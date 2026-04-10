Liverpool chạm trán Fulham: Bài kiểm tra bản lĩnh của Arne Slot tại Anfield Liverpool bước vào vòng 32 Ngoại hạng Anh với áp lực nặng nề sau chuỗi 3 thất bại liên tiếp, trong khi một Fulham ổn định sẵn sàng tạo nên bất ngờ ngay tại thánh địa Anfield.

Liverpool đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất dưới triều đại Arne Slot khi tiếp đón Fulham trong khuôn khổ vòng 32 Ngoại hạng Anh. Trận đấu diễn ra vào lúc 23h30 ngày 11/4/2026 tại Sân vận động Anfield không chỉ là cơ hội để tìm lại niềm tin, mà còn là bài toán sống còn cho tham vọng bám đuổi top 4 của "Lữ đoàn đỏ".

Cuộc khủng hoảng phòng ngự của Lữ đoàn đỏ

Phong độ của Liverpool trong thời gian gần đây được mô tả bằng hai chữ "thảm họa". Đội bóng vùng Merseyside đã nhận 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, để lọt lưới tới 8 bàn và chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Việc bị Man City loại khỏi FA Cup với tỷ số 0-4 và gục ngã trước PSG tại đấu trường châu Âu đã bộc lộ những lỗ hổng chết người nơi hàng phòng ngự.

Thống kê đáng báo động cho thấy kể từ tháng 9 năm ngoái, nhà đương kim vô địch đã thua 10 trận tại giải quốc nội, nhiều hơn cả số trận thắng (9 trận). Sự thiếu vắng của Alisson Becker, Wataru Endo và Conor Bradley do chấn thương càng khiến hệ thống của Arne Slot trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Fulham: Kẻ ngáng đường đầy khó chịu

Trái ngược với sự bất ổn của chủ nhà, Fulham dưới sự dẫn dắt của Marco Silva đang duy trì sự ổn định đáng nể. Đội bóng London đã giành 10 điểm trong 6 trận gần nhất, hiện đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng và chỉ còn kém chính Liverpool 5 điểm. Đáng chú ý, Fulham cùng với Bournemouth và Man Utd là những đội bóng có khả năng lội ngược dòng tốt nhất trong năm 2026.

Dù lịch sử đối đầu tại Anfield nghiêng hẳn về Liverpool, nhưng thực tế gần đây lại cho thấy Fulham là "khắc tinh" của đội chủ sân Anfield. The Cottagers bất bại trong 3 lần chạm trán gần nhất tại Ngoại hạng Anh, bao gồm trận hòa kịch tính 2-2 ở lượt đi mùa này.

Florian Wirtz và Harry Wilson: Những ngòi nổ quyết định

Trong bối cảnh đội nhà sa sút, Florian Wirtz vẫn là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi của Liverpool. Ngôi sao người Đức hiện đứng thứ hai giải đấu về khả năng tạo cơ hội từ các tình huống mở (47 lần). Khả năng xoay sở trong không gian hẹp của Wirtz được kỳ vọng sẽ là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ lùi sâu của Fulham.

Phía bên kia chiến tuyến, Harry Wilson – một người cũ của Anfield – đang có phong độ rực sáng với 16 lần đóng góp dấu giày vào các bàn thắng mùa này. Tốc độ và những cú dứt điểm chân trái uy lực của Wilson sẽ là mối đe dọa thường trực cho hành lang cánh do Andrew Robertson trấn giữ.

Phân tích chiến thuật và điểm nóng

Arne Slot đang bị chỉ trích vì việc đẩy Jeremie Frimpong lên quá cao, khiến Liverpool dễ bị tổn thương trong các tình huống chuyển trạng thái. Trong khi đó, Fulham của Marco Silva vận hành sơ đồ 4-2-3-1 cực kỳ linh hoạt, sẵn sàng nhường thế trận để chờ đợi thời cơ phản công. Một chi tiết đáng lưu ý: Fulham đã ghi tới 18 bàn thắng trong 20 phút cuối trận mùa này, đúng vào giai đoạn mà Liverpool thường xuyên hụt hơi và để thủng lưới.

Đội hình dự kiến

Liverpool (4-2-3-1) Fulham (4-2-3-1) Mamardashvili Leno Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson Castagne, Andersen, Bassey, Robinson Gravenberch, Jones Berge, Iwobi Salah, Szoboszlai, Wirtz Wilson, King, Bobb Ekitike Jimenez

Với áp lực tâm lý đè nặng và sự rệu rã của hàng thủ chủ nhà, Fulham hoàn toàn có đủ tự tin để khai thác những khoảng trống tại Anfield. Một kịch bản chia điểm với nhiều bàn thắng có thể sẽ xảy ra khi cả hai đội đều sở hữu những ngôi sao tấn công có khả năng tạo đột biến cao.