Liverpool bị từ chối đề nghị 100 triệu euro cho Yan Diomande: RB Leipzig đòi con số kỷ lục Dù đưa ra mức giá kỷ lục 100 triệu euro, Liverpool vẫn chưa thể thuyết phục RB Leipzig nhượng lại Yan Diomande khi đội bóng Đức kiên quyết yêu cầu ít nhất 120 triệu euro cho ngôi sao đang tỏa sáng tại World Cup.

Tham vọng nâng cấp hàng công của Liverpool vừa vấp phải một rào cản lớn về tài chính. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng vùng Merseyside đã chính thức gửi lời đề nghị trị giá 100 triệu euro tới RB Leipzig để hỏi mua tài năng trẻ Yan Diomande. Tuy nhiên, đại diện Bundesliga đã nhanh chóng khước từ con số này, khẳng định giá trị của ngôi sao người Bờ Biển Ngà còn cao hơn thế.

Liverpool chi 100 triệu euro để hỏi mua Diomande.

Cụ thể, gói thầu của Liverpool bao gồm 90 triệu euro phí cố định đi kèm 10 triệu euro phụ phí tùy theo thành tích. Phía RB Leipzig đánh giá mức giá này chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của cầu thủ mới 19 tuổi. Đội bóng Đức được cho là chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu nhận được đề nghị tối thiểu từ 120 đến 130 triệu euro, một con số có thể biến Diomande thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Tại sao Yan Diomande có giá 130 triệu euro?

Sự kiên quyết của RB Leipzig không phải là không có cơ sở. Yan Diomande đang nổi lên như một trong những tiền đạo cánh toàn diện nhất thế giới ở lứa tuổi teen. Trong chiến dịch Bundesliga vừa qua, tuyển thủ Bờ Biển Ngà đã ghi dấu giày vào 21 bàn thắng (12 pha lập công và 9 đường kiến tạo) chỉ sau 33 lần ra sân. Hiệu suất này đóng vai trò then chốt giúp Leipzig cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc.

Không chỉ dừng lại ở cấp độ câu lạc bộ, Diomande còn đang là tâm điểm chú ý tại World Cup. Màn trình diễn chói sáng cùng bàn thắng quyết định trong chiến thắng 1-0 trước Ecuador mới đây đã đẩy giá trị thương hiệu của anh lên một tầm cao mới. Tốc độ xé gió kết hợp với kỹ thuật cá nhân điêu luyện giúp anh trở thành mẫu cầu thủ tấn công hiện đại mà mọi huấn luyện viên đều khao khát.

Chiến lược của Liverpool và sự cạnh tranh từ Paris Saint-Germain

Mặc dù vừa chiêu mộ thành công Victor Munoz từ Osasuna với giá 34 triệu bảng, Liverpool vẫn coi Diomande là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện hệ thống tấn công. Lợi thế lớn nhất của đội chủ sân Anfield hiện nay là họ đã đạt được những bước tiến quan trọng trong thỏa thuận cá nhân với cầu thủ này. Diomande được cho là rất hào hứng với viễn cảnh được thi đấu dưới sự dẫn dắt của ban huấn luyện Liverpool tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Trong khi đó, Paris Saint-Germain (PSG) vẫn đang theo sát diễn biến thương vụ. Dù sở hữu tiềm lực tài chính hùng mạnh, gã khổng lồ nước Pháp hiện đang thất thế trước Liverpool về các điều khoản cá nhân và chưa gửi lời đề nghị chính thức nào tới Leipzig. Tuy nhiên, sự hiện diện của PSG luôn là mối đe dọa thường trực nếu Liverpool không quyết đoán trong việc nâng giá thầu.

Các phương án dự phòng của The Kop

Nhận thấy rủi ro từ việc mức phí bị đẩy lên quá cao, ban lãnh đạo Liverpool cũng đã bắt đầu nghiên cứu các phương án thay thế chất lượng. Hai cái tên tiềm năng đang nằm trong tầm ngắm là Yankuba Minteh của Brighton và Matias Fernandez-Pardo của Lille. Đây là những lựa chọn kinh tế hơn nhưng vẫn đảm bảo được yếu tố sức trẻ và tốc độ cho hàng công.

Thị trường chuyển nhượng hè vẫn còn dài, nhưng với sức hút từ World Cup, giá trị của Yan Diomande chắc chắn sẽ còn biến động. Quyết định cuối cùng nằm ở việc liệu Liverpool có chấp nhận phá vỡ cấu trúc lương và phí chuyển nhượng để sở hữu bằng được "viên ngọc quý" của RB Leipzig hay không.