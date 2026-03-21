Liverpool đấu Brighton: Thử thách từ lịch thi đấu dày đặc và sự thiếu vắng Salah Huấn luyện viên Arne Slot thừa nhận Liverpool gần như không có thời gian tập luyện chuyên môn trước chuyến làm khách tại Amex. Đội bóng hiện đối mặt cuộc khủng hoảng lực lượng khi vắng cả Salah và Alisson.

Liverpool bước vào vòng đấu mới tại Ngoại hạng Anh trong bối cảnh ngặt nghèo: lịch thi đấu quá dày khiến đội bóng gần như không có buổi tập chuyên môn nào và phải chịu tổn thất lớn về lực lượng với sự vắng mặt của siêu sao Mohamed Salah.

Thử thách hồi phục trong chưa đầy 72 giờ

Sau chiến thắng thăng hoa 4-0 trước Galatasaray tại Champions League, đoàn quân của Arne Slot lập tức phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt. Chỉ chưa đầy 72 giờ sau trận đấu tại đấu trường châu lục, "Lữ đoàn đỏ" phải thực hiện chuyến hành quân xa hơn 400 dặm để làm khách trên sân Amex của Brighton. Khoảng thời gian xoay tua quá ngắn ngủi khiến mọi giáo án chiến thuật trên sân cỏ trở nên xa xỉ.

Liverpool đang bước vào giai đoạn lịch thi đấu dày dặc.

Trong buổi họp báo mới nhất, Arne Slot thẳng thắn thừa nhận đội bóng gần như không thể tập luyện chuyên môn. Cụ thể, ngày thứ Năm hoàn toàn dành cho việc hồi phục, trong khi buổi tập cuối cùng vào thứ Sáu tại trung tâm AXA cũng chỉ diễn ra vỏn vẹn 15 đến 20 phút. Thay vì các bài tập đối kháng 11 đấu 11, ban huấn luyện đang tập trung tối đa vào hai yếu tố cốt lõi là giấc ngủ và dinh dưỡng.

Chiến thuật dựa trên nền tảng sẵn có

Để đảm bảo các ngôi sao có đủ 8 đến 9 tiếng nghỉ ngơi chất lượng cho trận đấu sớm lúc 12h30 trưa thứ Bảy (giờ địa phương), Liverpool đã phải điều chỉnh giờ báo cáo muộn hơn và sắp xếp cho toàn đội ngủ tại khách sạn. Đây là nỗ lực nhằm giảm thiểu dư chấn tâm lý và sự mệt mỏi thể chất sau những trận đấu căng thẳng vào ban đêm.

Bên cạnh áp lực thời gian, bài toán nhân sự đang khiến Slot đau đầu. Liverpool sẽ hành quân đến Brighton mà không có sự phục vụ của Mohamed Salah và thủ thành số một Alisson Becker do chấn thương. Ngoài ra, trung vệ Ibrahima Konate đang gặp vấn đề sức khỏe, trong khi tiền đạo Alexander Isak chỉ vừa mới bắt đầu cận ngày tái xuất.

Vắng Salah, Slot sẽ xoay bài thế nào?

Hiện tại, chỉ có một nhóm nhỏ cầu thủ không thi đấu chính thức như Curtis Jones, Federico Chiesa hay Cody Gakpo là có thể tham gia các buổi tập cường độ cao. Việc thiếu vắng các trụ cột buộc Slot phải dựa vào sự linh hoạt của những cái tên như Dominik Szoboszlai để duy trì hệ thống vận hành.

Dù gặp vô vàn khó khăn, chiến lược gia người Hà Lan vẫn bày tỏ sự tin tưởng vào nền tảng mà ông đã xây dựng trong 9 tháng qua. Do các cầu thủ đã thấu hiểu sâu sắc hệ thống, Liverpool có thể duy trì sự ổn định thông qua các cuộc họp video và phân tích chiến thuật thay vì rèn luyện trực tiếp trên sân. Đây sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho đội bóng đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh trước khi bước vào kỳ nghỉ quốc tế.