà Sir Alex từng gây dựng, dựa trên nền tảng của những giá trị vĩnh cửu và tinh thần không bỏ cuộc.