Liverpool đánh bại West Ham 5-2: Hugo Ekitike bùng nổ cùng đẳng cấp của Mac Allister Hugo Ekitike rực sáng với 1 bàn thắng và 2 kiến tạo giúp Liverpool đè bẹp West Ham tại Anfield, dù hàng thủ của Arne Slot vẫn để lại những nỗi lo nhất định.

Liverpool vừa có màn phô diễn sức mạnh tấn công ấn tượng khi đánh bại West Ham với tỷ số đậm đà 5-2 ngay tại thánh địa Anfield. Trong một ngày mà hàng công thi đấu thăng hoa, đoàn quân của HLV Arne Slot đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, bất chấp những sai sót nơi hệ thống phòng ngự vẫn còn hiện hữu.

Hugo Ekitike: Màn trình diễn đẳng cấp thế giới

Tâm điểm của trận đấu chính là Hugo Ekitike. Tiền đạo người Pháp đã có một ngày thi đấu không thể tin nổi với 8.6 điểm, trở thành cầu thủ xuất sắc nhất trận. Ekitike không chỉ trực tiếp mở tỷ số bằng một pha dứt điểm tinh tế mà còn đóng góp 2 đường kiến tạo quan trọng, trong đó có pha làm tường thông minh để Alexis Mac Allister lập công.

Hugo Ekitike là nguồn cảm hứng lớn nhất mang về 3 điểm cho The Reds với màn trình diễn được chấm điểm 8.6.

Bên cạnh Ekitike, Alexis Mac Allister cũng chứng minh giá trị của một tiền vệ hàng đầu. Với 7.8 điểm, ngôi sao người Argentina không chỉ hoàn thành tốt vai trò luân chuyển bóng mà còn để lại dấu ấn đậm nét bằng cú vô-lê tuyệt đẹp vào góc cao khung thành, giải tỏa áp lực cho toàn đội ở những thời điểm quan trọng.

Sự nhạy bén của Alexis Mac Allister là chìa khóa giúp Liverpool duy trì áp lực lên hàng thủ đối phương.

Hàng thủ và những dấu hỏi cho Arne Slot

Dù ghi tới 5 bàn thắng, Liverpool vẫn bộc lộ những lỗ hổng đáng lo ngại nơi hàng phòng ngự. Thủ thành Alisson Becker (6.7 điểm) có một ngày thi đấu thiếu ổn định khi suýt tặng bàn thắng cho Jarrod Bowen sau đường chuyền hớ hênh. Tương tự, Ibrahima Konate và Joe Gomez đều chỉ nhận được 6.6 điểm do những sai sót trong việc điều chỉnh vị trí và bọc lót, tạo điều kiện cho Soucek của West Ham ghi bàn.

Alisson Becker có một ngày thi đấu không thực sự yên ả khi thiếu đi sự hỗ trợ tốt từ các đồng đội phía trên.

Điểm sáng duy nhất ở tuyến dưới là đội trưởng Virgil van Dijk. Với 7.6 điểm, trung vệ người Hà Lan tiếp tục cho thấy khả năng không chiến mạnh mẽ bằng cú đánh đầu dũng mãnh nâng tỷ số lên 2-0. Tuy nhiên, chính anh cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong bàn thua của đội nhà khi không thể ngăn chặn pha xâm nhập của Soucek.

Đội trưởng Liverpool thi đấu như một "chiếc Rolls-Royce" ở khả năng không chiến nhưng vẫn cần cải thiện sự tập trung.

Sự hiệu quả từ các vệ tinh xung quanh

Các cầu thủ khác như Cody Gakpo (7.2 điểm) và Ryan Gravenberch (7.3 điểm) đều có những đóng góp tích cực vào lối chơi chung. Gakpo ghi dấu ấn bằng pha solo dứt điểm hiểm hóc, trong khi Gravenberch tiếp tục cho thấy sự tiến bộ vượt bậc dưới thời Arne Slot với khả năng kiểm soát trung tuyến và thực hiện đường chuyền thông minh mở màn cho bàn thắng của Ekitike.

Cody Gakpo luôn là mối đe dọa thường trực bên hành lang cánh trái với những pha đi bóng lắt léo.

Đáng chú ý, Mohamed Salah (6.9 điểm) đã có một ngày thi đấu dưới sức. Ngôi sao người Ai Cập tỏ ra thiếu sắc sảo trong các pha dứt điểm cuối cùng và gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự lùi sâu của West Ham. Tuy nhiên, sự bùng nổ của các đồng đội đã khỏa lấp khoảng trống mà Salah để lại, giúp Liverpool hoàn tất chiến thắng năm sao đầy thuyết phục.

Cầu thủ Điểm số Ghi chú Hugo Ekitike 8.6 1 bàn, 2 kiến tạo (MOTM) Alexis Mac Allister 7.8 Ghi 1 bàn thắng đẳng cấp Virgil van Dijk 7.6 Ghi 1 bàn thắng Ryan Gravenberch 7.3 Kiểm soát trung tuyến tốt Mohamed Salah 6.9 Thi đấu dưới sức Alisson Becker 6.7 Mắc sai lầm chuyền bóng

Chiến thắng này giúp Liverpool củng cố niềm tin nơi người hâm mộ về sức mạnh tấn công, nhưng cũng là bài toán cho HLV Arne Slot trong việc siết chặt kỷ luật hàng phòng ngự nếu muốn hướng tới những mục tiêu xa hơn trong mùa giải.