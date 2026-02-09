Liverpool đánh rơi chiến thắng trước Man City: 10 phút thảm họa và sai lầm của Alisson Dù dẫn trước nhờ siêu phẩm của Szoboszlai, Liverpool vẫn để thua ngược 1-2 trước Man City sau những sai lầm cá nhân chí mạng và sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự.

Trong trận đại chiến tại Anfield, Liverpool đã phải nhận thất bại ngược dòng 1-2 đầy cay đắng trước Manchester City. Dù đã có thời điểm chạm một tay vào chiến thắng, The Kop lại sụp đổ chỉ trong 10 phút cuối trận, phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng về cả hệ thống phòng ngự lẫn bản lĩnh thi đấu trong những thời khắc sinh tử.

10 phút thảm họa và sai lầm cá nhân chí mạng

Sau 80 phút thi đấu kiên cường để bảo vệ lợi thế, hệ thống phòng ngự của Liverpool bất ngờ rơi vào trạng thái mất tập trung. Phút 84, toàn bộ hàng thủ đội chủ nhà để Bernardo Silva thoải mái thoát xuống đánh bại thủ thành Alisson sau pha phối hợp không trung đẹp mắt của Erling Haaland. Bàn gỡ hòa này là khởi đầu cho sự sụp đổ dây chuyền của đội bóng thành phố cảng.

Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở phút 90+1, khi Alisson Becker phạm lỗi thô thiển với Matheus Nunes trong vòng cấm. Một thủ môn đẳng cấp thế giới như Alisson lại có pha xử lý nóng vội, biếu không cho đối thủ quả phạt đền quyết định. Trên chấm 11m, Man City không bỏ lỡ cơ hội để ấn định tỷ số 2-1, biến Alisson từ chốt chặn tin cậy trở thành mắt xích yếu nhất trong những giây phút quyết định.

Hàng công phung phí và sự lép vế khu trung tuyến

Liverpool không phải không có cơ hội để kết liễu trận đấu. Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) đạt 1.21, họ đã có những tình huống đối mặt thuận lợi từ Hugo Ekitike, Cody Gakpo và Mohamed Salah. Tuy nhiên, sự thiếu sắc bén trước khung thành Marc Guehi và thủ môn Donnarumma đã khiến bàn thắng duy nhất của họ chỉ dừng lại ở cú sút phạt thần sầu của Dominik Szoboszlai.

Bên cạnh đó, thống kê cho thấy sự lép vế hoàn toàn của tuyến giữa Liverpool. Man City đã tung ra tới 10 cú sút ngay trong hiệp 1 - một kỷ lục buồn tại Anfield kể từ mùa giải 2003-04. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác ở 1/3 cuối sân của Liverpool chỉ đạt 43%, quá thấp so với con số 84% của đối thủ. Việc liên tục phải đuổi theo bóng khiến các cầu thủ áo đỏ xuống sức nhanh chóng và mất đi sự tỉnh táo cần thiết.

Cái kết buồn và tâm lý thi đấu bất ổn

Trận thua càng thêm nặng nề khi Dominik Szoboszlai nhận thẻ đỏ trực tiếp ở những phút bù giờ. Từ người hùng mở tỷ số, tiền vệ này trở thành tội đồ khi vô tình phá bẫy việt vị dẫn đến bàn gỡ hòa của Bernardo Silva, trước khi nhận án truất quyền thi đấu vì pha kéo áo ngăn cản Haaland.

Thất bại này không chỉ khiến Liverpool đánh mất cơ hội thu hẹp khoảng cách với nhóm đầu mà còn là hồi chuông cảnh báo về bản lĩnh thi đấu của các trụ cột. Sự mất bình tĩnh trong những thời điểm then chốt đã tước đi của thầy trò HLV Liverpool ít nhất 1 điểm trong một trận đấu mà họ đã có lợi thế dẫn bàn.