Liverpool chi đậm cho Yan Diomande: Tham vọng bộ khung 4 cánh của HLV Iraola Với mức giá dự kiến vượt mốc 100 triệu bảng, Liverpool quyết tâm chiêu mộ Yan Diomande để hoàn thiện kế hoạch xoay tua nhân sự cùng Gakpo, Ngumoha và Munoz.

Liverpool đang chuẩn bị thực hiện một bước đi táo bạo trên thị trường chuyển nhượng khi nhắm đến Yan Diomande của RB Leipzig. Đây được xem là mảnh ghép cuối cùng để tân huấn luyện viên Andoni Iraola hoàn thiện triết lý bóng đá tốc độ tại sân Anfield, trong bối cảnh đội bóng cần làm mới hàng công cho chiến dịch 2026/27.

Chiến lược xoay tua và bài toán thể lực của Iraola

Theo tiết lộ từ phóng viên James Pearce của The Athletic, HLV Andoni Iraola đã vạch sẵn một kế hoạch nhân sự cụ thể cho hành lang cánh. Chiến lược gia này mong muốn sở hữu 4 cầu thủ chạy cánh chất lượng cao để thực hiện chính sách xoay tua thường xuyên, bao gồm: Yan Diomande, Cody Gakpo, Rio Ngumoha và Victor Munoz.

Việc sở hữu một bộ khung dày dạn là ưu tiên hàng đầu của Iraola nhằm giảm tải áp lực thể lực lên các trụ cột. Trong một mùa giải khắc nghiệt, khả năng duy trì cường độ pressing tầm cao phụ thuộc rất lớn vào độ tươi mới của các cầu thủ tấn công biên. Quyết định này càng trở nên cấp thiết khi tiền đạo Hugo Ekitike dính chấn thương dài hạn, để lại khoảng trống lớn về chiều sâu đội hình của "The Kop".

Liverpool muốn Diomande là 1 trong 4 chân chạy cánh ở mùa tới. (Ảnh: Getty Imgaes)

Mức giá kỷ lục cho tài năng 19 tuổi

Yan Diomande hiện là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của đội bóng thành phố cảng. Ngôi sao 19 tuổi người Bờ Biển Ngà vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại RB Leipzig với hơn 2.700 phút thi đấu chính thức trước khi lên đường tham dự World Cup 2026. Sự đột biến và sức trẻ của Diomande được kỳ vọng sẽ kết hợp hoàn hảo với kinh nghiệm của Cody Gakpo.

Tuy nhiên, để sở hữu chữ ký của tài năng trẻ này, Liverpool sẽ phải chi ra một khoản kinh phí khổng lồ. Phía RB Leipzig được cho là đang giữ vững lập trường với mức giá yêu cầu lên tới 112,2 triệu bảng. Nếu thương vụ này thành công, Diomande sẽ trở thành một trong những bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ.

Tìm kiếm sự đa năng trên hàng công

Dù kế hoạch xoay tua 4 người đã rõ ràng, ban lãnh đạo Liverpool vẫn đang để ngỏ khả năng chiêu mộ thêm một chân sút đa năng. Đội bóng hy vọng tìm được một cầu thủ có thể thi đấu tốt ở cả trung lộ lẫn hai biên nhằm đảm bảo sự an toàn tối đa trước mọi biến cố về nhân sự.

Việc hoàn tất sớm thương vụ Diomande được xem là chìa khóa để HLV Iraola triển khai trơn tru triết lý bóng đá của mình. Với sự góp mặt của những nhân tố trẻ triển vọng như Diomande hay Ngumoha, Liverpool không chỉ hướng tới thành công tức thì mà còn xây dựng nền móng vững chắc cho tương lai lâu dài tại giải Ngoại hạng Anh.