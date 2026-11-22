Liverpool 4-0 Manchester United: Liverpool giành chiến thắng
Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục với 18 điểm, đứng hạng 5. Manchester United hạng 19 sẽ đến Anfield lúc 23h30 ngày 22/11/2026 để thử sức.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Liverpool tiếp đón Manchester United.
- 8'Thẻ đỏ
Phút 8': Leny Yoro (Manchester United) nhận thẻ đỏ.
- 10'BÀN THẮNG! Liverpool (1-0)
Phút 10': Dominik Szoboszlai (Liverpool) lập công. Tỷ số: 1 - 0.
- 12'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Liverpool 47% - 53% Manchester United, dứt điểm 4 - 1 (trúng đích 3 - 0), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 0 - 2.
- 13'BÀN THẮNG! Liverpool (2-0)
Phút 13': Florian Wirtz (Liverpool) lập công (kiến tạo: Rio Ngumoha). Tỷ số: 2 - 0.
- 22'Thay người
Phút 22' (Manchester United): Harry Maguire vào sân thay Bryan Mbeumo.
- 24'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 54% - 46% Manchester United, dứt điểm 7 - 2 (trúng đích 5 - 0), phạt góc 2 - 0; việt vị 0 - 2, phạm lỗi 5 - 2, cứu thua 0 - 3.
- 36'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 61% - 39% Manchester United, dứt điểm 8 - 3 (trúng đích 5 - 1), phạt góc 3 - 0; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 8 - 2, cứu thua 1 - 3.
- 45'Thay người
Phút 45' (Manchester United): Joshua Zirkzee vào sân thay Matheus Cunha.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 61% - 39% Manchester United, dứt điểm 13 - 4 (trúng đích 6 - 1), phạt góc 7 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 9 - 2, cứu thua 1 - 4.
- 61'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 63% - 37% Manchester United, dứt điểm 14 - 6 (trúng đích 7 - 1), phạt góc 7 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 10 - 6, cứu thua 1 - 5.
- 62'Thẻ vàng
Phút 62': Bradley Barcola (Liverpool) nhận thẻ vàng (Foul).
- 65'Thay người
Phút 65' (Manchester United): Mason Mount vào sân thay Youri Tielemans.
- 65'Thay người
Phút 65' (Manchester United): Noussair Mazraoui vào sân thay Patrick Dorgu.
- 66'BÀN THẮNG! Liverpool (3-0)
Phút 66': Rio Ngumoha (Liverpool) lập công (kiến tạo: Bradley Barcola). Tỷ số: 3 - 0.
- 72'Thay người
Phút 72' (Liverpool): Treymaurice Nyoni vào sân thay Alexis Mac Allister.
- 72'Thay người
Phút 72' (Liverpool): Víctor Muñoz vào sân thay Bradley Barcola.
- 73'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 62% - 38% Manchester United, dứt điểm 20 - 6 (trúng đích 8 - 1), phạt góc 9 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 1 - 5.
- 78'Thay người
Phút 78' (Liverpool): Jeremie Frimpong vào sân thay Rio Ngumoha.
- 82'BÀN THẮNG! Liverpool (4-0)
Phút 82': Víctor Muñoz (Liverpool) lập công (kiến tạo: Florian Wirtz). Tỷ số: 4 - 0.
- 85'Thay người
Phút 85' (Liverpool): Joe Gomez vào sân thay Ronald Araujo.
- 85'Thay người
Phút 85' (Liverpool): Lewis Koumas vào sân thay Alexander Isak.
- 85'Liverpool ép sân
Cầm bóng: Liverpool 62% - 38% Manchester United, dứt điểm 25 - 8 (trúng đích 11 - 2), phạt góc 12 - 4; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 13 - 6, cứu thua 2 - 7.
- 87'Thay người
Phút 87' (Manchester United): Andrey Santos vào sân thay Kobbie Mainoo.
- KTKết thúc: Liverpool 4-0 Manchester United
Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 0.
Cập nhật lúc 01:23 23/11/2026
Liverpool đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 5 với 18 điểm. Trận tiếp đón Manchester United tại Anfield lúc 23h30 ngày 22/11/2026 vì thế là cơ hội để đội chủ nhà giữ vững vị thế trong nhóm đầu bảng, trong khi đội khách cần tìm lại thăng bằng ở nửa cuối bảng xếp hạng.
Liverpool bám sát nhóm đầu bằng phong độ chưa ổn định
Vị trí hạng 5 cho thấy Liverpool vẫn nằm trong cuộc đua ở nhóm trên. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ nhà chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Liverpool thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận.
Đáng chú ý, Liverpool vừa có chiến thắng ở trận gần nhất. Trước đó là chuỗi hai trận thua liên tiếp, rồi một trận hòa và một trận thắng. Kết quả này cho thấy đội bóng đang cần sự đều đặn hơn để củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu lục.
Manchester United nhiều khó khăn ở nửa dưới bảng xếp hạng
Manchester United đang đứng hạng 19 với 8 điểm, kém Liverpool 10 điểm. Khoảng cách này phản ánh hai hoàn cảnh khác nhau trước giờ bóng lăn: một bên cạnh tranh ở nhóm đầu, bên còn lại phải tìm lối thoát cho mùa giải.
Trong 5 trận gần nhất, đội khách hòa 1 trận, thắng 1 trận và thua 3 trận. Cụ thể hơn, Manchester United vừa có một trận hòa ở lượt gần nhất, sau đó là một chiến thắng và chuỗi ba trận thua ở những trận cũ hơn. Dù vậy, kết quả hòa gần nhất có thể giúp đội khách bớt áp lực khi đến Anfield.
Thế đối đầu cân bằng
Lịch sử gặp nhau gần đây giữa hai đội khá cân bằng. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Liverpool thắng 2 trận, Manchester United cũng thắng 2 trận và có 1 trận hòa. Điều đó cho thấy khoảng cách trên bảng xếp hạng chưa chắc phản ánh hết diễn biến trên sân khi hai đội chạm trán.
Điểm then chốt về mặt chiến thuật
Với lợi thế sân nhà và vị trí cao hơn, Liverpool nhiều khả năng sẽ chủ động tìm kiếm thế trận. Điều quan trọng là họ cần duy trì sự tập trung sau chuỗi kết quả lên xuống ở các vòng gần đây.
Ngược lại, Manchester United có thể tìm cách tận dụng tinh thần từ trận hòa gần nhất và thành tích đối đầu ngang ngửa. Với một đội đang ở nửa dưới bảng, việc giữ sự chắc chắn và tạo bất ngờ trước đối thủ mạnh hơn là hướng đi dễ hiểu.
Nhận định
Nhìn chung, Liverpool có lợi thế về thứ hạng, điểm số và yếu tố sân nhà. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định của đội chủ nhà cùng thế đối đầu cân bằng khiến Manchester United vẫn có cơ sở để cạnh tranh. Trận đấu tại Anfield vì thế hứa hẹn là phép thử đáng chú ý cho cả hai, nhất là với Liverpool trong hành trình bám đuổi nhóm dự cúp châu lục.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)