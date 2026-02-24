Liverpool cân nhắc chi 100 triệu bảng cho Micky van de Ven: Canh bạc rủi ro về văn hóa và kỷ luật Trong nỗ lực tìm phương án dự phòng cho Ibrahima Konate, Liverpool nhắm tới trung vệ Micky van de Ven của Tottenham, song mức giá khổng lồ và thái độ thiếu kỷ luật đang gây lo ngại.

Liverpool đang đứng trước một bài toán nhân sự hóc búa nơi hàng phòng ngự khi quá trình đàm phán gia hạn hợp đồng với Ibrahima Konate vẫn chưa đạt được kết quả khả quan. Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Anfield đã đưa Micky van de Ven vào danh sách mục tiêu ưu tiên. Tuy nhiên, việc chiêu mộ trung vệ thuộc biên chế Tottenham Hotspur lúc này được đánh giá là một canh bạc đầy rủi ro cho kỷ nguyên của tân HLV Arne Slot, bởi mức định giá lên tới 100 triệu bảng cùng những vấn đề phức tạp về thái độ của cầu thủ này.

Bài toán hàng thủ và mục tiêu 100 triệu bảng

Sự bất định trong tương lai của Konate buộc Liverpool phải nhanh chóng tìm kiếm các phương án thay thế chất lượng. Micky van de Ven, với tốc độ và tài năng đã được khẳng định, là cái tên đứng đầu danh sách chuyển nhượng. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất không chỉ nằm ở số tiền chuyển nhượng kỷ lục mà còn ở sự phù hợp về tính cách đối với triết lý xây dựng đội bóng của The Kop.

Mức phí chuyển nhượng và thái độ của Van de Ven là hai yếu tố khiến Liverpool phải cân nhắc.

Dấu hỏi về sự chuyên nghiệp và kỷ luật chiến thuật

Môi trường bất ổn tại Tottenham dường như đang tác động tiêu cực đến tâm lý thi đấu của Van de Ven. Theo các phân tích chuyên sâu, dấu hiệu đáng báo động nhất chính là thái độ thiếu tôn trọng dành cho ban huấn luyện. Trung vệ người Hà Lan từng gây tranh cãi khi phớt lờ HLV Thomas Frank và đi thẳng vào đường hầm sau trận thua Chelsea. Dù đã lên tiếng xin lỗi, giới quan sát nhận định hành động này mang tính chất đối phó dưới sức ép truyền thông hơn là sự hối lỗi chân thành.

Sự thiếu kỷ luật này tiếp tục bộc lộ rõ nét trong trận derby Bắc London cuối tuần qua. Khi Tottenham thảm bại 1-4, Van de Ven bị phát hiện đã công khai ngó lơ các chỉ đạo chiến thuật từ tân thuyền trưởng Igor Tudor ngay trên sân. Đây không phải lần đầu tiên tính cách "ngôi sao" của cầu thủ này được nhắc tới; trước đó, cựu HLV Ange Postecoglou từng tiết lộ Van de Ven và người đại diện luôn đưa ra những yêu cầu khắt khe về thời lượng ra sân như một điều kiện tiên quyết.

Van de Ven thiếu sự tôn trọng đối với những HLV của mình.

Xung đột giá trị cốt lõi tại Anfield

Những biểu hiện chống đối quyền lực của Van de Ven được xem là đi ngược lại hoàn toàn với văn hóa truyền thống tại Anfield – nơi luôn đề cao tính kỷ luật, sự khiêm tốn và lòng tôn trọng tuyệt đối hệ thống cấp bậc. Dẫu biết sự thất vọng của cá nhân cầu thủ trong một tập thể đang khủng hoảng là có thể cảm thông, nhưng cách hành xử bốc đồng là điểm trừ rất lớn trong mắt các nhà tuyển trạch Liverpool.

Việc đàm phán với một đội bóng đang trong tình cảnh khó khăn và đối mặt nguy cơ rớt hạng như Tottenham có thể giúp Liverpool chiếm ưu thế về giá cả. Tuy nhiên, tập đoàn FSG cần thực hiện thẩm định kỹ lưỡng. Van de Ven hiện là một phần trong hệ thống phòng ngự đang sa sút thảm hại của Spurs, và việc đưa một nhân tố có dấu hiệu "nổi loạn" vào phòng thay đồ Anfield có thể phá vỡ sự ổn định mà Arne Slot đang cố gắng xây dựng.

Liverpool cần một sự bổ sung vững chắc cho hàng thủ, nhưng với mức phí 100 triệu bảng, họ có quyền đòi hỏi nhiều hơn là một tài năng đi kèm với những rắc rối kỷ luật không đáng có.