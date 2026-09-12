Liverpool 0-0 Fulham: Hai đội chia điểm Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón Fulham lúc 21h00 ngày 12/09/2026 tại Anfield trong bối cảnh đội khách vẫn chưa có điểm nào mùa này.

Liverpool 0 - 0 Fulham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Fulham.

12' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 65% - 35% Fulham, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 1 - 0.

24' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 67% - 33% Fulham, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 3 - 1.

36' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 61% - 39% Fulham, dứt điểm 5 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 3; phạm lỗi 3 - 2, cứu thua 1 - 1.

45' Thay người Phút 45' (Liverpool): Milos Kerkez vào sân thay Konstantinos Tsimikas.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

48' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Liverpool 53% - 47% Fulham, dứt điểm 6 - 5 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 7 - 3, cứu thua 1 - 1.

60' Thay người Phút 60' (Liverpool): Cody Gakpo vào sân thay Víctor Muñoz.

60' Thay người Phút 60' (Liverpool): Alexis Mac Allister vào sân thay Ryan Gravenberch.

60' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Fulham, dứt điểm 7 - 7 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 3, cứu thua 1 - 2.

63' Thay người Phút 63' (Fulham): Kenny Tete vào sân thay Oscar Bobb.

72' Thay người Phút 72' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Bradley Barcola.

72' Thay người Phút 72' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Ronald Araujo.

72' Thay người Phút 72' (Fulham): Kevin Santos Lopes de Macedo vào sân thay Timothy Castagne.

72' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Liverpool 56% - 44% Fulham, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 9 - 4, cứu thua 2 - 3.

77' Thay người Phút 77' (Fulham): Rodrigo Muniz vào sân thay Gonzalo García.

77' Thay người Phút 77' (Fulham): Emile Smith Rowe vào sân thay Josh King.

77' Thay người Phút 77' (Fulham): Hugo Larsson vào sân thay Alex Iwobi.

81' Thẻ vàng Phút 81': Kenny Tete (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

84' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Liverpool 56% - 44% Fulham, dứt điểm 11 - 10 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 4 - 7; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Liverpool 0-0 Fulham Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 0.

Cập nhật lúc 22:52 12/09/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa 1 Alisson Becker 33 R. Araújo 5 J. Jacquet 4 V. van Dijk 21 K. Tsimikas 8 D. Szoboszlai 38 Gravenberch 23 Víctor Muñoz 7 F. Wirtz 29 B. Barcola 9 A. Isak 1 B. Leno 21 T. Castagne 22 Affengruber 3 C. Bassey 33 A. Robinson 16 S. Berge 19 S. Charles 14 Oscar Bobb 24 Joshua King 17 A. Iwobi 7 Gonzalo García Dự bị Liverpool 73 R. Ngumoha 42 T. Nyoni 3 W. Endo 30 J. Frimpong 18 C. Gakpo 6 M. Kerkez 67 L. Koumas 10 Mac Allister 25 Mamardashvili Fulham 11 Kevin 15 H. Larsson 23 B. Lecomte 20 Manuel Ángel 8 César Palacios 9 Rodrigo Muniz 32 E. Smith Rowe 2 K. Tete 5 J. Andersen Cập nhật đội hình lúc 20:35 12/09/2026

Liverpool Thống kê Fulham 56% Kiểm soát bóng 44% 14 Dứt điểm 10 3 Trúng đích 4 5 Phạt góc 8 11 Phạm lỗi 8 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật J. Jacquet Liverpool Điểm 7.5 Alisson Becker Liverpool Điểm 7.39 D. Szoboszlai Liverpool Điểm 7.2

Cuộc so tài tại sân vận động Anfield diễn ra lúc 21h00 ngày 12/09/2026 chứng kiến Liverpool đang nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục trước chuyến làm khách của Fulham. Với ưu thế sân bãi cùng vị thế vượt trội trên bảng xếp hạng, đội bóng áo đỏ vùng Merseyside có cơ hội lớn để gia tăng áp lực lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Bối cảnh và phong độ trái ngược giữa hai đội

