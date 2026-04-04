Liverpool chốt mục tiêu thay Salah, Manchester City chi 90 triệu euro cho Dani Olmo Thị trường chuyển nhượng ngày 4/4 nóng lên với kế hoạch thay thế Mohamed Salah của Liverpool và động thái chi đậm từ Manchester City cho ngôi sao Dani Olmo.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những bước đi chiến lược từ các ông lớn Ngoại hạng Anh. Trong khi Liverpool ráo riết tìm kiếm người kế thừa di sản của Mohamed Salah, Manchester City lại sẵn sàng phá két để củng cố sức mạnh hàng tiền vệ bằng một bản hợp đồng bom tấn từ La Liga.

Liverpool xác định người kế nhiệm Mohamed Salah

Ban lãnh đạo Liverpool đã chính thức đưa Maghnes Akliouche của AS Monaco vào danh sách mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên. Tiền đạo trẻ đang tỏa sáng rực rỡ tại Ligue 1 được đội ngũ tuyển trạch của "The Kop" đánh giá cao nhờ khả năng tạo đột biến và sự phù hợp với triết lý bóng đá của CLB trong tương lai.

Đáng chú ý, Akliouche thậm chí được ban huấn luyện Liverpool ưu tiên hơn cả Michael Olise của Bayern Munich. Đội bóng vùng Merseyside tin rằng cầu thủ của Monaco sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công, đảm bảo sự chuyển giao mượt mà nếu Salah rời sân Anfield.

Manchester City gia nhập cuộc đua chiêu mộ Dani Olmo

Manchester City đã gửi lời đề nghị trị giá 90 triệu euro nhằm vượt mặt Arsenal trong cuộc đua giành chữ ký của Dani Olmo từ Barcelona. HLV Pep Guardiola xem tuyển thủ Tây Ban Nha là phương án nâng cấp chất lượng cho vị trí của Phil Foden, người đang có dấu hiệu sa sút phong độ trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Ngoại hạng Anh sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ PSG và CLB Al Qadsiah. Sự đa năng và nhãn quan chiến thuật sắc sảo của Olmo được kỳ vọng sẽ giúp tuyến giữa Man City duy trì được sự thống trị tại đấu trường quốc nội và châu lục.

Biến động tại Arsenal và các đội bóng lớn châu Âu

Tại London, Arsenal đang cân nhắc thực hiện những thay đổi lớn trên hàng công. "Pháo thủ" sẵn sàng bán Gabriel Jesus với giá khoảng 25 triệu euro để dồn ngân sách chiêu mộ tài năng trẻ Gonzalo Garcia từ Real Madrid. Gonzalo được đánh giá là mẫu trung phong rất phù hợp với hệ thống chiến thuật mà HLV Mikel Arteta đang xây dựng.

Bên cạnh đó, PSG đã chính thức gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Gabriel Martinelli. Đội bóng nước Pháp sẵn sàng chi ra hơn 60 triệu euro để thuyết phục Arsenal nhả người, nhằm tăng cường hỏa lực cho hành lang cánh.

