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Liverpool 0-3 Manchester City: Manchester City giành chiến thắng

Văn Thể11/10/2026 17:27

Liverpool tiếp đón đội đầu bảng Manchester City lúc 22h30 ngày 11/10 tại Anfield trong bối cảnh cả hai câu lạc bộ đều duy trì mạch phong độ bất bại ấn tượng.

Liverpool0 - 3Manchester CityKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Liverpool tiếp đón Manchester City.

  • 8'Thẻ vàng

    Phút 8': Ronald Araujo (Liverpool) nhận thẻ vàng (Dissent).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Manchester City, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 4.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Manchester City, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 2 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 5.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 48% - 52% Manchester City, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 2 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 2.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 47'Thẻ vàng

    Phút 47': Ryan Gravenberch (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 50'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 44% - 56% Manchester City, dứt điểm 9 - 3 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 11 - 8, cứu thua 1 - 4.

  • 56'Thay người

    Phút 56' (Manchester City): Jeremy Doku vào sân thay Iliman Ndiaye.

  • 58'Thẻ vàng

    Phút 58': Nico O'Reilly (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Thẻ đỏ

    Phút 62': Ryan Gravenberch (Liverpool) nhận thẻ đỏ.

  • 62'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 45% - 55% Manchester City, dứt điểm 12 - 4 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 4 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 11, cứu thua 1 - 5.

  • 65'BÀN THẮNG! Manchester City (0-1)

    Phút 65': Erling Haaland (Manchester City) lập công. Tỷ số: 0 - 1.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Florian Wirtz.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (Manchester City): Josko Gvardiol vào sân thay Nico O'Reilly.

  • 68'BÀN THẮNG! Manchester City (0-2)

    Phút 68': Jeremy Doku (Manchester City) lập công (kiến tạo: Elliot Anderson). Tỷ số: 0 - 2.

  • 74'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 42% - 58% Manchester City, dứt điểm 12 - 9 (trúng đích 5 - 3), phạt góc 4 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 14 - 12, cứu thua 1 - 5.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Ronald Araujo.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Lewis Koumas.

  • 78'BÀN THẮNG! Manchester City (0-3)

    Phút 78': Rayan Cherki (Manchester City) lập công (kiến tạo: Josko Gvardiol). Tỷ số: 0 - 3.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Manchester City): Allan Andrade Elias vào sân thay Erling Haaland.

  • 80'Thay người

    Phút 80' (Manchester City): Ayyoub Bouaddi vào sân thay Enzo Fernández.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Ayyoub Bouaddi (Manchester City) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 86'Manchester City ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 38% - 62% Manchester City, dứt điểm 12 - 11 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 5 - 5; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 16 - 13, cứu thua 1 - 5.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Liverpool): Joe Gomez vào sân thay Jérémy Jacquet.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Liverpool): Federico Chiesa vào sân thay Bradley Barcola.

  • 90+1'Thẻ vàng

    Phút 90+1': Virgil van Dijk (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).

  • KTKết thúc: Liverpool 0-3 Manchester City

    Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 3.

Cập nhật lúc 00:22 12/10/2026

Đội hình chính thức
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola
Manchester City
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV E. Maresca
1
Alisson Becker
33
R. Araújo
5
J. Jacquet
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
38
Gravenberch
10
Mac Allister
29
B. Barcola
7
F. Wirtz
23
Víctor Muñoz
67
L. Koumas
1
G. Donnarumma
27
Matheus Nunes
3
Rúben Dias
6
M. Guéhi
33
O'Reilly
5
E. Anderson
17
E. Fernández
42
A. Semenyo
10
R. Cherki
7
I. Ndiaye
9
E. Haaland
Dự bị
Liverpool
73 R. Ngumoha14 F. Chiesa42 T. Nyoni3 W. Endo30 J. Frimpong21 K. Tsimikas2 J. Gomez25 Mamardashvili53 J. McConnell
Manchester City
37 Allan32 A. Bouaddi11 J. Doku8 M. Kovačić82 R. Lewis45 A. Khusanov24 J. Gvardiol22 Vitor Nunes28 G. Rulli
Cập nhật đội hình lúc 22:03 11/10/2026
LiverpoolThống kêManchester City
36%
Kiểm soát bóng
64%
13
Dứt điểm
14
6
Trúng đích
4
5
Phạt góc
6
19
Phạm lỗi
14
2
Việt vị
2
1
Thủ môn cứu thua
6
Cầu thủ nổi bật
R. Cherki
R. Cherki
Manchester City
1 bàn
J. Doku
J. Doku
Manchester City
1 bàn
E. Haaland
E. Haaland
Manchester City
1 bàn
E. Anderson
E. Anderson
Manchester City
1 kiến tạo · điểm 7.7
J. Gvardiol
J. Gvardiol
Manchester City
1 kiến tạo · điểm 7.39
G. Donnarumma
G. Donnarumma
Manchester City
Điểm 8.06

