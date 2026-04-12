Liverpool đánh bại Fulham 2-0: Rio Ngumoha lập kỷ lục và màn trình diễn của Salah Tài năng trẻ Rio Ngumoha đi vào lịch sử Anfield trong ngày Mohamed Salah tiếp tục nổ súng giúp Liverpool hạ Fulham 2-0, rút ngắn khoảng cách với top 4 còn 2 điểm.

Liverpool đã tìm lại cảm hứng chiến thắng tại vòng 32 Ngoại hạng Anh bằng việc đánh bại Fulham với tỷ số 2-0. Trận đấu tại Anfield không chỉ mang về 3 điểm quan trọng cho cuộc đua top 4 mà còn đánh dấu sự vươn mình của một ngôi sao mới và sự bền bỉ của những biểu tượng cũ.

Rio Ngumoha: Kỷ lục mới tại thánh địa Anfield

Điểm nhấn rực rỡ nhất trong chiến thắng của The Kop chính là màn trình diễn của tài năng trẻ Rio Ngumoha. Ở tuổi 17 và 225 ngày, Ngumoha chính thức đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ nhất của Liverpool ghi bàn tại Anfield trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, phá vỡ kỷ lục tồn tại từ năm 2012 của Raheem Sterling.

Salah ghi bàn cho Liverpool.

Bàn thắng mở tỷ số ở phút 36 là minh chứng cho kỹ thuật cá nhân điêu luyện của tiền đạo cánh này. Nhận bóng từ cánh trái, Ngumoha thực hiện pha đi bóng lắt léo, ngoặt vào trung lộ trước khi tung cú cứa lòng tinh tế hạ gục thủ thành đối phương. Màn trình diễn thuyết phục giúp anh chiếm 61% tỷ lệ bầu chọn cầu thủ hay nhất trận từ người hâm mộ.

HLV Arne Slot không tiếc lời khen ngợi học trò: "Sức mạnh của Rio là khả năng thống trị các tình huống một đối một. Cậu ấy xứng đáng với từng phút thi đấu trên sân vì mỗi khi xuất hiện, Rio luôn tạo ra sự khác biệt."

Đẳng cấp bền bỉ của Mohamed Salah

Dù Ngumoha chiếm trọn sự chú ý, Mohamed Salah một lần nữa khẳng định vị thế không thể thay thế tại Anfield. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 40 của tiền đạo người Ai Cập đã dập tắt hy vọng của đội khách ngay trong hiệp một.

'Vua Ai Cập' nổ súng.

Với pha lập công này, Salah đã sở hữu 108 bàn thắng tại Anfield. Anh hiện chỉ còn kém huyền thoại Thierry Henry (114 bàn tại Highbury) về số pha lập công tại một sân vận động duy nhất trong lịch sử giải đấu. Sự hiệu quả của Salah chính là chìa khóa giúp Liverpool tạo ra vùng đệm an toàn trước khi Fulham vùng lên mạnh mẽ trong hiệp hai.

Bản lĩnh lão tướng và nghịch lý 19 cú sút

Một chi tiết đáng chú ý là lần đầu tiên kể từ tháng 11/1995, Liverpool mới điền tên ba cầu thủ từ 32 tuổi trở lên vào đội hình xuất phát tại Anfield, bao gồm Andrew Robertson, Virgil van Dijk và Mohamed Salah. Trong bối cảnh đội bóng bị nghi ngờ về khả năng duy trì cường độ, kinh nghiệm của các lão tướng đã phát huy tác dụng đúng lúc.

Van Dijk vẫn đóng vai trò "hòn đá tảng", trong khi Robertson mang lại sự bền bỉ bên hành lang cánh trái. Tuy nhiên, hàng thủ Liverpool đã trải qua những giây phút nghẹt thở. Fulham đã tung ra tổng cộng 19 cú dứt điểm, con số nhiều nhất mà The Kop phải đối mặt tại Anfield kể từ khi dữ liệu này được ghi nhận vào mùa 2003-04.

Đặc biệt trong hiệp hai, đội khách dồn ép với 14 cú sút và kiểm soát bóng hơn 64%. Sự xuất sắc của thủ thành Mamardashvili cùng tinh thần lăn xả của các hậu vệ đã giúp Liverpool giữ sạch lưới lần đầu tiên kể từ tháng 2.

Bước chạy đà cho Champions League

Chiến thắng này đưa Liverpool áp sát vị trí thứ 4 của Aston Villa với khoảng cách chỉ còn 2 điểm. Đây là cú hích tâm lý cực lớn trước khi thầy trò HLV Arne Slot bước vào trận tái đấu sinh tử với PSG tại Champions League vào giữa tuần tới.

Liverpool tạo cú hích trước màn tái đấu PSG.

Tuy nhiên, niềm vui của Liverpool không trọn vẹn khi tiền vệ Curtis Jones gặp chấn thương vào cuối hiệp một. Việc mất đi một quân bài quan trọng ở tuyến giữa sẽ là bài toán hóc búa cho ban huấn luyện trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải. Dẫu vậy, với tinh thần đang lên cao, người hâm mộ The Kop hoàn toàn có thể tin vào những kết quả khả quan phía trước.