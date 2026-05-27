Liverpool 2025/26: Khủng hoảng lịch sử và mùa giải tồi tệ nhất sau 16 năm Chỉ 12 tháng sau khi đăng quang Ngoại hạng Anh, Liverpool của Arne Slot đã rơi vào vòng xoáy khủng hoảng với kỷ lục 19 trận thua và sự bủa vây của những vấn đề nội bộ.

Chỉ một năm sau khoảnh khắc sân Anfield vỡ òa trong niềm vui vô địch Ngoại hạng Anh, không khí tại Liverpool đã xoay chuyển 180 độ. Từ vị thế nhà vua, thầy trò Arne Slot phải đối mặt với một trong những mùa giải tồi tệ và "độc hại" nhất kể từ năm 2009/10 - thời điểm câu lạc bộ chìm trong khủng hoảng dưới triều đại Tom Hicks và George Gillett.

Sự sa sút khó tin của Arne Slot

Dù Liverpool đã lách qua khe cửa hẹp để giành quyền tham dự Champions League, nhưng hành trình bảo vệ ngôi vương tại Premier League là một thất bại nặng nề. Arne Slot, người từng được ca tụng khi mang về danh hiệu thứ 20, hiện đang phải chịu sức ép nghẹt thở từ mọi phía.

Slot đã có mùa giải rất khó khăn.

Thống kê cho thấy Arne Slot đã phải nhận tới 19 thất bại trong mùa giải này. Con số này chính thức vượt qua kỷ lục buồn 18 trận thua của Rafael Benitez (mùa 2009/10) và Brendan Rodgers (mùa 2014/15) trong những mùa giải cuối cùng của họ tại Anfield. Đặc biệt, phong độ của "The Kop" chạm đáy vào giai đoạn cuối khi chỉ giành được vỏn vẹn 2 điểm trong 4 vòng đấu cuối cùng.

Cơn ác mộng chấn thương tàn phá đội hình

Tuy nhiên, phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, thất bại của Slot không chỉ đến từ năng lực huấn luyện mà còn do cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Liverpool gần như không bao giờ có được đội hình mạnh nhất do những chấn thương dài hạn của các trụ cột.

Alexander Isak, bản hợp đồng kỷ lục 125 triệu bảng, tái phát chấn thương ngay khi vừa trở lại. Hàng thủ cũng tan hoang khi tân binh Giovanni Leoni dính chấn thương dây chằng chéo trước (ACL) ngay trận ra mắt, trong khi Conor Bradley phải nghỉ thi đấu sớm vì chấn thương đầu gối. Trên hàng công, Hugo Ekitike gặp vấn đề với gân Achilles, và nỗi ám ảnh từ tai nạn kinh hoàng của Diogo Jota 10 tháng trước vẫn đè nặng lên tâm lý toàn đội.

Những chấn thương bủa vây mùa giải của Liverpool.

Áp lực dư luận và sự sụt giảm của các chỉ số chuyên môn

Bên cạnh những vấn đề trên sân cỏ, sân Anfield còn phải đối mặt với làn sóng chỉ trích gay gắt từ mạng xã hội. Sự xuất hiện của các thông tin sai lệch và các tài khoản tiêu cực có liên kết với các tổ chức cá cược trái phép đã tạo nên một môi trường cực kỳ căng thẳng cho đội bóng.

Nhìn vào số liệu thống kê, sự xuống dốc của Liverpool là điều có thể đo lường được. So với mùa giải vô địch trước đó, đội bóng đã giành ít hơn 24 điểm, ghi ít hơn 23 bàn thắng và để thủng lưới nhiều hơn tới 12 bàn. Những con số này phản ánh chính xác sự thiếu ổn định và mất kiểm soát ở những thời điểm quyết định.

Mùa giải 2025/26 khép lại như một bài học đắt giá cho cả Arne Slot và ban lãnh đạo tập đoàn FSG. Để chuẩn bị cho một khởi đầu mới, Liverpool cần nhanh chóng giải quyết những xung đột nội bộ, cải thiện bộ phận y tế và đặc biệt là giải tỏa nguồn năng lượng tiêu cực đang bao trùm lấy câu lạc bộ.