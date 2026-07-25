Liverpool 4-2 Sunderland: Liverpool giành chiến thắng Liverpool nhỉnh hơn Sunderland về đối đầu gần đây với 1 chiến thắng và 1 trận hòa. Trận giao hữu tại GEODIS Park vẫn khó lường khi hai đội gặp lại.

Liverpool 4 - 2 Sunderland Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Liverpool tiếp đón Sunderland.

13' BÀN THẮNG! Liverpool (1-0) Phút 13': Kieran Morrison () lập công (kiến tạo: Harvey Elliott). Tỷ số: 1 - 0.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 52 - 48 Sunderland, dứt điểm 1 - 0 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 3 - 2.

20' Thẻ vàng Phút 20': Dan Ballard () nhận thẻ vàng.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 55 - 45 Sunderland, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 0); phạm lỗi 5 - 4.

28' BÀN THẮNG! Sunderland (1-1) Phút 28': Enzo Le Fée () lập công (kiến tạo: Chris Rigg). Tỷ số: 1 - 1.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: Liverpool 55 - 45 Sunderland, dứt điểm 1 - 5 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 0.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' BÀN THẮNG! Sunderland (1-2) Phút 49': Timur Tuterov () lập công (kiến tạo: Jaydon Jones). Tỷ số: 1 - 2.

49' Sunderland ép sân Cầm bóng: Liverpool 57 - 43 Sunderland, dứt điểm 1 - 6 (trúng đích 1 - 2); phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 1 - 0.

56' BÀN THẮNG! Liverpool (2-2) Phút 56': Dominik Szoboszlai () lập công. Tỷ số: 2 - 2.

61' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 63 - 37 Sunderland, dứt điểm 5 - 7 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 11 - 9, cứu thua 1 - 1.

72' BÀN THẮNG! Liverpool (3-2) Phút 72': Federico Chiesa () lập công (kiến tạo: Calvin Ramsay). Tỷ số: 3 - 2.

73' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 63 - 37 Sunderland, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 14 - 9, cứu thua 2 - 2.

85' BÀN THẮNG! Liverpool (4-2) Phút 85': Lewis Koumas () lập công (kiến tạo: Dominik Szoboszlai). Tỷ số: 4 - 2.

85' Liverpool ép sân Cầm bóng: Liverpool 63 - 37 Sunderland, dứt điểm 11 - 11 (trúng đích 6 - 5), phạt góc 4 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 17 - 9, cứu thua 2 - 2.

KT Kết thúc: Liverpool 4-2 Sunderland Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 2.

Cập nhật lúc 06:58 26/07/2026

Đội hình chính thức Liverpool Sơ đồ 4-2-3-1 Sunderland Sơ đồ 4-2-3-1 25 Giorgi Mamardashvili 2 Joe Gomez 17 Curtis Jones 75 Talla Ndiaye 21 Konstantinos Tsimikas 30 Jeremie Frimpong 53 James McConnell 19 Harvey Elliott 68 Kieran Morrison 73 Rio Ngumoha 79 Will Wright 31 Melker Ellborg 20 Nordi Mukiele 5 Dan Ballard 32 Trai Hume 17 Reinildo Mandava 13 Luke O'Nien 11 Chris Rigg 8 Alan Browne 28 Enzo Le Fée 14 Romaine Mundle 18 Wilson Isidor Dự bị Liverpool 6 Milos Kerkez 8 Dominik Szoboszlai 14 Federico Chiesa 28 Freddie Woodman 42 Trey Nyoni 44 Luke Chambers 47 Calvin Ramsay 48 Calum Scanlon 67 Lewis Koumas Sunderland 1 Anthony Patterson 21 Simon Moore 23 Jenson Seelt 33 Leo Hjelde 47 Trey Samuel-Ogunsuyi 51 Jenson Jones 52 Jaydon Jones 53 Jack Whittaker 57 Timur Tuterov Cập nhật đội hình lúc 04:25 26/07/2026

Liverpool Thống kê Sunderland 63% Kiểm soát bóng 37% 14 Dứt điểm 11 6 Trúng đích 5 4 Phạt góc 1 18 Phạm lỗi 9 0 Việt vị 1 2 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật Dominik Szoboszlai Liverpool 1 bàn · 1 kiến tạo Federico Chiesa Liverpool 1 bàn Timur Tuterov Sunderland 1 bàn Lewis Koumas Liverpool 1 bàn Kieran Morrison Liverpool 1 bàn Enzo Le Fée Sunderland 1 bàn

Thông tin trận đấu

Liverpool sẽ đối đầu Sunderland trong khuôn khổ Giao hữu CLB vào lúc 05:00 ngày 26/07/2026 tại GEODIS Park. Đây là cuộc gặp có cán cân đối đầu nghiêng nhẹ về phía Liverpool, nhưng những dữ liệu hiện có chưa đủ để xác định rõ ưu thế về phong độ hay lực lượng.

Liverpool có lợi thế nhẹ về đối đầu

Trong 2 lần chạm trán gần nhất, Liverpool thắng 1 trận và hòa 1 trận, còn Sunderland chưa giành chiến thắng. Xu hướng này cho thấy Liverpool đang có kết quả đối đầu tốt hơn, dù khoảng cách không quá lớn khi hai đội cũng từng chia điểm.

Đáng chú ý, dữ liệu hiện tại không cung cấp thông tin về phong độ gần đây, vị trí, điểm số, đội hình dự kiến hay các cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để mở rộng đánh giá sang khả năng kiểm soát trận đấu, hiệu suất ghi bàn hoặc mức độ sẵn sàng của từng đội.

Trận giao hữu khó đoán định

Trong bối cảnh thiếu các thông tin chi tiết về lực lượng và phong độ, điểm nhấn đáng chú ý nhất vẫn là sự tương phản giữa lợi thế đối đầu của Liverpool và tính chất khó lường của một trận giao hữu. Sunderland có cơ hội tạo thế cân bằng nếu duy trì được sự chặt chẽ, trong khi Liverpool cần biến ưu thế trong những lần gặp trước thành màn trình diễn hiệu quả trên sân.

Về mặt chiến thuật, các diễn biến đầu trận có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình thế trận. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định sơ đồ, cách tiếp cận hay những điểm nóng cụ thể khi nguồn thông tin không nêu đội hình và phương án thi đấu của hai bên.

Nhận định Liverpool vs Sunderland

Liverpool bước vào cuộc đối đầu với thành tích gần đây tốt hơn trước Sunderland, gồm 1 chiến thắng và 1 trận hòa trong 2 lần gặp gần nhất. Dù vậy, chênh lệch này chưa đủ lớn để biến trận đấu tại GEODIS Park thành màn so tài một chiều.

Nhìn chung, Liverpool có cơ sở để được đánh giá nhỉnh hơn nhờ xu hướng đối đầu tích cực. Sunderland vẫn có thể tạo ra thế trận cân bằng, đặc biệt khi chưa có dữ liệu xác nhận về phong độ và lực lượng của Liverpool. Trận đấu vì thế hứa hẹn được quyết định bởi khả năng tận dụng cơ hội và sự ổn định trong từng thời điểm, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu.

Lịch sử đối đầu 2 trận gần nhất Liverpool · 1 thắng 1 hòa Sunderland · 0 thắng Sunderland 0 - 1 Liverpool LIV Liverpool 1 - 1 Sunderland Hòa

Liverpool 5 trận gần nhất H B H B T Sunderland 5 trận gần nhất T T T H H

Tình hình lực lượng Liverpool ✚ Hugo Ekitiké (Achilles tendon rupture) ✚ Wataru Endo (Foot Injury) Sunderland ✚ Romaine Mundle (Hamstring Injury) ✚ Jenson Seelt (Knee Injury) ✚ Alan Browne (Unknown Injury) ✚ Aji Alese (Broken Leg)