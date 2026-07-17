Liverpool đàm phán chiêu mộ Rayan: Lời giải cho bài toán hậu Mohamed Salah? Liverpool đã chính thức liên hệ với Bournemouth nhằm đặt vấn đề chuyển nhượng tiền đạo cánh Rayan. Tài năng 19 tuổi người Brazil được xem là mảnh ghép hoàn hảo để thay thế vị trí của Mohamed Salah.

Liverpool đang ráo riết chuẩn bị cho một tương lai không còn Mohamed Salah. Theo nguồn tin độc quyền từ TEAMtalk, đội chủ sân Anfield đã có những bước đi cụ thể đầu tiên khi liên hệ với Bournemouth để hỏi mua Rayan, ngôi sao trẻ đang lên của bóng đá Brazil. Động thái này cho thấy quyết tâm của ban lãnh đạo The Kop trong việc tìm kiếm một người kế thừa xứng tầm cho hành lang cánh phải.

Rayan - Hiện tượng mới tại Ngoại hạng Anh

Chuyển đến từ Vasco da Gama vào tháng Giêng, Rayan không mất nhiều thời gian để khẳng định giá trị tại môi trường bóng đá khắc nghiệt nhất thế giới. Cầu thủ sinh năm 2006 nhanh chóng thích nghi và trở thành nhân tố đột biến trong đội hình của huấn luyện viên Andoni Iraola.

Ryan lọt tầm ngắm Liverpool. Ảnh: Getty.

Chỉ sau 13 lần đá chính, tuyển thủ Brazil đã ghi được 5 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo. Phong độ bùng nổ này không chỉ giúp anh chiếm suất đá chính tại Bournemouth mà còn đưa anh vào danh sách triệu tập của đội tuyển quốc gia Brazil tham dự World Cup 2026. Dưới đây là những thông số đáng chú ý của Rayan trong nửa mùa giải vừa qua:

Chỉ số Thống kê Số lần đá chính 13 Bàn thắng 5 Kiến tạo 2 Độ tuổi 19

Sự ưu tiên của Liverpool trên thị trường chuyển nhượng

Dù ban đầu mục tiêu số một của Liverpool là Yan Diomande, nhưng việc cầu thủ này ưu tiên chuyển đến Paris Saint-Germain đã khiến Lữ đoàn đỏ chuyển hướng toàn lực sang Rayan. Thực tế, bộ phận tuyển trạch của Anfield đã theo dõi tiền vệ người Brazil từ lâu, trước khi anh gia nhập Bournemouth.

Huấn luyện viên Andoni Iraola đánh giá rất cao tiềm năng của cậu học trò cũ và coi anh là sự bổ sung hoàn hảo cho lối chơi tốc độ mà Liverpool đang xây dựng. Tuy nhiên, Bournemouth cũng khẳng định Rayan là nhân tố "không thể chạm tới" ở thời điểm hiện tại, trừ khi nhận được một con số không thể từ chối.

Rào cản tài chính và cuộc đua khốc liệt

Thách thức lớn nhất đối với Liverpool chính là mức giá. Bournemouth đang nắm toàn quyền tự quyết khi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 130 triệu bảng của Rayan chỉ có hiệu lực từ năm 2027. Điều này đồng nghĩa với việc bất kỳ đội bóng nào muốn sở hữu ngôi sao Nam Mỹ ngay mùa hè này đều phải đặt lên bàn đàm phán một con số khổng lồ.

Bên cạnh đó, Liverpool không đơn độc trong cuộc đua này. Những ông lớn như Barcelona, Bayern Munich và PSG đều đang theo sát từng động thái của tài năng trẻ người Brazil. Khả năng kích nổ "bom tấn" này phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ quyết liệt của The Kop trong việc thuyết phục Bournemouth nhả người.

Nếu chiêu mộ thành công Rayan, Liverpool sẽ không chỉ có một phương án thay thế dài hạn cho Mohamed Salah mà còn sở hữu một trong những tài năng triển vọng nhất thế giới, sẵn sàng bùng nổ trong kỷ nguyên mới tại Anfield.