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Liverpool 0-0 Fulham: Hai đội chia điểm

Văn Thể12/09/2026 16:20

Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Fulham lúc 21h00 ngày 12/09/2026 tại Anfield trong bối cảnh đội khách vẫn chưa có điểm nào mùa này.

Liverpool0 - 0FulhamKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Liverpool tiếp đón Fulham.

  • 12'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 65% - 35% Fulham, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

  • 24'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 67% - 33% Fulham, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

  • 36'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 61% - 39% Fulham, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Liverpool): Milos Kerkez vào sân thay Konstantinos Tsimikas.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 48'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Liverpool 53% - 47% Fulham, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 1.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Liverpool): Cody Gakpo vào sân thay Víctor Muñoz.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (Liverpool): Alexis Mac Allister vào sân thay Ryan Gravenberch.

  • 60'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Fulham, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 2.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Fulham): Kenny Tete vào sân thay Oscar Bobb.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Bradley Barcola.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Ronald Araujo.

  • 72'Thay người

    Phút 72' (Fulham): Kevin Santos Lopes de Macedo vào sân thay Timothy Castagne.

  • 72'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Liverpool 56% - 44% Fulham, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 3.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Gonzalo García.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Fulham): Emile Smith Rowe vào sân thay Josh King.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Fulham): Hugo Larsson vào sân thay Alex Iwobi.

  • 81'Thẻ vàng

    Phút 81': Kenny Tete (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 84'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Liverpool 56% - 44% Fulham, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 3 - 3.

  • KTKết thúc: Liverpool 0-0 Fulham

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:52 12/09/2026

Đội hình chính thức
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola
Fulham
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa
1
Alisson Becker
33
R. Araújo
5
J. Jacquet
4
V. van Dijk
21
K. Tsimikas
8
D. Szoboszlai
38
Gravenberch
23
Víctor Muñoz
7
F. Wirtz
29
B. Barcola
9
A. Isak
1
B. Leno
21
T. Castagne
22
Affengruber
3
C. Bassey
33
A. Robinson
16
S. Berge
19
S. Charles
14
Oscar Bobb
24
Joshua King
17
A. Iwobi
7
Gonzalo García
Dự bị
Liverpool
73 R. Ngumoha42 T. Nyoni3 W. Endo30 J. Frimpong18 C. Gakpo6 M. Kerkez67 L. Koumas10 Mac Allister25 Mamardashvili
Fulham
11 Kevin15 H. Larsson23 B. Lecomte20 Manuel Ángel8 César Palacios9 Rodrigo Muniz32 E. Smith Rowe2 K. Tete5 J. Andersen
Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026
LiverpoolThống kêFulham
56%
Kiểm soát bóng
44%
14
Dứt điểm
10
3
Trúng đích
4
5
Phạt góc
8
11
Phạm lỗi
8
1
Việt vị
1
3
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
J. Jacquet
J. Jacquet
Liverpool
Điểm 7.5
Alisson Becker
Alisson Becker
Liverpool
Điểm 7.39
D. Szoboszlai
D. Szoboszlai
Liverpool
Điểm 7.2

Cuộc so tài tại sân vận động Anfield diễn ra lúc 21h00 ngày 12/09/2026 chứng kiến Liverpool đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của Fulham. Với ưu thế sân bãi cùng vị thế vượt trội trên bảng xếp hạng, đội bóng áo đỏ vùng Merseyside có cơ hội lớn để gia tăng áp lực lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bối cảnh và phong độ trái ngược giữa hai đội

Liverpool bước vào màn đọ sức này với chuỗi trận bất bại ở giai đoạn gần đây. Trong 3 trận gần nhất, đại diện vùng Merseyside đã giành được 1 chiến thắng cùng 2 kết quả hòa. Thành tích này giúp đoàn quân chủ sân Anfield tích lũy được 5 điểm và hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tiếp tục duy trì khoảng cách sít sao với các vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Trái ngược hoàn toàn với tâm lý tự tin của đội chủ nhà, Fulham lại đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng chật vật. Đội khách chưa thể tìm thấy sự kết dính cần thiết và đã phải nhận thất bại trong cả 3 trận gần nhất. Việc để thua liên tiếp 3 trận khiến Fulham chìm sâu ở vị trí thứ 19 khi chưa có được điểm số nào trong tay, đối diện sức ép nặng nề ngay từ những tuần đầu của mùa bóng.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh phần nào tính chất chặt chẽ giữa hai câu lạc bộ, dù Liverpool vẫn giữ thế áp đảo. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Liverpool giành được 2 chiến thắng, 2 trận kết thúc với kết quả hòa và Fulham có 1 lần giành trọn chiến thắng. Điều này cho thấy đội bóng thành London từng có thời điểm tạo ra bất ngờ, song cán cân sức mạnh vẫn nghiêng về phía đội chủ sân Anfield.

Hành quân đến thánh địa của Liverpool ở thời điểm hiện tại là thử thách rất lớn đối với Fulham. Khi đội chủ nhà đang có sự ổn định để hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm đầu, hàng phòng ngự của Fulham sẽ phải hoạt động hết công suất nhằm ngăn chặn các đợt hãm thành. Với việc đối thủ đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng và chưa có điểm, Liverpool nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi để kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Liverpool · 2 thắng2 hòaFulham · 1 thắng
11/04/2026
Liverpool
2 - 0
Fulham
LIV
04/01/2026
Fulham
2 - 2
Liverpool
Hòa
06/04/2025
Fulham
3 - 2
Liverpool
FUL
14/12/2024
Liverpool
2 - 2
Fulham
Hòa
21/04/2024
Fulham
1 - 3
Liverpool
LIV
Liverpool
5 trận gần nhất
TTHHH
3
Trận
1-2-0
T-H-B
6
Ghi (TB 2.0)
4
Thủng lưới
Fulham
5 trận gần nhất
BBTBT
3
Trận
0-0-3
T-H-B
4
Ghi (TB 1.3)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City3300+59TTT
2Arsenal3300+59TTT
3Hull City3210+37HTT
5Brentford3120+35HHT
6Liverpool3120+25THH
7Newcastle3120+25HTH
18Tottenham3012-51HBB
19Fulham3003-30BBB
20Coventry3003-50BBB
Tình hình lực lượng
Liverpool
C. Bradley (Knee Injury)
F. Chiesa (Back Injury)
H. Ekitike (Achilles Tendon Injury)
G. Leoni (Knee Injury)
C. Gakpo (Muscle Injury)
J. Gomez (Muscle Injury)
C. Bradley (Knee Injury)
F. Chiesa (Back Injury)
Fulham
T. Cairney (Knee Injury)
T. Cairney (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Liverpool 0-0 Fulham: Hai đội chia điểm
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