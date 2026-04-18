Liverpool đại chiến MU vì Adam Wharton, Bayern Munich sẵn sàng chi 80 triệu bảng cho Gordon Thị trường chuyển nhượng sáng 18/4 nóng lên với cuộc đua giành chữ ký Adam Wharton giữa hai đại kình địch nước Anh và động thái bất ngờ của Bayern Munich dành cho Anthony Gordon.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu đang chứng kiến những chuyển động mạnh mẽ khi các câu lạc bộ lớn bắt đầu thực hiện kế hoạch nâng cấp đội hình cho mùa giải mới. Tâm điểm của buổi sáng 18/4 tập trung vào các thương vụ bom tấn tiềm năng tại Ngoại hạng Anh và những thay đổi quan trọng về mặt nhân sự tại Real Madrid.

Liverpool gia nhập cuộc đua giành chữ ký Adam Wharton

Liverpool đã chính thức gửi lời thách thức đến Manchester United trong nỗ lực chiêu mộ tiền vệ đầy triển vọng Adam Wharton từ Crystal Palace. Cầu thủ trẻ người Anh đang trở thành một trong những cái tên tiềm năng nhất trên thị trường sau những màn trình diễn ấn tượng tại Selhurst Park.

Mức giá để phá vỡ hợp đồng của Wharton được dự báo không dưới 80 triệu bảng. Cả Liverpool và Manchester United đều coi tiền vệ này là hạt nhân quan trọng trong kế hoạch cải tổ tuyến giữa. Việc Crystal Palace định giá cao cho thấy tầm quan trọng của Wharton đối với đội bóng chủ quản ở thời điểm hiện tại.

Bayern Munich gây sốc với mục tiêu Anthony Gordon

Tại Đức, Bayern Munich đang thể hiện sự quan tâm nghiêm túc đối với tiền vệ cánh Anthony Gordon của Newcastle United. Ban lãnh đạo "Hùm xám" đánh giá Gordon là mẫu cầu thủ có tốc độ và khả năng tạo đột biến phù hợp với triết lý bóng đá của đội bóng.

Tuy nhiên, Newcastle United không có ý định để ngôi sao của mình ra đi với giá rẻ. Đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh yêu cầu con số lên tới 80 triệu bảng cho tuyển thủ Anh. Gordon hiện được xem là nhân tố không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của Newcastle, điều này khiến thương vụ trở nên phức tạp về mặt tài chính đối với đại diện Bundesliga.

Biến động nhân sự tại Real Madrid

Tại Tây Ban Nha, Real Madrid chuẩn bị nói lời chia tay với hậu vệ kỳ cựu David Alaba. Sau những năm tháng gặt hái vinh quang tại Bernabeu, đôi bên đã không đạt được thỏa thuận gia hạn khi hợp đồng hiện tại sắp đáo hạn. Alaba sẽ trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè này, mở ra cơ hội cho các đội bóng lớn muốn sở hữu một trung vệ đẳng cấp thế giới mà không tốn phí chuyển nhượng.

Ở một diễn biến khác, tiền vệ Dani Ceballos cũng đang đứng trước khả năng rời đội bóng hoàng gia để tìm kiếm cơ hội thi đấu thường xuyên hơn. Ajax Amsterdam hiện là câu lạc bộ dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của tiền vệ người Tây Ban Nha. Trong khi đó, các tin đồn về việc Jurgen Klopp dẫn dắt Real Madrid đã chính thức bị bác bỏ khi ban lãnh đạo đội bóng ưu tiên các phương án nhân sự khác.

Các thương vụ đáng chú ý khác

Thị trường chuyển nhượng sáng nay cũng ghi nhận nhiều động thái từ các đội bóng khác tại châu Âu: