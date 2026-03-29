Liverpool chi 92 triệu euro tìm người thay Van Dijk, MU sẵn sàng bom tấn 130 triệu euro Liverpool đang đẩy mạnh kế hoạch chiêu mộ trung vệ Murillo từ Nottingham Forest, trong khi Manchester United sẵn sàng gửi đề nghị khổng lồ tới Real Madrid để sở hữu bộ đôi tiền vệ tài năng.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang trở nên sôi động với những kế hoạch cải tổ đội hình quy mô lớn từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào Liverpool và Manchester United với những mục tiêu trị giá hàng chục triệu euro nhằm củng cố các vị trí trọng yếu trong đội hình cho mùa giải mới.

Liverpool xác định Murillo là ưu tiên số một để thay thế Virgil van Dijk

Đội chủ sân Anfield đang chuẩn bị thực hiện một cuộc cách mạng ở hàng phòng ngự khi xác định trung vệ Murillo của Nottingham Forest là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu. Liverpool sẵn sàng chi ra 92 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của cầu thủ người Brazil, người được xem là phương án lý tưởng nhất để kế thừa vị trí mà Virgil van Dijk để lại.

Liverpool sẵn sàng chi đậm vì Murillo.

Bên cạnh việc gia cố hàng thủ, Liverpool cũng đang tìm kiếm người thay thế Mohamed Salah. Michael Olise hiện là mục tiêu hàng đầu, tuy nhiên do tính chất phức tạp của thương vụ này, "The Kop" đã đưa thêm Anthony Gordon của Newcastle United vào danh sách dự phòng. Cả hai đều được đánh giá là những ngôi sao chạy cánh đẳng cấp hàng đầu châu Âu hiện nay.

Manchester United và kế hoạch 130 triệu euro cho bộ đôi Real Madrid

Tại Old Trafford, ban lãnh đạo Manchester United đang chuẩn bị một lời đề nghị trị giá khoảng 130 triệu euro gửi đến Real Madrid. Mục tiêu của "Quỷ đỏ" là sở hữu chữ ký của bộ đôi Eduardo Camavinga và Nico Paz nhằm nâng cấp toàn diện sức mạnh tuyến giữa. Đáng chú ý, Nico Paz vừa được đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha kích hoạt điều khoản mua lại từ Como.

Eduardo Camavinga nằm trong tầm ngắm của Manchester United.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ kỳ cựu Casemiro nhiều khả năng sẽ chia tay sân Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ người Brazil hiện đã nhận được sự quan tâm sát sao từ hai đội bóng tại giải nhà nghề Mỹ (MLS) là Inter Miami và Los Angeles Galaxy. Việc chia tay Casemiro sẽ giúp Man Utd giải phóng một khoản quỹ lương đáng kể.

Những chuyển động đáng chú ý tại La Liga và Serie A

Real Madrid gây bất ngờ khi đưa James Garner của Everton vào danh sách mục tiêu tiềm năng. Cựu cầu thủ Man Utd vừa có màn ra mắt đội tuyển Anh và ngay lập tức thu hút các tuyển trạch viên của "Los Blancos" nhờ phong độ ổn định tại khu vực trung tuyến.

Tại Barcelona, Ferran Torres đang chuẩn bị các thủ tục để gia nhập Atletico Madrid vào mùa hè tới. Đội chủ sân Camp Nou muốn bán tiền đạo này để cắt giảm quỹ lương. Trong khi đó, Juventus đang lên kế hoạch tiếp cận Robert Lewandowski theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi hợp đồng của anh với Barca kết thúc. Đại diện Serie A tin rằng kinh nghiệm của chân sút người Ba Lan vẫn sẽ là vũ khí quan trọng.

Ngoài ra, Newcastle United đang nỗ lực đàm phán với Inter Milan cho trường hợp của Marcus Thuram với mức giá khoảng 70 triệu euro. Ở phân khúc cầu thủ trẻ, Bayern Munich đang cạnh tranh gắt gao với các đội bóng Ngoại hạng Anh để giành chữ ký của hậu vệ Josh Acheampong từ Chelsea, người đang không hài lòng với thời gian ra sân tại Stamford Bridge.