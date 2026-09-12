Liverpool 0-0 Fulham: Hai đội chia điểm
Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Fulham lúc 21h00 ngày 12/09/2026 tại Anfield trong bối cảnh đội khách vẫn chưa có điểm nào mùa này.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Liverpool tiếp đón Fulham.
- 12'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 65% - 35% Fulham, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.
- 24'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 67% - 33% Fulham, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1.
- 36'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 61% - 39% Fulham, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 45'Thay người
Phút 45' (Liverpool): Milos Kerkez vào sân thay Konstantinos Tsimikas.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 48'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Liverpool 53% - 47% Fulham, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 60'Thay người
Phút 60' (Liverpool): Cody Gakpo vào sân thay Víctor Muñoz.
- 60'Thay người
Phút 60' (Liverpool): Alexis Mac Allister vào sân thay Ryan Gravenberch.
- 60'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Fulham, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 2.
- 63'Thay người
Phút 63' (Fulham): Kenny Tete vào sân thay Oscar Bobb.
- 72'Thay người
Phút 72' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Bradley Barcola.
- 72'Thay người
Phút 72' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Ronald Araujo.
- 72'Thay người
Phút 72' (Fulham): Kevin Santos Lopes de Macedo vào sân thay Timothy Castagne.
- 72'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Liverpool 56% - 44% Fulham, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 3.
- 77'Thay người
Phút 77' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Gonzalo García.
- 77'Thay người
Phút 77' (Fulham): Emile Smith Rowe vào sân thay Josh King.
- 77'Thay người
Phút 77' (Fulham): Hugo Larsson vào sân thay Alex Iwobi.
- 81'Thẻ vàng
Phút 81': Kenny Tete (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).
- 84'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Liverpool 56% - 44% Fulham, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 3 - 3.
- KTKết thúc: Liverpool 0-0 Fulham
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.
Cập nhật lúc 22:52 12/09/2026
Cuộc so tài tại sân vận động Anfield diễn ra lúc 21h00 ngày 12/09/2026 chứng kiến Liverpool đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của Fulham. Với ưu thế sân bãi cùng vị thế vượt trội trên bảng xếp hạng, đội bóng áo đỏ vùng Merseyside có cơ hội lớn để gia tăng áp lực lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Bối cảnh và phong độ trái ngược giữa hai đội
Liverpool bước vào màn đọ sức này với chuỗi trận bất bại ở giai đoạn gần đây. Trong 3 trận gần nhất, đại diện vùng Merseyside đã giành được 1 chiến thắng cùng 2 kết quả hòa. Thành tích này giúp đoàn quân chủ sân Anfield tích lũy được 5 điểm và hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tiếp tục duy trì khoảng cách sít sao với các vị trí tham dự đấu trường châu lục.
Trái ngược hoàn toàn với tâm lý tự tin của đội chủ nhà, Fulham lại đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng chật vật. Đội khách chưa thể tìm thấy sự kết dính cần thiết và đã phải nhận thất bại trong cả 3 trận gần nhất. Việc để thua liên tiếp 3 trận khiến Fulham chìm sâu ở vị trí thứ 19 khi chưa có được điểm số nào trong tay, đối diện sức ép nặng nề ngay từ những tuần đầu của mùa bóng.
Tương quan đối đầu và nhận định cục diện
Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh phần nào tính chất chặt chẽ giữa hai câu lạc bộ, dù Liverpool vẫn giữ thế áp đảo. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Liverpool giành được 2 chiến thắng, 2 trận kết thúc với kết quả hòa và Fulham có 1 lần giành trọn chiến thắng. Điều này cho thấy đội bóng thành London từng có thời điểm tạo ra bất ngờ, song cán cân sức mạnh vẫn nghiêng về phía đội chủ sân Anfield.
Hành quân đến thánh địa của Liverpool ở thời điểm hiện tại là thử thách rất lớn đối với Fulham. Khi đội chủ nhà đang có sự ổn định để hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm đầu, hàng phòng ngự của Fulham sẽ phải hoạt động hết công suất nhằm ngăn chặn các đợt hãm thành. Với việc đối thủ đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng và chưa có điểm, Liverpool nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi để kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)