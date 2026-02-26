Liverpool chờ bốc thăm vòng 16 đội Champions League: Kịch bản trong mơ và nỗi lo tử thần Liverpool sẽ xác định đối thủ tại vòng 1/8 Champions League vào ngày 27/2. Thầy trò Arne Slot đối mặt với lộ trình thuận lợi hoặc nhánh đấu tử thần có Man City.

Vào lúc 18h00 ngày 27/2 (giờ Việt Nam), Liverpool sẽ chính thức bước vào lễ bốc thăm chia cặp vòng 16 đội Champions League. Sự kiện này không chỉ xác định đối thủ trực tiếp trước mắt mà còn là thời điểm đoàn quân của HLV Arne Slot nhìn thấy lộ trình chi tiết dẫn đến trận chung kết tại Budapest vào tháng 5 tới.

Liverpool hồi hộp chờ đối thủ vòng knock-out Champions League.

Hai đối thủ tiềm năng tại vòng 1/8

Dựa trên danh sách 16 đội góp mặt, Liverpool đã xác định được hai cái tên tiềm năng mà họ có thể chạm trán vào tháng tới: Atletico Madrid hoặc Galatasaray. Đại diện Tây Ban Nha ghi tên mình vào vòng trong sau chiến thắng trước Club Brugge, trong khi Galatasaray cần tới hiệp phụ để khuất phục Juventus ngay tại Turin.

Kịch bản "trong mơ" cho thầy trò Arne Slot

Nếu may mắn đứng về phía đại diện vùng Merseyside, họ có thể rơi vào một nhánh đấu thuận lợi về mặt lý thuyết. Nếu vượt qua Atletico Madrid ở vòng 1/8, Liverpool có khả năng đụng độ Newcastle tại tứ kết, với điều kiện "Chích chòe" đánh bại được Chelsea hoặc Barcelona. Tiến sâu hơn vào bán kết, đối thủ lý tưởng nhất chính là Bodo/Glimt, hiện tượng thú vị nhất giải đấu năm nay.

Ở một hướng khác, nếu đối đầu với Galatasaray tại vòng 1/8, The Kop có thể gặp Chelsea tại tứ kết. Tại bán kết, việc chạm trán Sporting CP sẽ là một kịch bản không thể tuyệt vời hơn để Liverpool mơ về chiếc cúp tai voi thứ 7 trong lịch sử CLB.

Nhánh đấu tử thần đang chờ đoàn quân Slot.

Những "cơn ác mộng" chực chờ

Tuy nhiên, Champions League luôn tiềm ẩn những thử thách cực đại. Một kịch bản tồi tệ có thể đẩy Liverpool vào những cuộc đấu "sống còn" liên tiếp. Họ có nguy cơ phải chạm trán Barcelona ngay từ tứ kết, và sau đó là Arsenal tại bán kết.

Đáng sợ hơn, nếu rơi vào nhánh đấu có sự hiện diện của PSG tại tứ kết, thử thách ở bán kết sẽ còn khủng khiếp hơn với những cái tên như Bayern Munich, Real Madrid hay đặc biệt là Manchester City. Liverpool đã phải nhận hai thất bại trước đoàn quân của Pep Guardiola trong mùa giải này, và việc tái đấu đối thủ kỵ rơ này ở đấu trường châu Âu là điều Arne Slot chắc chắn muốn tránh.

Dẫu vậy, với vị thế của một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, Liverpool có quyền tự tin. Dù con đường sắp tới là thuận lợi hay đầy rẫy chông gai, mục tiêu của đội chủ sân Anfield vẫn là chinh phục đỉnh cao châu Âu lần thứ 7.