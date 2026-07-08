Liverpool chiêu mộ 'máy thu hồi' Kaishu Sano với giá 51 triệu bảng Sau màn trình diễn bùng nổ tại World Cup 2026, tiền vệ Kaishu Sano chuẩn bị gia nhập Liverpool từ Mainz 05 với bản hợp đồng trị giá 68 triệu USD, tái ngộ người đàn anh Wataru Endo tại Anfield.

Tại kỳ World Cup 2026 vừa qua, Kaishu Sano đã vươn mình trở thành một trong những tiền vệ phòng ngự triển vọng nhất thế giới. Điểm nhấn chói lọi nhất của cầu thủ này chính là cú dứt điểm tầm xa xé lưới đội tuyển Brazil. Dù Nhật Bản phải dừng bước với tỷ số sát nút 1-2, cá nhân Sano vẫn được đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất bên phía đại diện châu Á với những thông số kỹ thuật ấn tượng.

Biệt danh 'Nguyễn Thu Hồi' và tư duy chơi bóng hiện đại

Đối với cộng đồng người hâm mộ bóng đá Việt Nam, Kaishu Sano không phải cái tên xa lạ. Anh thường được gọi vui bằng cái tên thuần Việt: "Nguyễn Thu Hồi". Biệt danh này bắt nguồn từ sự đồng âm giữa tên "Kaishu" và từ "Kaisu" (nghĩa là thu hồi trong tiếng Nhật). Đáng chú ý, biệt danh này lại phản ánh chính xác phong cách thi đấu đặc trưng của anh trên sân cỏ.

Kaishu Sano được người hâm mộ Việt Nam đặt biệt danh "Nguyễn Thu Hồi". Ảnh: Getty Images

Sở hữu khả năng đọc tình huống nhạy bén và nền tảng thể lực dồi dào, Sano đóng vai trò là một "máy quét" thực thụ ở khu vực trung tuyến. Tại World Cup 2026, anh đá chính 3 trận, đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Khả năng chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Sano chính là yếu tố then chốt giúp anh lọt vào tầm ngắm của các câu lạc bộ lớn tại châu Âu.

Bước nhảy vọt từ Bundesliga đến sân Anfield

Sự nghiệp của tiền vệ 25 tuổi đã có những bước tiến thần tốc sau hai mùa giải tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Mainz 05 tại Bundesliga. Trước khi World Cup khởi tranh, Transfermarkt đã định giá cầu thủ này ở mức 45 triệu USD. Tuy nhiên, sau những màn trình diễn thuyết phục trên đất Bắc Mỹ, giá trị của anh đã tăng phi mã.

Theo báo cáo từ Football Tribe, Liverpool đã nhanh chóng hành động để vượt qua các đối thủ cạnh tranh. Đội bóng vùng Merseyside được cho là đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Sano với mức phí 110 triệu yên, tương đương khoảng 68 triệu USD (51 triệu bảng Anh). Đây được xem là khoản đầu tư hợp lý để gia cố sức mạnh cho hàng tiền vệ của huấn luyện viên trưởng Liverpool.

Thông số Chi tiết Mức phí chuyển nhượng 68 triệu USD (51 triệu bảng Anh) Giá trị thị trường (trước WC) 45 triệu USD Thành tích World Cup 2026 3 trận, 1 bàn thắng, 1 kiến tạo Câu lạc bộ cũ Mainz 05 (Đức)

Việc cập bến Anfield không chỉ là bước ngoặt sự nghiệp của cá nhân Sano mà còn mở ra màn tái ngộ đầy thú vị với Wataru Endo. Cựu đội trưởng tuyển Nhật Bản và Sano hứa hẹn sẽ tạo nên một cặp bài trùng ăn ý, mang đậm bản sắc kỷ luật và sự bền bỉ của bóng đá xứ sở mặt trời mọc ngay tại giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh.