Liverpool chiêu mộ Adam Wharton: Lời giải cho bài toán sáng tạo thời hậu Alexander-Arnold Sau thất bại với các phương án Frimpong hay Wirtz, Liverpool đang đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Adam Wharton để khôi phục khả năng sáng tạo nơi tuyến giữa.

Việc tìm kiếm người kế thừa xứng tầm cho Trent Alexander-Arnold tại Anfield chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Giám đốc thể thao Richard Hughes hiểu rằng di sản mà hậu vệ người Anh để lại không chỉ nằm ở vị trí phòng ngự đơn thuần, mà là khả năng đạo diễn lối chơi thượng thặng từ tuyến dưới.

Liverpool đang thiếu một chân chuyền như Alexander-Arnold.

Sự vắng mặt của Alexander-Arnold đã lộ rõ những lỗ hổng trong hệ thống của Arne Slot. Sau thời gian dài loay hoay với các thử nghiệm như Jeremie Frimpong hay Florian Wirtz nhưng không đem lại hiệu quả, Liverpool dường như đã tìm thấy lời giải cho bài toán hóc búa này tại khu vực trung lộ.

Phân tích chiến thuật: Tại sao lại là Adam Wharton?

Lối chơi của Frimpong thiên về sự đột biến ở 1/3 cuối sân, trong khi Wirtz chỉ thực sự nguy hiểm khi hiện diện gần vòng cấm đối phương. Việc thiếu một "ngòi nổ" có khả năng tung ra những đường chuyền xuyên tuyến khiến nhịp độ tấn công của Liverpool nhiều thời điểm trở nên bế tắc. Đội chủ sân Anfield cần một cầu thủ có thể tham gia vào quá trình xây dựng lối chơi và tạo ra cơ hội chất lượng một cách ổn định.

Nhìn vào các con số thống kê, lý do Liverpool khao khát Adam Wharton trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trong số các tiền vệ trung tâm tại Ngoại hạng Anh, Wharton sở hữu chỉ số kiến tạo kỳ vọng (xA) từ bóng sống cao thứ hai giải đấu (4.72). Anh cũng nằm trong top 5 về số đường chuyền tịnh tiến bóng với trung bình 8.74 lần mỗi 90 phút. Wharton chính là mẫu cầu thủ thực hiện chính xác những gì Alexander-Arnold từng làm, chỉ khác là anh vận hành ngay từ vòng tròn trung tâm.

Wharton có thể giúp Liverpool giải bài toán sáng tạo.

Tiến độ đàm phán và lợi thế của The Kop

Theo tiết lộ từ chuyên gia tin chuyển nhượng Matteo Moretto, Liverpool đã chính thức bước vào bàn đàm phán với tiền vệ người Anh. Các cuộc tiếp xúc đầu tiên đã được thực hiện và Liverpool đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn tất thương vụ ngay trong mùa hè này. Một tín hiệu cực kỳ lạc quan là Wharton ưu tiên ở lại Ngoại hạng Anh thi đấu, bất chấp sự quan tâm sát sao từ Real Madrid.

Nếu chiêu mộ thành công tài năng trẻ này, Liverpool không chỉ mua một tiền vệ, họ còn hoàn thiện mảnh ghép chiến thuật quan trọng nhất trong kỷ nguyên hậu Alexander-Arnold. Sự hiện diện của Wharton hứa hẹn mang lại sự cân bằng và luân chuyển bóng mượt mà, giúp triết lý của Arne Slot vận hành đúng như kỳ vọng của người hâm mộ vùng Merseyside.