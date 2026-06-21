Liverpool đàm phán chiêu mộ Andrei Ratiu: Lời giải 20 triệu euro cho hành lang cánh Liverpool đang đẩy mạnh thương vụ Andrei Ratiu từ Rayo Vallecano với giá 20 triệu euro. Ngôi sao Romania được kỳ vọng là mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống pressing.

Liverpool đang cân nhắc nghiêm túc khả năng chiêu mộ hậu vệ phải Andrei Ratiu của Rayo Vallecano trong kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đội bóng vùng Merseyside xem tuyển thủ Romania là phương án chất lượng để củng cố sức mạnh cho hệ thống phòng ngự, đồng thời tạo ra sự cạnh tranh cần thiết ở hành lang cánh phải.

Liverpool để mắt đến Andrei Ratiu.

Nguồn tin từ Anfield Index xác nhận Lữ đoàn đỏ đã tiến hành đàm phán với người đại diện của ngôi sao 28 tuổi trong những tuần gần đây. Dù điều khoản giải phóng hợp đồng của Andrei Ratiu trị giá 25 triệu euro, ban lãnh đạo đội chủ sân Anfield tin tưởng có thể hoàn tất thương vụ này với mức phí thương lượng rơi vào khoảng 20 triệu euro.

Mảnh ghép hoàn hảo cho hệ thống pressing tầm cao

Andrei Ratiu vừa trải qua một mùa giải thăng hoa, góp công lớn giúp Rayo Vallecano cán đích ở vị trí thứ 8 tại La Liga. Các chỉ số thống kê cho thấy cầu thủ này sở hữu tốc độ cùng nguồn năng lượng dồi dào, với trung bình 3,08 lần kéo bóng tịnh tiến mỗi trận. Lối chơi càn lướt và tích cực dâng cao giúp anh lọt vào nhóm 4% hậu vệ phải hay nhất châu Âu ở khả năng hỗ trợ tấn công.

Hồ sơ năng lực của tuyển thủ Romania được đánh giá là đặc biệt phù hợp với triết lý pressing tầm cao mà tân HLV Andoni Iraola dự kiến xây dựng tại Liverpool. Dù đã bước sang tuổi 28 – độ tuổi thường khiến giới tuyển trạch e ngại – nhưng Ratiu vẫn là ngoại lệ nhờ mức giá hợp lý và phong độ ổn định. Ban lãnh đạo CLB sẵn sàng phá vỡ quy tắc chuyển nhượng thông thường, tương tự trường hợp của Wataru Endo trước đây, để sở hữu một cầu thủ giàu kinh nghiệm và có thể đóng góp ngay lập tức.

Cuộc đua giành chữ ký và kế hoạch chuyển nhượng của Liverpool

Tuy nhiên, thương vụ này không hề dễ dàng khi Liverpool phải đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt từ Barcelona. Gã khổng lồ xứ Catalan cũng đã đánh tiếng muốn sở hữu chữ ký của ngôi sao đang chơi tại La Liga để nâng cấp đội hình. Điều này buộc đội bóng vùng Merseyside phải hành động nhanh chóng trên bàn đàm phán.

Nếu thỏa thuận được thông qua, Andrei Ratiu sẽ trở thành tân binh thứ ba của Liverpool trong phiên chợ hè này. Trước đó, Lữ đoàn đỏ đã kích nổ thành công hai bản hợp đồng chất lượng bao gồm trung vệ Jeremy Jacquet với giá 60 triệu bảng và cầu thủ chạy cánh Victor Munoz với mức phí 34,5 triệu bảng. Việc nhắm đến Ratiu cho thấy quyết tâm của Liverpool trong việc hoàn thiện đội hình để cạnh tranh các danh hiệu lớn trong mùa giải mới.