Liverpool bước vào màn đọ sức này với chuỗi trận bất bại ở giai đoạn gần đây. Trong 3 trận gần nhất, đại diện vùng Merseyside đã giành được 1 chiến thắng cùng 2 kết quả hòa. Thành tích này giúp đoàn quân chủ sân Anfield tích lũy được 5 điểm và hiện đang tạm xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, tiếp tục duy trì khoảng cách sít sao với các vị trí tham dự đấu trường châu lục.

Trái ngược hoàn toàn với tâm lý tự tin của đội chủ nhà, Fulham lại đang trải qua giai đoạn khởi đầu vô cùng chật vật. Đội khách chưa thể tìm thấy sự kết dính cần thiết và đã phải nhận thất bại trong cả 3 trận gần nhất. Việc để thua liên tiếp 3 trận khiến Fulham chìm sâu ở vị trí thứ 19 khi chưa có được điểm số nào trong tay, đối diện sức ép nặng nề ngay từ những tuần đầu của mùa bóng.

Tương quan đối đầu và nhận định cục diện

Lịch sử chạm trán gần đây phản ánh phần nào tính chất chặt chẽ giữa hai câu lạc bộ, dù Liverpool vẫn giữ thế áp đảo. Cụ thể, trong 5 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, Liverpool giành được 2 chiến thắng, 2 trận kết thúc với kết quả hòa và Fulham có 1 lần giành trọn chiến thắng. Điều này cho thấy đội bóng thành London từng có thời điểm tạo ra bất ngờ, song cán cân sức mạnh vẫn nghiêng về phía đội chủ sân Anfield.

Hành quân đến thánh địa của Liverpool ở thời điểm hiện tại là thử thách rất lớn đối với Fulham. Khi đội chủ nhà đang có sự ổn định để hướng tới mục tiêu bám đuổi nhóm đầu, hàng phòng ngự của Fulham sẽ phải hoạt động hết công suất nhằm ngăn chặn các đợt hãm thành. Với việc đối thủ đang chìm sâu ở nhóm cuối bảng và chưa có điểm, Liverpool nhiều khả năng sẽ chủ động áp đặt lối chơi để kiểm soát hoàn toàn thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Liverpool · 2 thắng 2 hòa Fulham · 1 thắng Liverpool 2 - 0 Fulham LIV Fulham 2 - 2 Liverpool Hòa Fulham 3 - 2 Liverpool FUL Liverpool 2 - 2 Fulham Hòa Fulham 1 - 3 Liverpool LIV

Liverpool 5 trận gần nhất T T H H H 3 Trận 1-2-0 T-H-B 6 Ghi (TB 2.0) 4 Thủng lưới Fulham 5 trận gần nhất B B T B T 3 Trận 0-0-3 T-H-B 4 Ghi (TB 1.3) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Manchester City 3 3 0 0 +5 9 T T T 2 Arsenal 3 3 0 0 +5 9 T T T 3 Hull City 3 2 1 0 +3 7 H T T … 5 Brentford 3 1 2 0 +3 5 H H T 6 Liverpool 3 1 2 0 +2 5 T H H 7 Newcastle 3 1 2 0 +2 5 H T H … 18 Tottenham 3 0 1 2 -5 1 H B B 19 Fulham 3 0 0 3 -3 0 B B B 20 Coventry 3 0 0 3 -5 0 B B B

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ F. Chiesa (Back Injury) ✚ H. Ekitike (Achilles Tendon Injury) ✚ G. Leoni (Knee Injury) ✚ C. Gakpo (Muscle Injury) ✚ J. Gomez (Muscle Injury) ✚ C. Bradley (Knee Injury) ✚ F. Chiesa (Back Injury) Fulham ✚ T. Cairney (Knee Injury) ✚ T. Cairney (Knee Injury)