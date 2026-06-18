Liverpool chiêu mộ Victor Munoz 40 triệu euro: Người kế vị Mohamed Salah tại Anfield Kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 40 triệu euro, Liverpool chính thức sở hữu chữ ký của Victor Munoz từ Osasuna, đánh dấu kỷ nguyên mới dưới thời HLV Andoni Iraola.

Trong bối cảnh Liverpool đang bước vào giai đoạn chuyển giao đầy biến động sau sự ra đi của Mohamed Salah ngay trước thềm World Cup, ban lãnh đạo đội bóng đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời bằng một bản hợp đồng đầy hứa hẹn. Victor Munoz, ngôi sao chạy cánh 22 tuổi của đội tuyển Tây Ban Nha, đã chính thức gia nhập nửa đỏ vùng Merseyside từ Osasuna.

Với việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu euro (khoảng 34,6 triệu bảng), Liverpool không chỉ sở hữu một trong những tài năng bùng nổ nhất La Liga mùa trước mà còn gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về tham vọng dưới thời tân HLV trưởng Andoni Iraola.

Nhiều nguồn uy tín khẳng định Liverpool đã chốt xong thương vụ Munoz.

Hành trình lột xác ngoạn mục tại Osasuna

Sự thăng tiến của Victor Munoz là một câu chuyện đáng kinh ngạc trong thế giới bóng đá. Chỉ mới một năm trước, anh rời Real Madrid để gia nhập Osasuna với mức phí khiêm tốn 5 triệu euro. Tại Pamplona, Munoz đã thực sự lột xác trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên ở cấp độ đỉnh cao.

Với 36 lần ra sân, ghi 7 bàn thắng và đóng góp 5 đường kiến tạo, Munoz đã thu hút sự chú ý đặc biệt từ cả Real Madrid lẫn Barcelona. Thậm chí, Newcastle United cũng đã tổ chức các cuộc đàm phán với Osasuna. Tuy nhiên, sự quyết đoán của Liverpool đã giúp họ vượt mặt các đối thủ để sở hữu chữ ký của cầu thủ này với một bản hợp đồng có thời hạn 6 năm.

Phân tích lối chơi: Mẫu cầu thủ chạy cánh cổ điển

Về mặt lối chơi, Victor Munoz được mô tả là một "mẫu cầu thủ chạy cánh cổ điển" đầy năng lượng. Tốc độ, kỹ thuật và sự nhiệt huyết là những vũ khí giúp anh trở thành nỗi khiếp sợ cho các hậu vệ biên. Theo các số liệu thống kê chuyên sâu, Munoz nằm trong nhóm 2% cầu thủ chạy cánh hàng đầu châu Âu về khả năng lừa bóng, với tỷ lệ đi bóng thành công cực cao trên mỗi 100 lần chạm bóng.

Anh không chỉ là mẫu cầu thủ bám biên thuần túy mà còn là một "ngòi nổ" quan trọng trong các tình huống phản công, giúp đội nhà giải tỏa áp lực trước những đối thủ có lối chơi kiểm soát bóng áp đảo. Tại Osasuna, Munoz đã chứng minh khả năng thích nghi tuyệt vời trong sơ đồ 4-2-3-1.

Munoz sở hữu kỹ thuật cá nhân điêu luyện.

Điểm mạnh lớn nhất của Munoz chính là trọng tâm thấp và đôi chân cực nhanh, giúp anh dễ dàng xoay xở trong không gian hẹp và vượt qua các thử thách từ đối phương. Trong trận đấu với Atletico Madrid vào tháng 10 năm ngoái, anh từng thực hiện cú xoay người kỹ thuật vượt qua Robin Le Normand trước khi tăng tốc xé toang hàng phòng ngự đối phương. Sự tự tin của Munoz còn thể hiện qua những cú dứt điểm tầm xa uy lực, điển hình là bàn thắng từ khoảng cách 28 mét vào lưới Elche.

Thách thức và kỳ vọng tại Ngoại hạng Anh

Tất nhiên, ở tuổi 22, Munoz vẫn còn những khía cạnh cần cải thiện, đặc biệt là khả năng đưa ra quyết định cuối cùng và chất lượng của các quả tạt. Đôi khi anh quá ham bóng hoặc bỏ lỡ những đường chuyền thuận lợi cho đồng đội. Tuy nhiên, tiềm năng của anh là không thể phủ nhận.

Việc chiêu mộ Victor Munoz là bản hợp đồng đầu tiên của Liverpool kể từ khi Andoni Iraola được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 6. Trong bối cảnh hàng công cần thêm sự tươi mới sau khi chia tay Salah, Munoz không chỉ mang đến tốc độ mà còn cả sự khao khát của một cầu thủ đang muốn khẳng định mình trên sân khấu lớn.

Với việc đang cùng đội tuyển Tây Ban Nha chinh chiến tại World Cup, người hâm mộ Liverpool hoàn toàn có cơ sở để tin rằng họ đang sở hữu một "viên ngọc quý", sẵn sàng tỏa sáng rực rỡ tại Anfield trong nhiều năm tới.