Liverpool dẫn trước Man Utd vụ Robinson, Quỷ đỏ săn đón Bradley Barcola Antonee Robinson ưu tiên cập bến Anfield thay vì Old Trafford, trong khi Man Utd chuyển hướng sang Bradley Barcola. Arsenal sẵn sàng chi đậm để mua đứt Piero Hincapie.

Thị trường chuyển nhượng bóng đá Anh đang chứng kiến những chuyển động đầy toan tính khi các câu lạc bộ hàng đầu bắt đầu thực hiện các bước đi chiến lược cho kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào cuộc cạnh tranh giữa Liverpool và Manchester United cho vị trí hậu vệ biên, cùng những kế hoạch nâng cấp hàng công táo bạo.

Liverpool chiếm ưu thế trong cuộc đua giành Antonee Robinson

Hậu vệ trái Antonee Robinson của Fulham đang trở thành mục tiêu ưu tiên của cả Liverpool và Manchester United. Tuy nhiên, các báo cáo mới nhất cho thấy tuyển thủ quốc gia Mỹ đang nghiêng về phương án gia nhập đội bóng vùng Merseyside. Liverpool coi Robinson là người kế nhiệm hoàn hảo cho Andy Robertson trong dài hạn.

Ngược lại, Manchester United dù rất khát khao bổ sung nhân sự cho hành lang cánh trái để dự phòng cho một Luke Shaw thường xuyên chấn thương, nhưng dường như đang thất thế trước kình địch. Sự ổn định của Liverpool dưới triều đại mới được xem là yếu tố quan trọng thu hút hậu vệ thuộc biên chế Fulham này.

Antoine Robinson ưu tiên gia nhập Fulham.

Manchester United chuyển hướng sang Bradley Barcola

Sau khi gặp khó khăn trong việc thuyết phục Barcelona nhả Alejandro Balde, Manchester United đã nhanh chóng chuyển mục tiêu sang Bradley Barcola của Paris Saint-Germain. Đội bóng xứ Catalan khẳng định Balde là nhân tố không thể chuyển nhượng, buộc "Quỷ đỏ" phải tìm kiếm những lựa chọn thay thế chất lượng khác.

Barcola, với tốc độ và khả năng tạo đột biến cao, đang được tập đoàn INEOS đánh giá là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai của hàng công Man Utd. Bên cạnh đó, đội chủ sân Old Trafford cũng đang cân nhắc chiêu mộ Patrick Dorgu như một phương án dự phòng cho cánh trái, đồng thời ưu tiên bổ sung thêm tiền vệ trung tâm và trung vệ.

Barcola vào tầm ngắm Man United.

Arsenal và kế hoạch mua đứt Piero Hincapie

Tại Bắc London, Arsenal đang chuẩn bị kích hoạt điều khoản mua đứt hậu vệ Piero Hincapie với mức phí khoảng 52 triệu Euro vào tháng 6 tới. Tuyển thủ người Ecuador đã chứng minh được giá trị và sự thích nghi tuyệt vời với triều đại của Mikel Arteta trong thời gian thi đấu theo dạng cho mượn.

Sự hiện diện của Hincapie và Riccardo Calafiori cũng gián tiếp đẩy tài năng trẻ Myles Lewis-Skelly rời Emirates. Pháo thủ đang lên kế hoạch để hậu vệ 19 tuổi này ra đi theo dạng cho mượn nhằm tích lũy kinh nghiệm, sau khi anh không thể cạnh tranh suất đá chính tại Premier League kể từ đầu năm.

Newcastle và Fulham gia tăng hỏa lực hàng công

Fulham đang đẩy nhanh tiến độ chiêu mộ tiền đạo Ricardo Pepi từ PSV. Một thỏa thuận trị giá khoảng 37 triệu Euro (tương đương 43,9 triệu USD) đã gần như hoàn tất. Chân sút người Mỹ vừa trở lại sau chấn thương và ngay lập tức nổ súng, khẳng định mong muốn được thử sức tại môi trường Ngoại hạng Anh.

Trong khi đó, Newcastle United cũng không giấu giếm tham vọng khi nhắm tới Dominic Solanke của Tottenham Hotspur. Đội bóng vùng Đông Bắc cần một trung phong có hiệu suất ghi bàn ổn định để hiện thực hóa mục tiêu chen chân vào nhóm dự cúp châu Âu mùa tới, dù việc thuyết phục Tottenham nhả người được dự báo sẽ rất khó khăn.