Liverpool đàm phán chiêu mộ Kylian Mbappe, Real Madrid dẫn đầu cuộc đua giành Mohamed Salah Liverpool bất ngờ tiếp cận Kylian Mbappe trong bối cảnh tiền đạo này gặp khó tại Real Madrid. Trong khi đó, Mohamed Salah ưu tiên gia nhập đội bóng Hoàng gia sau khi chia tay Anfield.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá châu Âu tối 7/5 chứng kiến những biến động lớn khi Liverpool bắt đầu các bước đi cụ thể nhằm sở hữu siêu sao Kylian Mbappe. Động thái này diễn ra trong bối cảnh chân sút người Pháp đang gặp nhiều khó khăn về mặt phong độ tại Tây Ban Nha.

Liverpool gây sốc với kế hoạch chiêu mộ Kylian Mbappe

Đội bóng vùng Merseyside đã thực hiện bước đi táo bạo khi liên hệ trực tiếp với Real Madrid để thảo luận về tương lai của Kylian Mbappe. Dù mới gia nhập sân Bernabeu chưa lâu, ngôi sao người Pháp hiện đang phải đối mặt với những tranh cãi về tầm ảnh hưởng và hiệu suất ghi bàn. Theo các nguồn tin từ Fichajes, Liverpool đánh giá Mbappe là sự bổ sung đẳng cấp nhất để tái thiết hàng công sau sự ra đi của các trụ cột lâu năm.

Kylian Mbappe được Liverpool dành sự quan tâm.

Real Madrid ưu tiên chiêu mộ Mohamed Salah

Ở chiều ngược lại, Real Madrid đang nắm lợi thế lớn trong việc sở hữu chữ ký của Mohamed Salah. Sau khi quyết định rời Liverpool, chân sút sinh năm 1992 khẳng định mong muốn tiếp tục thi đấu đỉnh cao tại châu Âu thay vì chuyển đến giải nhà nghề Mỹ (MLS) hay Ả Rập Xê Út. Real Madrid đánh giá Salah là quân bài chiến lược giúp duy trì sức mạnh tấn công tại đấu trường Champions League.

Real Madrid đặt Mohamed Salah vào tầm ngắm.

Biến động tại thành Manchester: Cole Palmer và Phil Foden

Tại Manchester, hai ngôi sao trẻ đang trở thành tâm điểm của những thông tin trái ngược. Cole Palmer được cho là đang cân nhắc khả năng gia nhập Manchester United nếu nhận được lời đề nghị chính thức. Dù từng cam kết với Chelsea, nhưng sức hút từ dự án tái thiết của đội chủ sân Old Trafford đang khiến cầu thủ này thay đổi thái độ.

Ngược lại, Manchester City đã thành công trong việc giữ chân viên ngọc quý Phil Foden. Tiền vệ người Anh vừa chính thức ký vào bản hợp đồng dài hạn mới, chấm dứt mọi đồn đoán về việc chuyển đến các đội bóng kình địch tại Ngoại hạng Anh như Arsenal hay Chelsea. Đây được xem là chiến thắng quan trọng của Man City trong nỗ lực bảo vệ vị thế thống trị.

Các thương vụ tiềm năng khác tại châu Âu

Thị trường chuyển nhượng còn ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý khác: