Liverpool chia điểm kịch tính với Tottenham: Nỗi đau phút 90 tại Anfield Bàn gỡ hòa muộn của Richarlison khiến thầy trò Arne Slot đánh rơi chiến thắng, lỡ cơ hội chiếm vị trí thứ 4 của Aston Villa trong cuộc đua Champions League.

Anfield chứng kiến một kịch bản nghiệt ngã khi Liverpool đánh rơi lợi thế dẫn bàn ở những giây cuối cùng. Trận hòa 1-1 trước Tottenham Hotspur tại vòng 30 Ngoại hạng Anh không chỉ là một kết quả thất vọng về mặt tỷ số, mà còn là đòn giáng mạnh vào tham vọng chen chân vào tốp 4 của "Lữ đoàn đỏ".

Khoảnh khắc rực sáng của Dominik Szoboszlai

Liverpool nhập cuộc đầy chủ động dù HLV Arne Slot đã thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhằm phân phối sức lực cho đấu trường Champions League. Sự áp đảo của đội chủ nhà nhanh chóng được cụ thể hóa bằng một tình huống cố định ở phút 18.

Szoboszlai mở tỷ số trận đấu.

Từ cự ly khoảng 25 mét, Dominik Szoboszlai tung cú sút phạt đưa bóng vẽ nên đường cong hoàn hảo đánh bại thủ thành Vicario. Đây là bàn thắng thứ 4 từ chấm đá phạt trực tiếp của tiền vệ người Hungary tại Ngoại hạng Anh mùa này, thiết lập một kỷ lục mới trong màu áo Liverpool.

Dấu ấn tài năng trẻ và nỗ lực của Tottenham

Bước sang hiệp hai, Liverpool tiếp tục duy trì áp lực thay vì chơi lùi sâu. Điểm sáng lớn nhất chính là màn trình diễn của tài năng trẻ 17 tuổi Rio Ngumoha, người liên tục thực hiện những pha đột phá cá nhân đầy tự tin bên hành lang cánh trái, phối hợp nhịp nhàng cùng Florian Wirtz và Cody Gakpo.

Hai đội chơi giằng co.

Ở phía đối diện, dù HLV Igor Tudor đã tung vào sân những nhân tố chất lượng như Xavi Simons hay Randal Kolo Muani, Tottenham vẫn tỏ ra bế tắc trước hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà và sự xuất sắc của thủ thành Alisson Becker.

Cú sốc phút 90 và hệ lụy trên bảng xếp hạng

Khi chiến thắng tưởng chừng đã nằm chắc trong tay thầy trò Arne Slot, bước ngoặt xảy ra ở phút 90. Richarlison thực hiện cú dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, làm rung mành lưới Alisson Becker, giật lại 1 điểm quý giá cho đội khách.

Richarlison xé lưới Liverpool.

Trận hòa này khiến Liverpool lỡ cơ hội vượt mặt Aston Villa trên bảng xếp hạng. Sau 30 vòng đấu, The Kop tiếp tục đứng ở vị trí thứ 5 với 2 điểm ít hơn đối thủ. Trong khi đó, Tottenham có thêm một điểm quan trọng để cải thiện tâm lý sau chuỗi phong độ bấp bênh.

Thống kê trận đấu Liverpool 1-1 Tottenham

Hạng mục Chi tiết Bàn thắng Szoboszlai (18') | Richarlison (90') Sân vận động Anfield Vòng đấu Vòng 30 Ngoại hạng Anh Vị trí Liverpool Hạng 5 (kém Aston Villa 2 điểm)

Kết quả này buộc Liverpool phải nỗ lực tối đa trong các vòng đấu còn lại nếu muốn hiện thực hóa mục tiêu trở lại đấu trường danh giá nhất châu Âu mùa tới.