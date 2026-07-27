Liverpool chuyển hướng sang Francisco Conceicao sau khi PSG hét giá Barcola 170 triệu euro Bị PSG chèn ép giá ở thương vụ Bradley Barcola, Liverpool chuyển sang đàm phán mua Francisco Conceicao từ Juventus với mức phí khoảng 50 triệu euro.

Liverpool đang ráo riết tìm kiếm nhân tố thay thế Mohamed Salah sau khi ngôi sao người Ai Cập chuẩn bị chia tay câu lạc bộ vào cuối mùa giải 2025/26. Trong bối cảnh thương vụ ưu tiên Bradley Barcola bế tắc vì mức giá trên trời, ban lãnh đạo The Kop đã lập tức chuyển hướng sang Francisco Conceicao của Juventus.

Liverpool cân nhắc chiêu mộ Francisco Conceicao để củng cố hàng công.

Rào cản từ Paris Saint-Germain và phương án dự phòng chất lượng

Ban đầu, Bradley Barcola được ban tuyển trạch Liverpool coi là mục tiêu số một cho hành lang cánh. Tuy nhiên, Paris Saint-Germain đã dội một gáo nước lạnh vào tham vọng của đội bóng vùng Merseyside khi đưa ra mức giá lên tới 170 triệu euro. Mức phí thiếu thực tế này buộc đại diện nước Anh phải kích hoạt kế hoạch dự phòng nhằm bảo vệ ngân sách.

Theo thông tin từ Football Italia, Liverpool đã chủ động liên hệ với đại diện Serie A để tìm hiểu tình hình của Francisco Conceicao. Juventus hiện sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho tuyển thủ Bồ Đào Nha với mức giá khoảng 50 triệu euro – con số dễ chịu hơn rất nhiều so với yêu cầu từ phía đội bóng nước Pháp.

Phân tích tiềm năng và rủi ro của Francisco Conceicao

Ở tuổi 23, Francisco Conceicao sở hữu đầy đủ các tố chất mà hệ thống tuyển trạch của The Kop tìm kiếm: tốc độ xé gió, kỹ thuật cá nhân lắt léo và khả năng đột phá trung lộ. Lối chơi táo bạo của tiền đạo người Bồ Đào Nha hứa hẹn mang lại làn gió mới cho hàng công Liverpool trong kỷ nguyên hậu Mohamed Salah.

Dù vậy, thương vụ này không hoàn toàn thiếu rủi ro. Thống kê chỉ ra rằng Conceicao mới ghi được 11 bàn thắng sau 82 lần ra sân trong màu áo Juventus. Hiệu suất săn bàn chưa thực sự bùng nổ đồng nghĩa với việc ban huấn luyện Liverpool sẽ cần thêm thời gian để mài dũa tài năng trẻ này thành một ngòi nổ ổn định.

Chiến lược mua sắm khôn ngoan trên thị trường chuyển nhượng

Việc đàm phán song song nhiều mục tiêu giúp Liverpool tránh rơi vào thế bị ép giá trên thị trường chuyển nhượng. Việc nhanh chóng tiếp cận Conceicao gửi đi thông điệp rõ ràng tới PSG rằng The Kop sẵn sàng từ bỏ Barcola nếu phía đối tác không chịu hạ giá.

Mức phí 50 triệu euro được đánh giá là khoản đầu tư hợp lý, cân bằng giữa chất lượng ngôi sao và tài chính câu lạc bộ. Nếu đàm phán tiến triển thuận lợi, ngôi sao người Bồ Đào Nha có thể sớm cập bến Anfield để hoàn thiện đội hình trước khi mùa giải mới bắt đầu.