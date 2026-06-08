Liverpool chi trăm triệu bảng: HLV Andoni Iraola mang dàn sao Bournemouth về Anfield Tân HLV Andoni Iraola dự kiến thực hiện cuộc cải tổ lớn tại Liverpool bằng cách chiêu mộ dàn học trò cũ như Alex Scott và Junior Kroupi nhằm xây dựng triết lý mới.

Sự xuất hiện của HLV Andoni Iraola tại sân Anfield đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Liverpool sau triều đại của Arne Slot. Với bản hợp đồng thời hạn hai năm, chiến lược gia 43 tuổi này mang theo kỳ vọng tái lập thành công rực rỡ như cách ông đã đưa Bournemouth cán đích ở vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26. Để hiện thực hóa triết lý bóng đá của mình, Iraola đang lên kế hoạch đưa những "viên ngọc quý" từng gắn bó với ông tại sân Dean Court về với vùng Merseyside.

Alex Scott: Trái tim trong hệ thống pressing cường độ cao

Mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Liverpool dưới thời Iraola chính là Alex Scott. Tiền vệ 22 tuổi này đã có bước phát triển vượt bậc với 80 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh và là nhân tố chủ chốt giúp U21 Anh lên ngôi vô địch châu Âu. Scott sở hữu nguồn năng lượng vô tận, mẫu tiền vệ box-to-box hiện đại mà mọi đội bóng theo đuổi lối chơi pressing đều khao khát.

Alex Scott là mục tiêu đáng cân nhắc với Liverpool.

Ở mùa giải trước, Scott đá chính 34 trận, ghi dấu ấn đậm nét với bàn thắng quyết định vào lưới Arsenal ngay trên sân khách. Với mức định giá khoảng 60 triệu bảng, anh được xem là sự bổ sung hoàn hảo để tăng cường sự thanh thoát và bền bỉ cho tuyến giữa của The Kop. Tuy nhiên, Liverpool sẽ phải cạnh tranh quyết liệt khi Bournemouth đang nỗ lực thuyết phục tiền vệ này gia hạn hợp đồng để xây dựng anh thành biểu tượng mới của đội bóng.

Junior Kroupi và Rayan Vitor: Lời giải cho bài toán hàng công

Bên cạnh tuyến giữa, hàng công cũng là nơi Iraola muốn nâng cấp. Junior Kroupi, tiền đạo vừa có mùa giải bùng nổ với 13 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, đã lọt vào tầm ngắm. Phong độ ấn tượng giúp chân sút người Pháp nhận đề cử Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất mùa giải. Dù Liverpool đang ưu tiên cầu thủ chạy cánh, nhưng tiềm năng của Kroupi là quá lớn để bỏ qua, dù mức giá có thể chạm ngưỡng 100 triệu bảng.

Junior Kroupi gây ấn tượng ở Bournemouth.

Ngoài ra, Rayan Vitor nổi lên như phương án dài hạn thay thế Mohamed Salah. Cầu thủ 19 tuổi này sở hữu kèo trái khéo léo và đã có 5 bàn thắng sau 15 trận. Việc Vitor được triệu tập vào đội tuyển Brazil tham dự World Cup 2026 càng khẳng định đẳng cấp của anh. Trở ngại lớn nhất là điều khoản giải phóng hợp đồng lên tới 130 triệu bảng, có hiệu lực từ năm 2027.

Cầu thủ Vị trí Thống kê nổi bật Giá trị dự kiến Alex Scott Tiền vệ 80 trận tại Ngoại hạng Anh 60 triệu bảng Junior Kroupi Tiền đạo 13 bàn thắng mùa 2025/26 100 triệu bảng Rayan Vitor Cánh phải 5 bàn/15 trận (Brazil NT) 130 triệu bảng*

*Điều khoản giải phóng có hiệu lực từ năm 2027.

Gia cố hàng thủ bằng những gương mặt quen thuộc

Sau sự ra đi của Ibrahima Konate, hàng thủ Liverpool cần những nhân tố mới có khả năng phát động tấn công tốt. Hai cái tên Dean Huijsen và Illia Zabarnyi đang được cân nhắc nghiêm túc. Huijsen hiện đang thuộc biên chế Real Madrid nhưng có thể ra đi để tìm kiếm cơ hội đá chính thường xuyên dưới thời người thầy cũ Iraola.

Andoni Iraloa được kỳ vọng giúp Liverpool lột xác.

Trong khi đó, Illia Zabarnyi vừa cùng Paris Saint-Germain vô địch Champions League, khẳng định vị thế trung vệ hàng đầu châu Âu. Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 94,5%, trung vệ người Ukraine là mảnh ghép lý tưởng cho lối chơi kiểm soát bóng mà Iraola xây dựng. Mối quan hệ thân thiết giữa vị chiến lược gia người Tây Ban Nha và các học trò cũ sẽ là đòn bẩy quan trọng để Liverpool hoàn tất kỳ chuyển nhượng đầy tham vọng này.