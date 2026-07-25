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Liverpool 4-2 Sunderland: Liverpool giành chiến thắng

Văn Thể25/07/2026 23:57

Liverpool nhỉnh hơn Sunderland về đối đầu gần đây với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Trận giao hữu tại GEODIS Park vẫn khó lường khi hai đội gặp lại.

Liverpool4 - 2SunderlandKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Liverpool tiếp đón Sunderland.

  • 13'BÀN THẮNG! Liverpool (1-0)

    Phút 13': Kieran Morrison () lập công (kiến tạo: Harvey Elliott). Tỷ số: 1 - 0.

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 52 - 48 Sunderland, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 2.

  • 20'Thẻ vàng

    Phút 20': Dan Ballard () nhận thẻ vàng.

  • 25'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 55 - 45 Sunderland, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 5 - 4.

  • 28'BÀN THẮNG! Sunderland (1-1)

    Phút 28': Enzo Le Fée () lập công (kiến tạo: Chris Rigg). Tỷ số: 1 - 1.

  • 37'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Liverpool 55 - 45 Sunderland, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'BÀN THẮNG! Sunderland (1-2)

    Phút 49': Timur Tuterov () lập công (kiến tạo: Jaydon Jones). Tỷ số: 1 - 2.

  • 49'Sunderland ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 57 - 43 Sunderland, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 0.

  • 56'BÀN THẮNG! Liverpool (2-2)

    Phút 56': Dominik Szoboszlai () lập công. Tỷ số: 2 - 2.

  • 61'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 63 - 37 Sunderland, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 72'BÀN THẮNG! Liverpool (3-2)

    Phút 72': Federico Chiesa () lập công (kiến tạo: Calvin Ramsay). Tỷ số: 3 - 2.

  • 73'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 63 - 37 Sunderland, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • 85'BÀN THẮNG! Liverpool (4-2)

    Phút 85': Lewis Koumas () lập công (kiến tạo: Dominik Szoboszlai). Tỷ số: 4 - 2.

  • 85'Liverpool ép sân

    Cầm bóng: Liverpool 63 - 37 Sunderland, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 17 - 9, cứu thua 2 - 2.

  • KTKết thúc: Liverpool 4-2 Sunderland

    Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 06:58 26/07/2026

Đội hình chính thức
Liverpool
Sơ đồ 4-2-3-1
Sunderland
Sơ đồ 4-2-3-1
25
Giorgi Mamardashvili
2
Joe Gomez
17
Curtis Jones
75
Talla Ndiaye
21
Konstantinos Tsimikas
30
Jeremie Frimpong
53
James McConnell
19
Harvey Elliott
68
Kieran Morrison
73
Rio Ngumoha
79
Will Wright
31
Melker Ellborg
20
Nordi Mukiele
5
Dan Ballard
32
Trai Hume
17
Reinildo Mandava
13
Luke O'Nien
11
Chris Rigg
8
Alan Browne
28
Enzo Le Fée
14
Romaine Mundle
18
Wilson Isidor
Dự bị
Liverpool
6 Milos Kerkez8 Dominik Szoboszlai14 Federico Chiesa28 Freddie Woodman42 Trey Nyoni44 Luke Chambers47 Calvin Ramsay48 Calum Scanlon67 Lewis Koumas
Sunderland
1 Anthony Patterson21 Simon Moore23 Jenson Seelt33 Leo Hjelde47 Trey Samuel-Ogunsuyi51 Jenson Jones52 Jaydon Jones53 Jack Whittaker57 Timur Tuterov
Cập nhật đội hình lúc 04:25 26/07/2026
LiverpoolThống kêSunderland
63%
Kiểm soát bóng
37%
14
Dứt điểm
11
6
Trúng đích
5
4
Phạt góc
1
18
Phạm lỗi
9
0
Việt vị
1
2
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
Dominik Szoboszlai
Dominik Szoboszlai
Liverpool
1 bàn · 1 kiến tạo
Federico Chiesa
Federico Chiesa
Liverpool
1 bàn
Timur Tuterov
Timur Tuterov
Sunderland
1 bàn
Lewis Koumas
Lewis Koumas
Liverpool
1 bàn
Kieran Morrison
Kieran Morrison
Liverpool
1 bàn
Enzo Le Fée
Enzo Le Fée
Sunderland
1 bàn

Thông tin trận đấu

Liverpool sẽ đối đầu Sunderland trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 05:00 ngày 26/07/2026 tại GEODIS Park. Đây là cuộc gặp có cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về phía Liverpool, nhưng những dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định rõ ưu thế về phong độ hay lực lượng.

Liverpool có lợi thế nhẹ về đối đầu

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Liverpool thắng 1 trận và hòa 1 trận, còn Sunderland chưa giành chiến thắng. Xu hướng này cho thấy Liverpool đang có kết quả đối đầu tốt hơn, dù khoảng cách không quá lớn khi hai đội cũng từng chia điểm.

Đáng chú ý, dữ liệu hiện tại không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, vị trí, điểm số, đội hình dự kiến hay các cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để mở rộng đánh giá sang khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu suất ghi bàn hoặc mức độ sẵn sàng của từng đội.

Trận giao hữu khó đoán định

Trong bối cảnh thiếu các thông tin chi tiết về lực lượng và phong độ, điểm nhấn đáng chú ý nhất vẫn là sự tương phản giữa lợi thế đối đầu của Liverpool và tính chất khó lường của một trận giao hữu. Sunderland có cơ hội tạo thế cân bằng nếu duy trì được sự chặt chẽ, trong khi Liverpool cần biến ưu thế trong những lần gặp trước thành màn trình diễn hiệu quả trên sân.

Về mặt chiến thuật, các diễn biến đầu trận có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thế trận. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định sơ đồ, cách tiếp cận hay những điểm nóng cụ thể khi nguồn thông tin không nêu đội hình và phương án thi đấu của hai bên.

Nhận định Liverpool vs Sunderland

Liverpool bước vào cuộc đối đầu với thành tích gần đây tốt hơn trước Sunderland, gồm 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 2 lần gặp gần nhất. Dù vậy, chênh lệch này chưa đủ lớn để biến trận đấu tại GEODIS Park thành màn so tài một chiều.

Nhìn chung, Liverpool có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn nhờ xu hướng đối đầu tích cực. Sunderland vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng, đặc biệt khi chưa có dữ liệu xác nhận về phong độ và lực lượng của Liverpool. Trận đấu vì thế hứa hẹn được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự ổn định trong từng thời điểm, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu2 trận gần nhất
Liverpool · 1 thắng1 hòaSunderland · 0 thắng
12/02/2026
Sunderland
0 - 1
Liverpool
LIV
04/12/2025
Liverpool
1 - 1
Sunderland
Hòa
Liverpool
5 trận gần nhất
HBHBT
Sunderland
5 trận gần nhất
TTTHH
Tình hình lực lượng
Liverpool
Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture)
Wataru Endo (Foot Injury)
Sunderland
Romaine Mundle (Hamstring Injury)
Jenson Seelt (Knee Injury)
Alan Browne (Unknown Injury)
Aji Alese (Broken Leg)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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