Vào lúc 22h30 ngày 11/10/2026, sân vận động Anfield sẽ là tâm điểm chú ý khi Liverpool bước vào cuộc tiếp đón Manchester City. Cả hai đội bóng bước vào màn so tài này với phong độ rất cao, hứa hẹn tạo nên màn so tài quyết liệt về mặt thế trận lẫn toan tính chiến thuật.

Điểm rơi phong độ của hai câu lạc bộ

Manchester City đang thể hiện màn trình diễn hoàn hảo khi sở hữu chuỗi 5 trận thắng liên tiếp gần nhất. Sự ổn định tuyệt đối này giúp đội khách vững vàng ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với trọn vẹn 15 điểm. Lối chơi của đội bóng áo xanh đang vận hành trơn tru ở cả khâu kiểm soát lẫn chuyển đổi trạng thái.

Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng cho thấy sự lỳ lợm đáng nể với chuỗi 5 trận gần nhất bất bại, bao gồm 2 trận thắng và 3 trận hòa. Dù đang đứng ở vị trí thứ 7 với 9 điểm, kém đối thủ 6 điểm, đội chủ sân Anfield vẫn là chướng ngại lớn đối với bất kỳ đối thủ nào nhờ tinh thần thi đấu bền bỉ và sự tập trung trong từng pha bóng.

Cán cân đối đầu trong các lần chạm trán gần đây

Lịch sử 5 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên cho thấy sự giằng co rõ nét, không xuất hiện bất kỳ kết quả hòa nào. Manchester City nhỉnh hơn đôi chút với 3 trận thắng, trong khi Liverpool có 2 lần giành chiến thắng. Những con số này phản ánh tính chất quyết liệt mỗi khi hai tập thể này chạm trán, nơi mỗi sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá.

Toan tính chiến thuật tại Anfield

Việc được thi đấu trên sân nhà Anfield mang lại lợi thế tinh thần không nhỏ cho Liverpool trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách điểm số với nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, nhiệm vụ ngắt mạch toàn thắng của Manchester City đòi hỏi đội chủ nhà phải duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và tận dụng tối đa các cơ hội có được. Ngược lại, Manchester City với vị thế đầu bảng và đà hưng phấn cao độ sẽ tìm cách áp đặt thế trận để tiếp tục củng cố ngôi đầu.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Liverpool · 2 thắng0 hòaManchester City · 3 thắng
04/04/2026
Tứ kết
Manchester City
4 - 0
Liverpool
MC
08/02/2026
Liverpool
1 - 2
Manchester City
MC
09/11/2025
Manchester City
3 - 0
Liverpool
MC
23/02/2025
Manchester City
0 - 2
Liverpool
LIV
01/12/2024
Liverpool
2 - 0
Manchester City
LIV
Liverpool
5 trận gần nhất
TTHTT
5
Trận
2-3-0
T-H-B
7
Ghi (TB 1.4)
4
Thủng lưới
Manchester City
5 trận gần nhất
TTTTT
5
Trận
5-0-0
T-H-B
13
Ghi (TB 2.6)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City5500+815TTTTT
2Arsenal6501+515TBTTT
3Brighton6411+1313TTTHB
6Leeds6231+39BHTHH
7Liverpool5230+39THTHH
8Everton5230+39THHHT
Tình hình lực lượng
Liverpool
C. Bradley (Knee Injury)
H. Ekitike (Achilles Tendon Injury)
C. Gakpo (Ankle Injury)
A. Isak (Thigh Injury)
G. Leoni (Knee Injury)
F. Chiesa (Back Injury)
C. Bradley (Knee Injury)
H. Ekitike (Achilles Tendon Injury)
Manchester City
P. Foden (Red Card)
N. O'Reilly (Injury)
P. Foden (Red Card)
N. O'Reilly (Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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