Lithuania 0-0 Suriname: Hai đội chia điểm Lithuania và Suriname đều ghi bàn khá chắt chiu, nên trận đấu lúc 00:00 ngày 13/11/2026 có thể được quyết định bởi những chi tiết nhỏ. Cả hai đội cùng thắng 2, hòa 1, thua 2 trong 5 trận gần nhất.

Lithuania 0 - 0 Suriname Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lithuania tiếp đón Suriname.

40' Thẻ vàng Phút 40': G. Gineitis (Lithuania) nhận thẻ vàng.

42' Thẻ vàng Phút 42': D. Klas (Suriname) nhận thẻ vàng.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Thay người Phút 46' (Lithuania): V. Sarkauskas vào sân thay A. Voitinovicius.

46' Thay người Phút 46' (Lithuania): G. Sirgedas vào sân thay P. Golubickas.

51' Thay người Phút 51' (Suriname): J. Turfkruier vào sân thay R. Haps.

58' Thẻ vàng Phút 58': I. Pherai (Suriname) nhận thẻ vàng.

64' Thẻ vàng Phút 64': D. Sluta (Lithuania) nhận thẻ vàng.

76' Thay người Phút 76' (Lithuania): M. Burba vào sân thay E. Jankauskas.

76' Thay người Phút 76' (Lithuania): N. Pavlovskij vào sân thay D. Sluta.

76' Thay người Phút 76' (Lithuania): M. Vareika vào sân thay A. Dolznikov.

76' Thay người Phút 76' (Suriname): D. Anderson vào sân thay I. Pherai.

76' Thay người Phút 76' (Suriname): R. Margaret vào sân thay D. Cleonise.

81' Thay người Phút 81' (Suriname): J. Lonwijk vào sân thay D. Jubitana.

82' Thay người Phút 82' (Lithuania): E. Dubickas vào sân thay A. Kucys.

87' Thẻ vàng Phút 87': J. Lasickas (Lithuania) nhận thẻ vàng.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Lithuania): R. Lekiatas vào sân thay G. Gineitis.

90+3' Thẻ vàng Phút 90+3': (Lithuania) nhận thẻ vàng.

KT Kết thúc: Lithuania 0-0 Suriname Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 01:54 13/11/2026

Đội hình chính thức Lithuania Sơ đồ 3-4-3 Suriname Sơ đồ 4-1-4-1 23 Arnas Voitinovicius 2 Artemijus Tutyškinas 5 Kipras Kazukolovas 8 Domantas Šluta 17 Pijus Širvys 11 Eligijus Jankauskas 15 Gvidas Gineitis 13 Justas Lasickas 22 Paulius Golubickas 10 Armandas Kučys 7 Artur Dolznikov 1 Jahnilo Wiegel 2 Navajo Bakboord 12 Myenty Abena 4 Liam Van Gelderen 5 Ridgeciano Haps 16 Dhoraso Moreo Klas 20 Denilho Cleonise 22 Immanuel Pherai 10 Denzel Jubitana 21 Jaden Montnor 9 Joël Piroe Dự bị Lithuania 1 Vincentas Sarkauskas 12 Deividas Mikelionis 3 Rokas Lekiatas 4 Zygimantas Baltrunas 18 Vilius Armalas 6 Deividas Šešplaukis 14 Faustas Steponavičius 16 Nikita Pavlovskij 19 Gratas Sirgėdas Suriname 23 Sanjeev van Haren 13 Yannick Boerleider 15 Djavan Anderson 11 Neville Nwankwo 19 Jaden Pinas 17 Djevencio van der Kust 8 Justin Lonwijk 6 Shiloh 't Zand 18 Jayden Turfkruier Cập nhật đội hình lúc 23:41 12/11/2026

Lithuania và Suriname bước vào trận đấu lúc 00:00 ngày 13/11/2026 với điểm chung rõ nét: cả hai đều ghi bàn khá chắt chiu. Khi hàng công không dễ tìm ra lối thoát, chất lượng phòng ngự và sự kỷ luật ở những khoảnh khắc then chốt nhiều khả năng sẽ có sức nặng lớn hơn bình thường.

Hai đội cùng một chuỗi kết quả cân bằng

Trong 5 trận gần nhất, Lithuania thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Suriname cũng có cùng thành tích: thắng 2, hòa 1, thua 2. Sự tương đồng này cho thấy cả hai chưa thể tạo ra chuỗi kết quả thật sự thuyết phục.

Một đội chỉ thắng 2 trong 5 lần ra sân thường phải làm việc rất vất vả để có điểm số. Đó là lý do trận đấu này được nhìn như cuộc đấu của hai hàng thủ, nơi một bàn thắng cũng có thể thay đổi cục diện.

Lithuania: thắng hai trận nhưng khó giữ mạch

Theo trình tự từ trận gần nhất trở về trước, Lithuania thua, thắng, hòa, thắng rồi lại thua. Đội bóng này chưa thể nối dài chuỗi kết quả tích cực. Sau mỗi trận thắng, họ đều không giữ được đà đi lên.

Điểm đáng chú ý là Lithuania đang đến với trận đấu sau một thất bại. Đội chủ nhà cần chứng tỏ khả năng phản ứng, đồng thời tránh để hàng thủ mắc lỗi ở những thời điểm quyết định.

Suriname: có hai trận thắng liên tiếp nhưng vừa chững lại

Suriname cũng thua trận gần nhất, trước đó hòa một trận. Hai trận thắng liên tiếp đứng ngay sau đó, còn trận xa nhất trong chuỗi 5 trận là một thất bại. Như vậy, đội khách từng có quãng thi đấu khá hơn nhưng chưa duy trì được đến thời điểm hiện tại.

Thất bại gần nhất khiến cả hai đội cùng chung hoàn cảnh: cần lấy lại cảm giác chiến thắng và hạn chế sai sót phòng ngự.

Điểm then chốt của trận đấu

Hàng thủ giữ vai trò quyết định: khi cả hai đều ghi bàn khá chắt chiu, một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá đắt.

khi cả hai đều ghi bàn khá chắt chiu, một sai lầm nhỏ có thể phải trả giá đắt. Tâm lý sau thất bại: cả hai cùng thua trận gần nhất, nên đội nào xốc lại tinh thần tốt hơn sẽ có lợi thế.

cả hai cùng thua trận gần nhất, nên đội nào xốc lại tinh thần tốt hơn sẽ có lợi thế. Khả năng tận dụng cơ hội: với những đội ít ghi bàn, hiệu quả ở khung thành đối phương quan trọng hơn số lượng cơ hội tạo ra.

Nhận định

Hai đội có phong độ gần như tương đồng, nên khó tìm ra bên nào chiếm ưu thế rõ rệt. Một trận đấu giằng co, ít bàn thắng và được quyết định bởi các tình huống cố định hoặc sai sót cá nhân là kịch bản hợp lý. Đội nào giữ được sự chắc chắn ở phần sân nhà lâu hơn sẽ có cơ hội lớn hơn để rời sân với kết quả tích cực.

Lithuania 5 trận gần nhất B T H T B 3 Trận 2-0-1 T-H-B 5 Ghi (TB 1.7) 2 Thủng lưới Suriname 5 trận gần nhất B H T T B 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới