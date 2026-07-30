Liverpool 1-0 Wrexham: Liverpool giành chiến thắng Liverpool gặp Wrexham tại Yankee Stadium lúc 06:30 ngày 30/07/2026; trận giao hữu là dịp theo dõi cách hai đội tiếp cận và sử dụng lực lượng.

Liverpool 1 - 0 Wrexham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Wrexham.

13' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 65 - 35 Wrexham, dứt điểm 2 - 0 (trúng đích 1 - 0), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 0 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 56 - 44 Wrexham, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 54 - 46 Wrexham, dứt điểm 2 - 4 (trúng đích 1 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 1 - 1.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 58 - 42 Wrexham, dứt điểm 3 - 6 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 1.

61' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 61 - 39 Wrexham, dứt điểm 8 - 6 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 2 - 3.

73' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 62 - 38 Wrexham, dứt điểm 8 - 7 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 3.

85' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 60 - 40 Wrexham, dứt điểm 9 - 8 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 3 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 2 - 3, cứu thua 3 - 3.

KT Kết thúc: Liverpool 1-0 Wrexham Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 08:28 30/07/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 Wrexham Sơ đồ 4-3-3 25 Giorgi Mamardashvili 48 Calum Scanlon 44 Luke Chambers 83 Ifeanyi Ndukwe 6 Milos Kerkez 42 Trey Nyoni 19 Harvey Elliott 47 Calvin Ramsay 8 Dominik Szoboszlai 40 Joshua Abe 67 Lewis Koumas 21 Danny Ward 26 Zak Vyner 2 Callum Doyle 47 Ryan Longman 24 Dan Scarr 27 Lewis O'Brien 20 Oliver Rathbone 14 George Thomason 7 Davis Keillor-Dunn 37 Matty James 28 Sam Smith Dự bị Liverpool 17 Curtis Jones 21 Konstantinos Tsimikas 28 Freddie Woodman 30 Jeremie Frimpong 53 James McConnell 68 Kieran Morrison 73 Rio Ngumoha 75 Talla Ndiaye 79 Will Wright Wrexham 3 Lewis Brunt 4 Max Cleworth 5 Dominic Hyam 11 Bailey Cadamarteri 13 Liberato Cacace 15 George Dobson 19 Kieffer Moore 25 Callum Burton 29 Ryan Barnett Cập nhật đội hình lúc 06:08 30/07/2026

Liverpool Thống kê Wrexham 61% Kiểm soát bóng 39% 9 Dứt điểm 11 4 Trúng đích 3 3 Phạt góc 4 2 Phạm lỗi 3 1 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 3

Cầu thủ nổi bật Rio Ngumoha Liverpool 1 bàn Dominik Szoboszlai Liverpool 1 kiến tạo · điểm 7.5

Thông tin trận đấu

Liverpool sẽ đối đầu Wrexham trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Trận đấu diễn ra lúc 06:30 ngày 30/07/2026 tại Yankee Stadium.

Đây là cuộc chạm trán mang tính giao hữu, vì vậy sự chú ý không chỉ nằm ở kết quả mà còn ở cách hai đội tổ chức trận đấu, phân bổ thời lượng thi đấu và kiểm nghiệm phương án nhân sự. Tuy nhiên, thông tin hiện có chưa bao gồm phong độ gần đây, lực lượng vắng mặt, đội hình dự kiến hoặc thành tích đối đầu của Liverpool và Wrexham.

Bối cảnh trước trận Liverpool vs Wrexham

Với tính chất giao hữu, trận đấu có thể được nhìn nhận như một cơ hội để ban huấn luyện hai đội đánh giá sự chuẩn bị trong điều kiện thi đấu thực tế. Những thay đổi về nhân sự trong trận, cách vận hành giữa các tuyến và khả năng duy trì cự ly đội hình sẽ là các điểm đáng theo dõi tại Yankee Stadium.

Ở chiều ngược lại, khi chưa có thông tin cụ thể về mục tiêu nhân sự hoặc kế hoạch thi đấu của mỗi đội, chưa thể kết luận bên nào sẽ nhập cuộc với cách tiếp cận chủ động hơn. Mọi nhận định về ưu thế chuyên môn cần được đặt trong bối cảnh đây không phải trận đấu thuộc một giải đấu cạnh tranh điểm số.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trọng tâm của Liverpool vs Wrexham nhiều khả năng nằm ở khả năng thích ứng với diễn biến trên sân. Việc kiểm soát bóng, chuyển trạng thái và khai thác khoảng trống sẽ cho thấy mức độ hiệu quả của các phương án được lựa chọn, nhưng chưa có đủ thông tin để xác định sơ đồ hoặc những cá nhân chắc chắn đá chính.

Đội nào duy trì được sự kết nối giữa hàng phòng ngự, tuyến giữa và hàng công sẽ có cơ sở tạo ra thế trận mạch lạc hơn. Dù vậy, những điều chỉnh trong một trận giao hữu có thể khiến cục diện thay đổi nhanh, đặc biệt khi các đội ưu tiên thử nghiệm thay vì duy trì một cấu trúc cố định trong toàn bộ thời gian thi đấu.

Nhận định trước giờ bóng lăn

Liverpool vs Wrexham là trận đấu đáng chú ý nhờ sự khác biệt về bối cảnh thi đấu và cơ hội kiểm nghiệm chiến thuật tại Yankee Stadium. Với dữ liệu hiện có, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hay khẳng định đội nào chiếm ưu thế tuyệt đối.

Điểm đáng chờ đợi là cách hai đội triển khai kế hoạch trong từng giai đoạn trận đấu. Màn trình diễn tại Yankee Stadium sẽ cung cấp thêm góc nhìn về khả năng tổ chức, tính linh hoạt trong sử dụng lực lượng và mức độ sẵn sàng của Liverpool cùng Wrexham.

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