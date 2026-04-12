Liverpool 2026/27: Cuộc đại tu lịch sử và tham vọng tái thiết từ Eduardo Camavinga Sau sự ra đi của Mohamed Salah và Andy Robertson, Liverpool bước vào kỷ nguyên mới với trọng tâm Eduardo Camavinga nhằm khôi phục bản sắc pressing tại sân Anfield.

Liverpool đang đứng trước ngưỡng cửa của một trong những cuộc chuyển giao lực lượng lớn nhất lịch sử hiện đại. Mùa hè 2026 đánh dấu sự kết thúc của một triều đại khi những công thần cuối cùng như Mohamed Salah và Andy Robertson chính thức chia tay sân Anfield, buộc HLV Arne Slot phải thực hiện kế hoạch tái thiết toàn diện với mục tiêu trọng tâm là tiền vệ Eduardo Camavinga.

Lời chia tay của những biểu tượng

Việc Mohamed Salah và Andy Robertson xác nhận rời đội bóng sau gần một thập kỷ gắn bó không chỉ để lại khoảng trống về mặt chuyên môn mà còn là sự mất mát lớn về tinh thần. Dưới thời Jurgen Klopp, họ là những nhân tố không thể thay thế, trực tiếp mang về những danh hiệu cao quý nhất. Tuy nhiên, thực tế phũ phàng từ thất bại trong việc bảo vệ ngôi vương Ngoại hạng Anh mùa giải trước cho thấy đội hình hiện tại đã chạm ngưỡng giới hạn.

Dù giới chủ Fenway Sports Group (FSG) đã chi ra con số kỷ lục gần 450 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái để mang về Florian Wirtz hay Alexander Isak, The Kop vẫn thiếu đi sự ổn định cần thiết. Hiện tại, Alisson và Virgil van Dijk là những cái tên hiếm hoi còn sót lại từ thời kỳ đỉnh cao, nhưng cả hai đều đã bước sang sườn dốc bên kia của sự nghiệp.

Hệ thống phòng ngự mới: Sức trẻ và tốc độ

Cuộc cải tổ hàng thủ đã được khởi động với bản hợp đồng Jeremy Jacquet từ Rennes trị giá 60 triệu bảng. Trong bối cảnh Ibrahima Konate không còn cam kết tương lai lâu dài, Jacquet được quy hoạch để trở thành đối tác chiến lược của Van Dijk ở trung tâm hàng phòng ngự. Ở hai hành lang cánh, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez sẽ là những người kế nhiệm, mang lại nguồn năng lượng và tốc độ vượt trội để phù hợp với triết lý của Arne Slot.

Eduardo Camavinga: Mảnh ghép phục hưng tuyến giữa

Điểm yếu lớn nhất của Liverpool trong mùa giải vừa qua chính là việc đánh mất "bản sắc pressing". Để khắc phục điều này, Eduardo Camavinga từ Real Madrid đã được đưa vào tầm ngắm ưu tiên số một. Tiền vệ người Pháp không còn là nhân tố bất khả xâm phạm tại Bernabeu, và sự xuất hiện của anh tại Anfield được kỳ vọng sẽ mang lại cường độ tranh chấp cùng khả năng luân chuyển bóng đỉnh cao.

Sự kết hợp giữa Camavinga và một Dominik Szoboszlai đang ở độ chín sự nghiệp hứa hẹn sẽ tạo ra một tuyến giữa cơ động, đủ sức áp đặt lối chơi trước bất kỳ đối thủ nào tại Premier League.

Hàng công sau kỷ nguyên Salah

Thay thế một cỗ máy ghi bàn như Salah là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Tuy nhiên, Liverpool đang đặt cược vào Yankuba Minteh, học trò cũ của Arne Slot tại Eredivisie. Với mức phí khoảng 33 triệu bảng, Minteh sở hữu tố chất kỹ thuật và sự đột biến cần thiết để kết hợp với Florian Wirtz và Alexander Isak tạo thành bộ ba tấn công mới.

Đội hình dự kiến Liverpool mùa giải 2026/27

Vị trí Cầu thủ Thủ môn Alisson Hậu vệ Frimpong, Van Dijk, Jacquet, Kerkez Tiền vệ Gravenberch, Camavinga, Szoboszlai Tiền đạo Minteh, Wirtz, Ekitike

Nhìn chung, mùa giải 2026/27 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho Arne Slot trong việc xây dựng một đế chế mới từ đống đổ nát của những thành công cũ. Sự đầu tư mạnh tay vào những ngôi sao trẻ như Camavinga cho thấy quyết tâm không chỉ dừng lại ở việc chuyển giao mà là đưa Liverpool trở lại vị thế thống trị vốn có.