Liverpool chồng hơn 100 triệu euro mua Bradley Barcola từ PSG để thay Mohamed Salah Liverpool chính thức đàm phán chiêu mộ Bradley Barcola với mức giá vượt 100 triệu euro nhằm chuẩn bị cho kỷ nguyên hậu Mohamed Salah dưới thời HLV Iraola.

Liverpool đã chính thức khởi động thương vụ chuyển nhượng bom tấn khi gửi lời đề nghị đầu tiên vượt mốc 100 triệu euro tới Paris Saint-Germain để hỏi mua Bradley Barcola. Sau khi nhận thấy Real Madrid chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua giành chữ ký của Yan Diomande, đội chủ sân Anfield đã nhanh chóng chuyển hướng sang ngôi sao người Pháp nhằm củng cố sức mạnh hàng công cho kỷ nguyên hậu Mohamed Salah.

Liverpool đặt giá cho Barcola. (Ảnh: Getty Images)

Rào cản định giá giữa Liverpool và PSG

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận các cuộc đàm phán chính thức giữa hai câu lạc bộ đã được kích hoạt. Mặc dù lời đề nghị ban đầu của Liverpool vượt mốc 100 triệu euro, con số này vẫn chưa thể đáp ứng được kỳ vọng từ phía nhà vô địch nước Pháp. PSG hiện định giá tuyển thủ 23 tuổi lên tới 170 triệu euro, tạo ra khoảng cách đàm phán tương đối lớn giữa hai bên.

Sự thăng tiến vượt bậc của Bradley Barcola

Đáng chú ý, quyết tâm vung tiền của The Kop xuất phát từ sự trưởng thành vượt bậc của chân sút người Pháp. Trong mùa giải vừa qua tại Parc des Princes, Barcola ghi 13 bàn thắng và cung cấp 7 đường kiến tạo sau 49 lần ra sân trên mọi đấu trường. Phong độ này tiếp tục được duy trì tại kỳ World Cup 2026, nơi anh đóng góp 3 bàn thắng cùng 1 đường dọn cỗ, qua đó thúc đẩy giá trị chuyển nhượng tăng vọt.

Động thái của cầu thủ và kế hoạch thay thế từ PSG

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, Liverpool nắm giữ lợi thế khi Barcola chủ động từ chối gia hạn hợp đồng với PSG (bản hợp đồng hiện tại có thời hạn đến năm 2028). Cựu sao Lyon bày tỏ nguyện vọng ưu tiên gia nhập Anfield nếu rời nước Pháp. Người đại diện của anh đã tiến hành thảo luận trực tiếp với ban lãnh đạo đội bóng Anh về định hướng phát triển dưới thời tân HLV Andoni Iraola.

Trái lại, PSG dù sở hữu lợi thế hợp đồng còn 2 năm nhưng bắt đầu cởi mở hơn với phương án bán người khi cầu thủ thể hiện rõ mong muốn ra đi. Để sẵn sàng cho kịch bản không có Barcola, đội bóng thủ đô Paris đã gửi đề nghị tới Ajax Amsterdam nhằm chiêu mộ tài năng trẻ 21 tuổi Mika Godts làm phương án thay thế.