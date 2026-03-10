Liverpool đối đầu Galatasaray: Bài toán nhân sự tại chảo lửa Istanbul Thiếu vắng Alisson Becker, Liverpool bước vào trận lượt đi vòng 1/8 Champions League gặp Galatasaray với áp lực khổng lồ từ Victor Osimhen và chảo lửa Thổ Nhĩ Kỳ.

Istanbul từ lâu đã trở thành một phần trong thần thoại của Liverpool, nơi lưu giữ những ký ức không thể nào quên. Tuy nhiên, chuyến hành quân đến Thổ Nhĩ Kỳ lần này không mang màu sắc của một trận chung kết lịch sử, mà là một trận tử chiến tại vòng 1/8 Champions League để cứu vãn một mùa giải đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Đối với Arne Slot, đây không chỉ là trận đấu thứ 100 trên cương vị thuyền trưởng, mà còn là thử thách định đoạt tương lai lâu dài của ông tại Anfield.

Liverpool cần 1 chiến thắng trước Galatasaray để tạo tiền đề cho màn tái đấu tại Anfield.

Khủng hoảng nhân sự nơi khung gỗ

Liverpool bước vào trận đấu này với một phong độ đầy bất ổn. Sau thất bại 0-1 trước chính Galatasaray vào tháng 9 – trận thua khởi đầu cho chuỗi 9 thất bại trong 12 trận – đội bóng vùng Merseyside vẫn chưa thể thực sự tìm lại chính mình. Dù phong độ gần đây có dấu hiệu cải thiện, nhưng tổn thất về nhân sự lại đang bủa vây Arne Slot một cách nghiệt ngã.

Thủ thành số một Alisson Becker đã gặp chấn thương trong buổi tập cuối cùng và chắc chắn không thể góp mặt. Niềm tin giờ đây được đặt trọn lên vai Giorgi Mamardashvili. Thủ môn người Georgia sẽ có màn ra mắt đầy áp lực ngay tại trung tâm của sự náo nhiệt và những tiếng huýt sáo vang dội trên sân Rams Park.

Mamardashvili sẽ đối mặt với áp lực rất lớn tại Istanbul.

Đối diện sát thủ Victor Osimhen

Thử thách lớn nhất mà hàng thủ Liverpool phải đối mặt chính là Victor Osimhen. Tiền đạo người Nigeria không chỉ là một cỗ máy ghi bàn với 11 pha lập công tại giải quốc nội mùa này, mà còn là một thủ lĩnh trên hàng công với khả năng tì đè và tạo khoảng trống tuyệt vời. Arne Slot thừa nhận sự nguy hiểm của chân sút này: "Chúng tôi biết cậu ấy giỏi thế nào, đó là bài kiểm tra thể chất cực lớn cho Van Dijk và Konate".

Sự chuyển dịch chiến thuật của Arne Slot

Về mặt chiến thuật, Liverpool dưới thời Slot đang trải qua một sự chuyển dịch đầy khó khăn. Thay vì lối chơi pressing rực lửa (heavy metal) thời Jurgen Klopp với trung bình 90 đợt kiểm soát bóng mỗi trận, Slot đã chủ động làm chậm nhịp độ xuống mức 80 đợt. Sự thay đổi này nhằm mục tiêu kiểm soát trận đấu chặt chẽ hơn, nhưng đôi khi lại mang đến sự do dự và thiếu đột phá, đặc biệt là trước các đối thủ chơi lùi sâu và áp sát nhanh như Galatasaray.

Alexis Mac Allister thừa nhận đội hình gồm nhiều tân binh vẫn đang trong quá trình tìm tiếng nói chung để có thể tương tác nhanh hơn trên sân. Liverpool hiện vẫn đang chiến đấu tại FA Cup và nỗ lực lọt vào top 5 Ngoại hạng Anh, nhưng Champions League mới là đấu trường có thể xua tan cảm giác hụt hẫng của một mùa giải bảo vệ ngôi vương không như ý.

Một chiến thắng tại Istanbul – nơi Liverpool chưa từng thắng trong 9 lần ghé thăm chính thức – sẽ là liều thuốc tinh thần vô giá để Arne Slot vực dậy đế chế của mình trước khi trở về Anfield cho trận lượt về.