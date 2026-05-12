Liverpool cạnh tranh Jarrod Bowen, MU triển khai kế hoạch chiêu mộ 5 tân binh Phiên chợ hè chứng kiến cuộc đua gay gắt giữa Liverpool và Newcastle cho chữ ký Jarrod Bowen. Trong khi đó, MU nhắm Ederson của Atalanta và Barca gia hạn với Hansi Flick.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang nóng lên với những động thái quyết liệt từ các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh. Liverpool và Newcastle hiện đang trở thành hai đối trọng lớn trong cuộc đua giành chữ ký của tiền đạo Jarrod Bowen, trong khi Manchester United bắt đầu thực hiện cuộc cải tổ đội hình toàn diện với ngân sách lớn.

Liverpool và Newcastle cùng nhắm Jarrod Bowen

Jarrod Bowen đang trở thành tâm điểm của sự chú ý khi cả Liverpool, Newcastle và Everton đều bày tỏ mong muốn sở hữu tiền đạo 29 tuổi này. Dù West Ham có trụ hạng thành công hay không, Bowen vẫn được đánh giá là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu nhờ khả năng tấn công đa dạng và kinh nghiệm dày dạn tại Ngoại hạng Anh.

Bowen lọt vào tầm ngắm của 2 "đại gia" Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh Bowen, Liverpool còn đang mở rộng tầm mắt sang thị trường Ligue 1. Đội bóng vùng Merseyside đặc biệt quan tâm đến bộ đôi tiền vệ của Monaco là Maghnes Akliouche (24 tuổi, định giá 43 triệu bảng) và Lamine Camara (22 tuổi). Tuy nhiên, họ sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh gắt gao từ Newcastle trong thương vụ chiêu mộ Camara.

Manchester United và chiến dịch nâng cấp tuyến giữa

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang lên kế hoạch chiêu mộ ít nhất 5 tân binh để thay đổi diện mạo đội hình. Ưu tiên hàng đầu của "Quỷ đỏ" là vị trí tiền vệ trung tâm, hậu vệ trái và một tiền đạo cắm thực thụ. Một trong những mục tiêu sáng giá nhất là Ederson của Atalanta. Tiền vệ 26 tuổi này được định giá khoảng 40 triệu bảng và được xem là phương án chất lượng để tăng cường chất thép cho khu trung tuyến.

MU liên hệ chiêu mộ Ederson.

Ngoài Ederson, Manchester United cũng đang để mắt tới Mateus Fernandes của West Ham. Tuy nhiên, mức phí 84 triệu bảng mà đội bóng thành London yêu cầu đang là rào cản lớn. Để có ngân sách cho các thương vụ này, MU cũng như các CLB lớn khác như Real Madrid đang phải thanh lý nhân sự, điển hình là trường hợp của Dani Ceballos khi tiền vệ này không còn nằm trong kế hoạch của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.

Barcelona và các động thái quan trọng khác tại châu Âu

Tại Tây Ban Nha, Barcelona đã chính thức chốt tương lai của huấn luyện viên Hansi Flick. Chiến lược gia người Đức đã đồng ý ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2028, kèm tùy chọn gia hạn thêm một năm. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng tuyệt đối của ban lãnh đạo sân Camp Nou vào lộ trình phát triển hiện tại.

Trong khi đó, Juventus đang nỗ lực mượn tiền đạo Nicolas Jackson từ Chelsea. Chân sút 24 tuổi này hiện đang thi đấu cho Bayern Munich theo dạng cho mượn nhưng không có ý định ở lại Đức. Tại Anh, Aston Villa cũng đang tích cực tìm kiếm người thay thế thủ thành Emiliano Martinez với hai ứng viên tiềm năng từ Ligue 1 là Robin Risser (Lens) và Guillaume Restes (Toulouse). Cuối cùng, Francisco Trincao của Sporting cũng đang nằm trong danh sách tranh giành của cả Liverpool và Chelsea nhờ phong độ ổn định tại Bồ Đào Nha.