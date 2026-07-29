Liverpool đạt thỏa thuận miệng với Barcola, Real Madrid ưu tiên gia hạn Vinicius Jr Liverpool được cho là đã thống nhất điều khoản cá nhân với Bradley Barcola nhưng còn phải đàm phán phí với Paris St-Germain, trong khi Real Madrid muốn giữ Vinicius Jr.

Liverpool được cho là đã đạt thỏa thuận miệng về điều khoản cá nhân với Bradley Barcola, song thương vụ vẫn phụ thuộc vào đàm phán mức phí với Paris St-Germain. Cùng lúc, Real Madrid ưu tiên gia hạn với Vinicius Jr thay vì cân nhắc bán tiền đạo Brazil khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào mùa hè tới.

Đây là hai điểm nóng đáng chú ý của thị trường chuyển nhượng, nơi các câu lạc bộ lớn đều đang bảo vệ những vị trí then chốt trong cấu trúc đội hình hoặc tìm kiếm phương án nâng cấp hàng công.

Liverpool còn vướng mức phí của Barcola

Theo L'Equipe, Liverpool đã có thỏa thuận miệng với Bradley Barcola. Tiền đạo người Pháp, 23 tuổi, vẫn chưa xác định rõ tương lai bởi khoảng cách về định giá giữa Liverpool và Paris St-Germain còn lớn.

Nếu đạt đồng thuận với Paris St-Germain, Liverpool sẽ bổ sung một tiền đạo vào phương án tấn công. Tuy nhiên, thỏa thuận cá nhân không đồng nghĩa thương vụ đã hoàn tất; mức phí và điều kiện giữa hai câu lạc bộ sẽ quyết định bước đi tiếp theo.

Liverpool đang tiến gần đến việc chiêu mộ Barcola. Ảnh: Getty Images.

Real Madrid đặt Vinicius Jr ở vị trí ưu tiên

Sky Sports cho biết Real Madrid không có ý định bán Vinicius Jr dù tiền đạo này nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn. Đội bóng Hoàng gia tin rằng cầu thủ người Brazil sẽ ký thỏa thuận mới.

Việc giữ Vinicius Jr là ưu tiên nhân sự quan trọng, bởi anh vẫn được Real Madrid xem là trụ cột. Ban lãnh đạo câu lạc bộ đang tập trung hoàn tất các điều khoản gia hạn trong bối cảnh hợp đồng hiện tại chỉ còn đến mùa hè tới.

Real ưu tiên giữ chân Vinicius. Ảnh: Getty Images.

Juventus muốn đưa Zirkzee trở lại Serie A

Manchester United sẵn sàng để Joshua Zirkzee rời đội và đang thảo luận với Juventus, theo Gazzetta dello Sport. Tiền đạo người Hà Lan chưa thể hiện phong độ như kỳ vọng kể từ khi đến Old Trafford.

Juventus đang thúc đẩy đàm phán nhằm đưa Zirkzee trở lại Serie A. Với đội bóng Italy, đây là phương án tăng cường vị trí trung phong; còn Manchester United có thể mở ra một khoảng trống mới trên hàng công nếu thương vụ tiến triển.

Newcastle giữ lập trường với Bruno Guimaraes

Newcastle United phủ nhận có đàm phán với Arsenal về Bruno Guimaraes, theo Northern Echo. Tiền vệ Brazil 28 tuổi là đội trưởng và được đội chủ sân St James' Park coi là nhân tố không thể thay thế trong kế hoạch dài hạn.

Newcastle dự kiến Guimaraes sẽ trở lại tập luyện cùng đội. Lập trường này khiến Arsenal khó có cơ sở để thúc đẩy thương vụ, ít nhất trong giai đoạn hiện tại.

Những thương vụ đáng chú ý khác

Everton yêu cầu khoảng 70 triệu bảng cho Iliman Ndiaye, tiền đạo cánh người Senegal đang được Manchester United và Al-Hilal quan tâm, theo Mirror.

Kalvin Phillips đang hoàn tất thủ tục gia nhập Sheffield United theo dạng cho mượn từ Manchester City. Mail cho biết anh không có tên trong danh sách du đấu tiền mùa giải.

Nottingham Forest được cho là sắp hoàn tất thương vụ 40 triệu euro với Sporting để chiêu mộ trung vệ Ousmane Diomande, 22 tuổi, theo A Bola.

Bayern Munich không có kế hoạch bán Luis Diaz. Theo Sky Sports Germany, tiền đạo Colombia cũng muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng Đức.

Coventry City đã đồng ý thỏa thuận kỷ lục câu lạc bộ trị giá 22,5 triệu bảng để mua thủ môn Carl Rushworth từ Brighton, theo Telegraph.

Takehiro Tomiyasu đang tập luyện cùng Crystal Palace sau khi rời Ajax, nhưng Talksport cho biết chưa có đàm phán chính thức về hợp đồng.

Trong bức tranh chung, các thông tin đều cho thấy thị trường đang vận hành theo hai hướng rõ rệt: những đội bóng như Liverpool và Juventus tìm cách bổ sung hỏa lực, còn Real Madrid, Newcastle hay Bayern Munich giữ vững lập trường với các nhân tố họ xem là nền tảng cho mùa giải tới.