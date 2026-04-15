Liverpool 0-2 PSG: Canh bạc Alexander Isak khiến The Kop sụp đổ tại Anfield Thất bại với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận trước Paris Saint-Germain chính thức biến Liverpool thành cựu vương, trong một đêm mà các quyết định của Arne Slot gây tranh cãi dữ dội.

Hành trình của Liverpool tại Champions League đã chính thức khép lại sau trận thua 0-2 ngay tại thánh địa Anfield trước Paris Saint-Germain. Thất bại này không chỉ dừng lại ở bảng tỷ số, mà còn phơi bày những sai lầm mang tính hệ thống trong cách tiếp cận trận đấu và quản trị nhân sự của HLV Arne Slot. Với tổng tỷ số 0-4 sau hai lượt trận, "The Kop" đã phải rời sân chơi danh giá nhất châu Âu một cách bạc nhược.

Sai lầm từ canh bạc Alexander Isak

Tại một sân vận động vốn nổi tiếng với những cuộc lội ngược dòng thần thánh, người hâm mộ Liverpool đã kỳ vọng vào một kịch bản kỳ diệu. Tuy nhiên, thay vì sự bùng nổ, họ phải chứng kiến một đội hình bế tắc và thiếu sức sống. Tâm điểm của sự thất vọng chính là Alexander Isak, người được Arne Slot điền tên vào đội hình xuất phát dù chỉ mới trở lại sau 4 tháng điều trị chấn thương gãy chân.

Cường độ khủng khiếp của một trận tứ kết Champions League rõ ràng là quá sức đối với một cầu thủ chưa lấy lại cảm giác bóng tốt nhất. Trong suốt hiệp một, tuyển thủ Thụy Điển chỉ có vỏn vẹn 5 lần chạm bóng, hoàn toàn bị cô lập giữa vòng vây của các hậu vệ PSG. Việc ưu tiên khả năng không chiến của Isak và Hugo Ekitike vô tình tước đi sự thanh thoát và tốc độ vốn là bản sắc trong các đợt tấn công của Liverpool.

Alexander Isak gây thất vọng trong trận đấu với PSG.

Nghịch lý Mohamed Salah và sự lãng phí trên băng ghế dự bị

Quyết định gây sốc nhất của Arne Slot chính là việc đẩy Mohamed Salah lên băng ghế dự bị trong một trận cầu sinh tử. Đây có thể là trận đấu cuối cùng của ngôi sao người Ai Cập cho câu lạc bộ tại đấu trường Champions League, và việc anh không được tin tưởng từ đầu đã để lại nhiều dư vị đắng ngắt.

Những con số thống kê sau trận là minh chứng đanh thép nhất cho sự sai lầm này. Dù chỉ thi đấu chưa đầy 1/3 tổng thời gian của cả hai lượt trận, Salah vẫn dẫn đầu đội hình Liverpool về chỉ số chuyền bóng vào vòng cấm, kiến tạo kỳ vọng (xA) và số lần chạm bóng trong khu vực cấm địa đối phương. Ngay khi được tung vào sân, anh lập tức tạo ra 4 cơ hội rõ rệt, trái ngược hoàn toàn với sự lờ đờ của bộ đôi được đá chính.

Việc đẩy Mohamed Salah lên băng ghế dự bị của Arne Slot bị đặt nhiều dấu hỏi.

Cái kết nghiệt ngã tại Anfield

Sự cứng nhắc của Arne Slot còn thể hiện ở việc thay người. Khi Hugo Ekitike dính chấn thương nặng phải rời sân bằng cáng, thay vì điều chỉnh linh hoạt để cứu vãn hàng công, ông vẫn rút Isak ra nghỉ theo đúng kế hoạch định sẵn từ trước. Điều này khiến cấu trúc đội hình của Liverpool tan vỡ hoàn toàn trong thời điểm họ cần bàn thắng nhất.

Trong khi đó, PSG đã trừng phạt đội chủ nhà một cách tàn nhẫn. Ousmane Dembele tỏa sáng rực rỡ với cú đúp nhanh chóng, nhấn chìm mọi hy vọng le lói của đội bóng vùng Merseyside. Thất bại này đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng đọc trận đấu của nhà cầm quân 47 tuổi. Liverpool không thua vì thiếu tài năng, mà thua vì vị kiến trúc sư trưởng đã tự tay phá hỏng bản vẽ chiến thắng bằng những quân bài chưa sẵn sàng và sự tính toán khô khan đến mức cực đoan.