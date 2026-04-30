Liverpool chi 80 triệu euro cho Nico Williams, Arsenal đại chiến Barca vì Julian Alvarez

Thị trường chuyển nhượng mùa hè đang chứng kiến những bước đi táo bạo từ các ông lớn Premier League. Theo các báo cáo mới nhất, Liverpool đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Nico Williams, trong khi Arsenal không ngần ngại chi tiền tấn để sở hữu Julian Alvarez nhằm củng cố tham vọng vô địch.

Liverpool và tham vọng nâng cấp hành công với Nico Williams

Ban lãnh đạo Liverpool đã xác định Nico Williams của Athletic Bilbao là mục tiêu ưu tiên hàng đầu để làm mới hàng công tại sân Anfield. Ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha đã có một mùa giải bùng nổ, thu hút sự chú ý của hàng loạt đội bóng lớn nhờ tốc độ và khả năng tạo đột biến ấn tượng.

Theo nguồn tin từ Fichajes, đội chủ sân vùng Merseyside đang tiến hành thảo luận về một thỏa thuận trị giá 80 triệu euro. Con số này cho thấy quyết tâm của The Kop trong việc tìm kiếm người kế thừa xứng đáng hoặc chia lửa cùng Mohamed Salah. Sự xuất hiện của Williams được kỳ vọng sẽ mang lại sự trực diện và yếu tố đột phá mà huấn luyện viên của Liverpool đang tìm kiếm.

Nico Williams đang là mục tiêu của Liverpool.

Arsenal sẵn sàng phá kỷ lục vì Julian Alvarez

Tại London, Arsenal đang chuẩn bị cho một kỳ chuyển nhượng bận rộn với mục tiêu số một là Julian Alvarez. Chân sút người Argentina hiện thuộc biên chế Atletico Madrid đang trở thành tâm điểm của sự săn đón. Sky Sports cho biết Pháo thủ sẵn sàng chi ra mức phí kỷ lục câu lạc bộ, lên tới 130 triệu bảng, để thuyết phục đội bóng Tây Ban Nha nhả người.

Tuy nhiên, thách thức dành cho Arsenal không hề nhỏ. Dù tiềm lực tài chính của đại diện Anh quốc rất mạnh, nhưng Barcelona được cho là bến đỗ yêu thích hơn đối với Alvarez. Sự cạnh tranh quyết liệt giữa hai ông lớn này dự báo sẽ tạo nên một trong những thương vụ tốn nhiều giấy mực nhất mùa hè.

Chuyển động tại Madrid: Mason Greenwood và Vitinha

Trong một diễn biến khác tại Tây Ban Nha, Atletico Madrid đang lên kế hoạch gửi lời đề nghị 60 triệu euro tới Marseille để hỏi mua Mason Greenwood. Tiền đạo 24 tuổi người Anh đang khao khát được thi đấu tại Champions League để vực dậy sự nghiệp đỉnh cao. Thương vụ này có khả năng thành công cao do Marseille đang cần cân đối ngân sách tài chính.

Tại Real Madrid, những tin đồn về sự trở lại của Jose Mourinho đang kéo theo các kế hoạch nhân sự mới. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được cho là đã yêu cầu đội bóng Hoàng gia chiêu mộ tiền vệ Vitinha của Paris Saint-Germain. Dù vậy, thương vụ này gặp rào cản lớn khi PSG coi tiền vệ người Bồ Đào Nha là hạt nhân không thể thay thế trong lối chơi của mình.

Mourinho muốn có chữ ký của Raphinha.

MU và Juventus tăng tốc trên thị trường

Manchester United đang nỗ lực đẩy mạnh đàm phán với Ajax để sở hữu tài năng trẻ Mika Godts. Cầu thủ chạy cánh người Bỉ đã lọt vào mắt xanh của bộ phận tuyển trạch Quỷ đỏ sau những màn trình diễn chói sáng tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan. Sự can thiệp mạnh mẽ từ phía MU đang khiến Newcastle gặp khó khăn trong cuộc đua giành chữ ký của sao mai này.

Tại Ý, Juventus đang cân nhắc đưa Robert Lewandowski về Turin để bổ sung kinh nghiệm cho hàng tiền đạo. Dù chân sút người Ba Lan đã có tuổi, nhưng đẳng cấp của anh vẫn là điều mà "Bà đầm già" khao khát. Dẫu vậy, ưu tiên hiện tại của Juve vẫn là gia hạn hợp đồng với Dusan Vlahovic trước khi dồn lực cho các mục tiêu mới.

Các thương vụ đáng chú ý khác tại Premier League

Bên cạnh các ông lớn, những đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh cũng đang có những toan tính riêng: