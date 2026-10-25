Về Báo Hà Tĩnh

Liverpool 2-0 Brighton: Liverpool giành chiến thắng

Văn Thể25/10/2026 16:15

Brighton còn cơ hội bám đuổi ngôi đầu với 16 điểm và chưa thua trong 5 trận gần nhất. Họ làm khách của Liverpool tại Anfield lúc 21h00 ngày 25/10/2026.

Liverpool2 - 0BrightonKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Liverpool tiếp đón Brighton.

  • 6'Thay người

    Phút 6' (Brighton): Costinha vào sân thay Ferdi Kadıoğlu.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 51% - 49% Brighton, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 1, cứu thua 0 - 1.

  • 17'BÀN THẮNG! Liverpool (1-0)

    Phút 17': Pascal Groß (Brighton) đá phản lưới nhà. Tỷ số: 1 - 0.

  • 21'BÀN THẮNG! Liverpool (2-0)

    Phút 21': Alexander Isak (Liverpool) lập công (kiến tạo: Bradley Barcola). Tỷ số: 2 - 0.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 48% - 52% Brighton, dứt điểm 5 - 1 (trúng đích 4 - 0); việt vị 1 - 1, phạm lỗi 0 - 2, cứu thua 0 - 2.

  • 37'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 46% - 54% Brighton, dứt điểm 7 - 3 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 1 - 0; việt vị 1 - 1, phạm lỗi 4 - 3, cứu thua 0 - 2.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Brighton): Jack Hinshelwood vào sân thay Olivier Boscagli.

  • 45+3'Thẻ vàng

    Phút 45+3': Olivier Boscagli (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 37% - 63% Brighton, dứt điểm 9 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 1 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 6 - 5, cứu thua 1 - 3.

  • 54'Thay người

    Phút 54' (Brighton): Malick Yalcouyé vào sân thay Chema Andrés.

  • 62'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 38% - 62% Brighton, dứt điểm 10 - 9 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 3 - 1; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 8 - 7, cứu thua 1 - 3.

  • 65'Thay người

    Phút 65' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Florian Wirtz.

  • 73'Thẻ vàng

    Phút 73': Costinha (Brighton) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 74'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 36% - 64% Brighton, dứt điểm 11 - 12 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 1; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 3.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (Brighton): Georginio Rutter vào sân thay Yasin Ayari.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Liverpool): Rio Ngumoha vào sân thay Bradley Barcola.

  • 77'Thay người

    Phút 77' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Alexander Isak.

  • 86'Brighton ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 37% - 63% Brighton, dứt điểm 12 - 13 (trúng đích 4 - 1), phạt góc 4 - 2; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 10 - 8, cứu thua 1 - 3.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Liverpool): Konstantinos Tsimikas vào sân thay Milos Kerkez.

  • KTKết thúc: Liverpool 2-0 Brighton

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 22:55 25/10/2026

Đội hình chính thức
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Andoni Iraola
Brighton
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV F. Hürzeler
1
Alisson Becker
33
R. Araújo
5
J. Jacquet
4
V. van Dijk
6
M. Kerkez
38
Gravenberch
10
Mac Allister
18
C. Gakpo
7
F. Wirtz
29
B. Barcola
9
A. Isak
1
B. Verbruggen
24
F. Kadıoğlu
44
L. Vušković
5
L. Dunk
21
O. Boscagli
13
P. Groß
14
José María Andrés Baixauli
25
D. Gómez
26
Y. Ayari
29
M. De Cuyper
19
C. Kostoulas
Dự bị
Liverpool
73 R. Ngumoha25 Mamardashvili2 J. Gomez21 K. Tsimikas3 W. Endo42 T. Nyoni53 J. McConnell14 F. Chiesa67 L. Koumas
Brighton
12 P. David15 I. Osman10 G. Rutter35 M. Yalcouyé33 O'Riley8 Hinshelwood20 Costinha3 J. Hadjam23 J. Steele
Cập nhật đội hình lúc 20:32 25/10/2026
LiverpoolThống kêBrighton
36%
Kiểm soát bóng
64%
13
Dứt điểm
17
4
Trúng đích
1
4
Phạt góc
2
13
Phạm lỗi
9
3
Việt vị
3
1
Thủ môn cứu thua
3
Cầu thủ nổi bật
A. Isak
A. Isak
Liverpool
1 bàn
B. Barcola
B. Barcola
Liverpool
1 kiến tạo · điểm 7.7
V. van Dijk
V. van Dijk
Liverpool
Điểm 7.4
J. Jacquet
J. Jacquet
Liverpool
Điểm 7.24

Brighton bước vào chuyến làm khách trên sân Anfield với cơ hội bám đuổi ngôi đầu còn nguyên vẹn. Đội bóng này đang đứng thứ 3 với 16 điểm và chưa thua trận nào trong 5 lần ra sân gần nhất. Trận đấu giữa Liverpool và Brighton diễn ra lúc 21h00 ngày 25/10/2026.

