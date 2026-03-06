Liverpool bổ nhiệm Andoni Iraola: Cuộc đại tu nhân sự và triều đại mới tại Anfield Thỏa thuận với Andoni Iraola đánh dấu bước ngoặt lớn cho Liverpool. The Kop đối mặt thách thức khi chia tay Salah, Robertson và thực hiện cuộc cách mạng đội hình.

Liverpool đang chuẩn bị bước vào một trong những giai đoạn biến động nhất lịch sử hiện đại khi Andoni Iraola được xác định là người kế nhiệm Arne Slot. Sự xuất hiện của chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ mang đến triết lý bóng đá mới mà còn kích hoạt một cuộc đại tu đội hình toàn diện tại sân Anfield trong thời gian tới.

Andoni Iraola tiến gần đến ghế nóng Liverpool.

Andoni Iraola: Lựa chọn chiến lược cho kỷ nguyên mới

Sau khi Arne Slot bị sa thải, ban lãnh đạo Liverpool đã nhanh chóng xác định Andoni Iraola là mục tiêu số một. Theo các nguồn tin uy tín, Lữ đoàn đỏ đã đạt được thỏa thuận miệng với chiến lược gia người Tây Ban Nha. Việc Iraola vừa rời Bournemouth sau khi kết thúc mùa giải 2025/26 giúp Liverpool không còn vướng bận rào cản về chi phí đền bù hợp đồng.

Giám đốc thể thao Richard Hughes được cho là đã đặt lên bàn đàm phán bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Dự kiến, Iraola sẽ chính thức tiếp quản công việc vào cuối tuần này cùng các trợ lý thân cận là Tommy Elphick và Shaun Cooper. Đáng chú ý, cựu tiền vệ Thiago Alcantara có thể sẽ trở lại Anfield để gia nhập ban huấn luyện, tạo nên sự kết hợp giữa tư duy hiện đại của Iraola và kinh nghiệm đỉnh cao của chính anh.

Khoảng trống quyền lực khi các trụ cột đồng loạt ra đi

Konate rời Liverpool.

Thách thức lớn nhất mà Andoni Iraola phải đối mặt ngay khi nhậm chức là sự thiếu hụt kinh nghiệm trầm trọng. Liverpool phải chứng kiến cuộc tháo chạy của ba trụ cột quan trọng nhất theo dạng chuyển nhượng tự do bao gồm: Mohamed Salah, Andy Robertson và Ibrahima Konate. Việc mất đi những công thần này không chỉ ảnh hưởng đến chuyên môn mà còn để lại khoảng trống lớn về mặt lãnh đạo trong phòng thay đồ.

Trong bối cảnh đó, Joe Gomez sẽ trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng với tư cách là cầu thủ có thâm niên nhất đội. Hàng phòng ngự của Liverpool dự kiến sẽ trẻ hóa mạnh mẽ với sự góp mặt của tài năng Giovanni Leoni và bản hợp đồng trị giá 60 triệu bảng Jeremy Jacquet. Tuy nhiên, cả hai đều là những gương mặt triển vọng nhưng chưa từng có kinh nghiệm thực chiến tại môi trường khắc nghiệt như Ngoại hạng Anh.

Biến động nhân sự: Những dấu hỏi về tương lai Alisson và Curtis Jones

Tương lai Jones bất định.

Vị trí người gác đền đang trở thành tâm điểm của những đồn đoán khi Juventus khao khát có được chữ ký của Alisson Becker. Dù Liverpool đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một mùa giải, các báo cáo từ Brazil cho thấy Alisson có ý định ở lại Anfield ít nhất một năm nữa. Điều này vô tình đẩy Giorgi Mamardashvili vào thế khó, khi thủ môn người Georgia có thể phải tiếp tục rời đi theo dạng cho mượn đến Ý để tìm kiếm cơ hội ra sân.

Tương lai của tuyến giữa cũng đầy rẫy bất ổn. Curtis Jones hiện chỉ còn 12 tháng hợp đồng và đang nhận được sự quan tâm sát sao từ Inter Milan và Galatasaray. Trong khi đó, Harvey Elliott trở lại sau bản hợp đồng cho mượn không thành công tại Aston Villa, nơi anh bị hạn chế ra sân nhằm tránh kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 35 triệu bảng. Bộ đôi Wataru Endo và Federico Chiesa gần như chắc chắn sẽ rời câu lạc bộ sau một mùa giải không để lại nhiều dấu ấn trên băng ghế dự bị.

Kỳ vọng vào cuộc cách mạng lối chơi

Việc bổ nhiệm Iraola nhận được nhiều phản hồi tích cực từ giới chuyên môn. Phong cách pressing tầm cao và tấn công trực diện của ông được đánh giá là phù hợp với bản sắc truyền thống của Liverpool hơn so với lối chơi có phần cứng nhắc thời Arne Slot. Người hâm mộ The Kop đang kỳ vọng vào một sự khởi đầu mới, nơi những nhân tố trẻ sẽ thay thế các công thần để tạo nên một diện mạo giàu sức sống hơn cho đội bóng.