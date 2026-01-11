Liverpool 0-1 Arsenal: Arsenal giành chiến thắng
Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi đang đứng hạng 2 với 21 điểm, hơn Liverpool 6 điểm, trước cuộc đối đầu tại Anfield lúc 23h30 ngày 1/11 này.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Liverpool tiếp đón Arsenal.
- 13'Arsenal ép sân
Cầm bóng: Liverpool 40% - 60% Arsenal, phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 2 - 0.
- 16'BÀN THẮNG! Arsenal (0-1)
Phút 16': Kai Havertz (Arsenal) lập công (kiến tạo: Declan Rice). Tỷ số: 0 - 1.
- 26'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Liverpool 45% - 55% Arsenal, dứt điểm 0 - 3 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 2 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 2.
- 39'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 58% - 42% Arsenal, dứt điểm 6 - 4 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 5 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 3 - 4, cứu thua 1 - 1.
- 45+2'Thẻ vàng
Phút 45+2': Bradley Barcola (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 52'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 58% - 42% Arsenal, dứt điểm 8 - 5 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.
- 55'Thẻ vàng
Phút 55': Noni Madueke (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 59'Thay người
Phút 59' (Liverpool): Dominik Szoboszlai vào sân thay Treymaurice Nyoni.
- 62'Thay người
Phút 62' (Arsenal): Myles Lewis-Skelly vào sân thay Bruno Guimarães.
- 64'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 59% - 41% Arsenal, dứt điểm 10 - 6 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 6 - 1; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 0.
- 67'Thẻ vàng
Phút 67': Milos Kerkez (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).
- 67'Thay người
Phút 67' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Cody Gakpo.
- 72'Thẻ vàng
Phút 72': Myles Lewis-Skelly (Arsenal) nhận thẻ vàng (Foul).
- 76'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Liverpool 53% - 47% Arsenal, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 2 - 0.
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Jurriën Timber (Arsenal) nhận thẻ vàng (Argument).
- 80'Thẻ vàng
Phút 80': Alexis Mac Allister (Liverpool) nhận thẻ vàng (Argument).
- 81'Thay người
Phút 81' (Liverpool): Konstantinos Tsimikas vào sân thay Milos Kerkez.
- 81'Thay người
Phút 81' (Liverpool): Víctor Muñoz vào sân thay Ronald Araujo.
- 81'Thay người
Phút 81' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Florian Wirtz.
- 84'Thay người
Phút 84' (Arsenal): Piero Hincapié vào sân thay Christos Tzolis.
- 84'Thay người
Phút 84' (Arsenal): Viktor Gyökeres vào sân thay Kai Havertz.
- 88'Thay người
Phút 88' (Arsenal): Mikel Merino vào sân thay Martin Odegaard.
- 88'Đôi công cởi mở
Cầm bóng: Liverpool 55% - 45% Arsenal, dứt điểm 14 - 10 (trúng đích 0 - 3), phạt góc 6 - 4; việt vị 1 - 3, phạm lỗi 16 - 9, cứu thua 2 - 0.
- 90+3'Thẻ vàng
Phút 90+3': David Raya (Arsenal) nhận thẻ vàng (Time Wasting).
- KTKết thúc: Liverpool 0-1 Arsenal
Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 1.
Cập nhật lúc 01:27 02/11/2026
Arsenal còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu khi làm khách của Liverpool tại Anfield lúc 23h30 ngày 1/11. Đội khách đang đứng hạng 2 với 21 điểm, trong khi chủ nhà xếp hạng 5 với 15 điểm. Cách biệt 6 điểm khiến cuộc gặp này mang ý nghĩa lớn với cả hai bên, dù mục tiêu của mỗi đội không hoàn toàn giống nhau.
Arsenal giữ vị trí cao, Liverpool cần thu hẹp khoảng cách
Với 21 điểm, Arsenal đang nằm trong nhóm dẫn đầu và có điều kiện để duy trì sức ép lên đối thủ trực tiếp ở phía trên. Một kết quả tích cực trên sân của Liverpool sẽ giúp đội khách giữ vững vị thế bám đuổi.
Ngược lại, Liverpool đang xếp hạng 5 với 15 điểm, kém Arsenal 6 điểm. Chủ nhà cần những kết quả tốt để rút ngắn khoảng cách với nhóm đầu bảng, và trận đấu trên sân nhà là cơ hội phù hợp để làm điều đó.
Phong độ: hai đội cùng bất bại trong 5 trận gần nhất
Liverpool đang có chuỗi kết quả rất ổn định. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 4 trận, hòa 1 trận và chưa nếm thất bại. Trận hòa là kết quả mới nhất, sau 4 chiến thắng liên tiếp trước đó.
Arsenal cũng chưa thua trong 5 trận gần nhất, với 3 trận thắng và 2 trận hòa. Tuy nhiên, đội khách đã hòa 2 trong 3 trận mới nhất, nên sự sắc bén trong khâu dứt điểm và khả năng chốt hạ trận đấu là điều cần chú ý.
Nhìn chung, Liverpool nhỉnh hơn về số trận thắng gần đây. Arsenal lại có lợi thế về vị trí và điểm số trên bảng xếp hạng. Đây là hai bức tranh bổ trợ cho nhau, cho thấy sức cạnh tranh cân bằng giữa hai đội.
Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà
Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 2 trận, hòa 3 trận và Arsenal chưa thắng trận nào. Như vậy, đội khách chưa tìm được chiến thắng trong chuỗi đối đầu này, dù cũng không thua nhiều.
Số trận hòa chiếm đa số cho thấy các cuộc đọ sức gần đây thường rất cân bằng. Đó cũng là lý do Arsenal có cơ sở để tin rằng họ hoàn toàn có thể giành điểm trên sân Anfield.
Điểm then chốt về chiến thuật
Với phong độ bất bại của cả hai, trận đấu nhiều khả năng được quyết định bởi sự kiên nhẫn và khả năng tận dụng cơ hội. Liverpool sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà cùng mạch thắng trước trận hòa gần nhất để gây sức ép sớm.
Arsenal, với vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng, có thể ưu tiên sự chắc chắn và chờ thời cơ. Nếu giữ được sự ổn định như chuỗi 5 trận bất bại, đội khách hoàn toàn có thể làm khó chủ nhà.
Nhận định
Đây là cuộc đối đầu giữa hai đội đang có phong độ tốt và đều chưa thua trong 5 trận gần nhất. Liverpool có lợi thế sân nhà, số trận thắng gần đây nhiều hơn và thế đối đầu thuận lợi. Arsenal lại đứng cao hơn 6 điểm trên bảng xếp hạng và vẫn nuôi hy vọng bám đuổi ngôi đầu.
Một trận đấu chặt chẽ, nhiều toan tính là kịch bản dễ xảy ra. Với Arsenal, mọi điểm số giành được tại Anfield đều giúp họ giữ vững cuộc đua. Với Liverpool, chiến thắng sẽ là bước tiến quan trọng để thu hẹp khoảng cách với nhóm dẫn đầu.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)