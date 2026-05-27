Liverpool chạy đua gia hạn Ibrahima Konate: Tránh vết xe đổ và xây móng cho Arne Slot Việc đàm phán đình trệ với Ibrahima Konate đang đặt Liverpool trước nguy cơ mất trụ cột hàng thủ, nhất là khi tương lai của Joe Gomez tại Anfield cũng đang lung lay.

Liverpool đang bước vào một mùa hè mang tính bản lề với công cuộc tái thiết lực lượng toàn diện. Tuy nhiên, trước khi mơ về những bản hợp đồng mới đình đám, đội chủ sân Anfield cần phải ưu tiên bảo vệ những giá trị cốt lõi đang sở hữu để đảm bảo sự ổn định cho hàng thủ vốn đã mỏng manh.

Nhiệm vụ ưu tiên tại Anfield

Việc gia hạn hợp đồng với Ibrahima Konate hiện không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành nhiệm vụ cấp thiết. Những thông tin về việc đàm phán giữa Liverpool và trung vệ người Pháp bị đình trệ từ tháng Tư đang khiến người hâm mộ thực sự lo ngại. Dù Konate bày tỏ nguyện vọng tiếp tục gắn bó, nhưng sự chậm trễ trong các chi tiết cuối cùng đang mở ra cơ hội cho các đội bóng lớn khác tại châu Âu nhảy vào cuộc.

Ibrahima Konate và Liverpool vẫn chưa đạt thỏa thuận gia hạn.

Tại sao Ibrahima Konate là không thể thay thế?

Ở tuổi 25, trung vệ người Pháp đang bước vào độ chín của sự nghiệp. Konate sở hữu những tố chất mà bất kỳ huấn luyện viên nào cũng khao khát: Thể hình hộ pháp, khả năng không chiến tuyệt vời và tốc độ ấn tượng để bù đắp các lỗ hổng phòng ngự. Trong một mùa giải mà hàng thủ Liverpool thường xuyên bộc lộ sự thiếu tập trung, Konate vẫn duy trì được hiệu suất thi đấu ổn định và đáng tin cậy.

Nguy cơ khủng hoảng nhân sự hàng thủ

Nỗi lo về vị trí trung vệ càng gia tăng khi Joe Gomez đang nằm trong tầm ngắm của Aston Villa. Việc tuyển thủ Anh muốn rời đi để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Tuy nhiên, nếu cả Gomez và Konate cùng rời Anfield trong một mùa hè, đó sẽ là một đòn giáng mạnh vào tham vọng cạnh tranh danh hiệu của câu lạc bộ.

Nếu để mất Konate, nhất là khi tương lai của những trụ cột lâu năm khác vẫn còn bỏ ngỏ, Liverpool sẽ tự đẩy mình vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trầm trọng ở khu trung tuyến. Vấn đề không chỉ nằm ở chuyên môn mà còn là niềm tin của người hâm mộ vào định hướng dài hạn của ban lãnh đạo.

Liverpool nên sớm gia hạn với Ibrahima Konate.

Xây dựng nền móng cho triều đại Arne Slot

Công cuộc tái thiết đội bóng phải bắt đầu từ những nền móng vững chắc nhất. Giữ chân được Ibrahima Konate chính là viên gạch đầu tiên để tân huấn luyện viên Arne Slot xây dựng lại đế chế tại Anfield. Đội chủ sân Anfield không thể tiếp tục thói quen để các trụ cột tiến gần đến trạng thái chuyển nhượng tự do nếu muốn duy trì vị thế của một kẻ chinh phục hàng đầu.

Thay vì mải mê săn đuổi những tân binh hào nhoáng, việc giữ chân các công thần đang ở đỉnh cao phong độ như Konate mới là chìa khóa then chốt cho sự thành công của Liverpool trong mùa giải tới.