Brighton mang theo chuỗi phong độ ấn tượng

Brighton là một trong những đội có phong độ ổn định nhất ở thời điểm này. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 4 trận, hòa 1 trận và không thua trận nào. Trận hòa là kết quả mới nhất, còn 4 chiến thắng liên tiếp đến trước đó.

Chuỗi bất bại đã giúp Brighton đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng với 16 điểm. Nếu giành chiến thắng tại Anfield, họ sẽ có 19 điểm và tiếp tục giữ vị trí trong nhóm bám đuổi ngôi đầu.

Liverpool cần phản ứng trước sức ép từ đối thủ

Liverpool cũng có phong độ tốt khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất và chỉ thua 1 trận. Ba chiến thắng liên tiếp gần đây cho thấy đội chủ nhà đã lấy lại nhịp thi đấu sau trận thua trước đó.

Tuy vậy, Liverpool hiện đứng thứ 5 với 12 điểm, kém Brighton 4 điểm. Vì thế, trận đấu trên sân nhà là cơ hội để họ rút ngắn khoảng cách. Nếu thắng, Liverpool sẽ có 15 điểm, chỉ còn kém đối thủ 1 điểm.

Thế đối đầu cân bằng hơn con số trên bảng xếp hạng

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất, Liverpool thắng 3 trận, Brighton thắng 2 trận và không có trận hòa nào. Điều này cho thấy các cuộc đối đầu giữa hai đội thường có người thắng, người thua rõ ràng.

Lợi thế đối đầu nghiêng nhẹ về Liverpool, nhưng Brighton đã thắng 2 trong 5 lần gần nhất. Đó là lý do đội khách có thể tự tin khi đến Anfield.

Điểm then chốt của trận đấu

Hai đội đều đang thắng nhiều và đều có động lực rõ ràng. Brighton muốn bảo vệ vị trí trong nhóm đầu và giữ cơ hội bám đuổi ngôi đầu. Liverpool muốn tận dụng lợi thế sân nhà để leo lên bảng xếp hạng.

Với chuỗi 4 chiến thắng trong 5 trận gần nhất của cả hai bên, yếu tố tâm lý và sự bền bỉ sẽ rất quan trọng. Đội nào duy trì được sự ổn định trong những giai đoạn then chốt của trận đấu sẽ có lợi thế hơn.

Nhận định

Brighton có phong độ nhỉnh hơn khi chưa thua trận nào trong 5 trận gần nhất và đang xếp trên Liverpool. Ngược lại, Liverpool có lợi thế sân nhà và thành tích đối đầu tốt hơn.

Nhìn chung, đây là trận đấu cân bằng giữa hai đội đang có phong độ cao. Kết quả tại Anfield có thể ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua ở nhóm đầu bảng xếp hạng.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Liverpool · 3 thắng0 hòaBrighton · 2 thắng
21/03/2026
Brighton
2 - 1
Liverpool
BRI
15/02/2026
Vòng 1/16
Liverpool
3 - 0
Brighton
LIV
13/12/2025
Liverpool
2 - 0
Brighton
LIV
20/05/2025
Brighton
3 - 2
Liverpool
BRI
02/11/2024
Liverpool
2 - 1
Brighton
LIV
Liverpool
5 trận gần nhất
TTTBT
7
Trận
3-3-1
T-H-B
9
Ghi (TB 1.3)
8
Thủng lưới
Brighton
5 trận gần nhất
HTTTT
7
Trận
5-1-1
T-H-B
23
Ghi (TB 3.3)
5
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Manchester City8701+1121BTTTT
2Arsenal8701+821TTTBT
3Brighton7511+1816TTTTH
4Chelsea8413+213BTTBH
5Liverpool7331+112TBTHT
6Aston Villa8323-311TTHTB
Tình hình lực lượng
Liverpool
C. Bradley (Knee Injury)
H. Ekitike (Achilles Tendon Injury)
J. Frimpong (Muscle Injury)
G. Leoni (Knee Injury)
A. Nallo (Leg Injury)
D. Szoboszlai (Muscle Injury)
V. Munoz (Knee Injury)
C. Bradley (Knee Injury)
Brighton
F. Azeez (Abdominal strain)
E. Ferguson (Ankle Injury)
Y. Minteh (Injury)
K. Mitoma (Hamstring Injury)
S. Tzimas (Knee Injury)
M. Wieffer (Knee Injury)
Z. Yohanna (Injury)
P. Struijk (Rest)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Đọc nhiều

        Thể thao
        Liverpool 2-0 Brighton: Liverpool giành chiến thắng
        • Mặc định

        Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

        Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Cơ sở 2: Số 01, đường Võ Liêm Sơn, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

        Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

        QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

        Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

        © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

        Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO