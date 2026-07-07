Liverpool áp sát Khephren Thuram: Nút thắt từ Juventus và con số 34,7 triệu bảng Liverpool đang đứng trước cơ hội lớn sở hữu tiền vệ Khephren Thuram khi Juventus đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ Franck Kessie và sẵn sàng giảm giá bán ngôi sao người Pháp.

Liverpool đang bước vào kỷ nguyên mới dưới thời HLV Andoni Iraola với mục tiêu tối thượng: tái thiết hàng tiền vệ để phục hồi lối chơi pressing đặc sản. Trong bối cảnh đó, tiền vệ Khephren Thuram của Juventus đã trở thành mục tiêu ưu tiên hàng đầu, và những biến động tại Turin đang trực tiếp tạo điều kiện thuận lợi cho đội bóng vùng Merseyside.

Khephren Thuram lọt tầm ngắm Liverpool. Ảnh: Getty Images.

Chiến lược của Andoni Iraola và mảnh ghép Thuram

Sau một mùa giải 2025-26 đầy biến động dưới thời cựu HLV Arne Slot, Liverpool đang ráo riết săn lùng những luồng sinh khí mới. Sự ra đi của huyền thoại Mohamed Salah không chỉ để lại khoảng trống trên hàng công mà còn buộc Ban lãnh đạo đội bóng phải tính toán lại cấu trúc đội hình. Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Andoni Iraola, Liverpool không chỉ tìm kiếm những tiền đạo cánh như Yan Diomande hay Bradley Barcola mà còn đặc biệt chú trọng vào khu trung tuyến.

Khephren Thuram, con trai của huyền thoại Lilian Thuram, nổi lên như một giải pháp chiến lược. Ở tuổi 25, tiền vệ này đang ở độ chín của sự nghiệp với nền tảng thể lực sung mãn và tư duy chiến thuật nhạy bén. Khả năng kéo bóng và chuyển trạng thái nhanh của Thuram được đánh giá là cực kỳ phù hợp với triết lý pressing tầm cao mà Iraola đang xây dựng tại Anfield.

Ván bài kinh tế của Juventus và hiệu ứng Franck Kessie

Cơ hội của Liverpool trở nên rõ rệt hơn khi Juventus bắt đầu thực hiện các toan tính tái cơ cấu tài chính. "Bà đầm già" thành Turin sẵn sàng đưa Thuram lên sàn chuyển nhượng nhằm gây quỹ cho những mục tiêu mới, tiêu biểu là Stanislav Lobotka của Napoli và đặc biệt là Franck Kessie.

Kessie, hiện là cầu thủ tự do sau khi rời Al-Ahli, đã công khai xác nhận các cuộc thảo luận với Juventus. Việc sẵn sàng chi trả mức lương 4,2 triệu bảng cho tiền vệ người Bờ Biển Ngà cho thấy quyết tâm của Juventus trong việc thay máu hàng tiền vệ. Nếu thương vụ Kessie thành công, cánh cửa rời Allianz Stadium của Khephren Thuram sẽ rộng mở hơn bao giờ hết.

Bài toán tài chính: Con số vàng 34,7 triệu bảng

Rào cản lớn nhất hiện nay là mức định giá ban đầu của Juventus. Đội bóng Italy từng yêu cầu con số 50 triệu euro (khoảng 42,9 triệu bảng), mức giá được cho là vượt quá ngân sách dự kiến của Liverpool cho một vị trí tiền vệ đơn lẻ.

Juventus ra giá 50 triệu euro bán Khephren Thuram. (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, áp lực phải cân bằng tài chính và nhu cầu giải phóng quỹ lương có thể buộc Juventus phải thỏa hiệp. Các báo cáo mới nhất chỉ ra rằng, một lời đề nghị rơi vào khoảng 34,7 triệu bảng có thể đủ để thuyết phục gã khổng lồ Serie A nhả người. Đây được coi là con số hợp lý để Liverpool kích hoạt thương vụ "bom tấn" này.

Thống kê ấn tượng của Khephren Thuram

Kể từ khi gia nhập Juventus với giá 20 triệu euro, Thuram đã chứng minh được năng lực tại một trong những môi trường khắc nghiệt nhất thế giới. Những con số thống kê dưới đây cho thấy tầm ảnh hưởng của tiền vệ người Pháp:

Số lần ra sân: 96 trận

96 trận Bàn thắng: 9

9 Kiến tạo: 13

13 Phong cách chơi: Mạnh mẽ trong tranh chấp, hiệu quả trong kéo bóng và hỗ trợ phòng ngự từ xa.

Sự xuất hiện của Thuram tại Anfield không chỉ là một sự bổ sung về mặt nhân sự, mà còn là tuyên bố đanh thép về tham vọng trở lại vị thế số 1 của Liverpool. Nếu các cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng trong hành trình tìm lại vinh quang của "The Reds" dưới triều đại mới.