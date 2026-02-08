Liverpool đối đầu Man City: Ám ảnh 9 phút kinh hoàng tại Anfield và bài toán của Pep Guardiola Hành quân đến Anfield tại vòng 25 Ngoại hạng Anh 2025/26, Man City đối mặt bài toán lực lượng nan giải trước một Liverpool thăng hoa cùng 'nhạc trưởng' Florian Wirtz.

Trận cầu tâm điểm vòng 25 Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 giữa Liverpool và Manchester City không chỉ là cuộc chiến giành ngôi đầu mà còn là thử thách bản lĩnh của Pep Guardiola. Trong bối cảnh đội hình sứt mẻ nghiêm trọng, chiến lược gia người Tây Ban Nha phải đối mặt với áp lực từ quá khứ: ký ức về thất bại 3-4 vào đầu năm 2018, nơi hệ thống phòng ngự của ông tan vỡ chỉ trong vỏn vẹn 9 phút.

Pep Guardiola từng có trận đấu đáng quên tại Anfield khi cùng Manchester City nhận thất bại 3-4 trước Liverpool vào đầu năm 2018.

Ký ức kinh hoàng 2018: Khi logic bị đánh bại bởi cảm xúc

Mùa đông năm 2018, Man City hành quân đến Anfield với vị thế kẻ thống trị tuyệt đối. Ngược lại, Liverpool vừa mất trụ cột Philippe Coutinho. Tuy nhiên, sân Anfield đã chứng minh rằng tại đây, mọi tính toán chiến thuật đều có thể bị sụp đổ bởi sự hưng phấn của đối thủ. Sau hiệp một hòa 1-1, thảm họa đã ập đến với đội bóng của Pep Guardiola.

Từ phút 59 đến phút 68, hệ thống phòng ngự của "The Citizens" hoàn toàn tê liệt. Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah liên tiếp ghi bàn, biến Anfield thành một "địa ngục" thực sự. Dù gỡ lại được hai bàn muộn màng, nhưng sự run rẩy của những John Stones hay Nicolas Otamendi trước áp lực pressing điên cuồng năm đó vẫn là minh chứng rõ nhất cho việc: khi Liverpool thăng hoa, không một hệ thống nào của Pep có thể đứng vững.

Mohamed Salah hóa "hung thần" của Man City vào năm 2018.

Khủng hoảng nhân sự và điểm yếu nơi hàng phòng ngự Man City

Trở lại thực tại năm 2026, Man City đang trải qua giai đoạn bất ổn với những tổn thất sâu sắc về lực lượng. Sự thiếu vắng của Josko Gvardiol và John Stones ở hàng thủ, cùng sự vắng mặt của Jeremy Doku và Savinho trên hàng công khiến đội hình của Pep Guardiola trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết.

Đáng lo ngại hơn, phong độ sân khách của nhà đương kim vô địch đang ở mức báo động. Man City không thắng trong 3 trận sân khách gần nhất, để thủng lưới trung bình 2 bàn mỗi trận. Sự tự tin của họ vừa bị bào mòn sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng trước Tottenham Hotspur dù đã dẫn trước 2 bàn.

Man City hiện tại đang thi đấu không tốt mỗi khi xa nhà.

Bên cạnh đó, vị trí người gác đền cũng là một dấu hỏi lớn. Gianluigi Donnarumma, dù tài năng, nhưng khả năng chơi chân và chịu áp lực pressing vẫn bị đánh giá thấp hơn Ederson. Trước một Liverpool đang có hiệu suất 15 bàn thắng trong 4 trận, chỉ cần một sai lầm nhỏ trong triển khai bóng từ tuyến dưới, thảm họa năm 2018 hoàn toàn có thể tái hiện.

Sức mạnh của Liverpool dưới thời Arne Slot

Khác với phong cách dồn dập của Jurgen Klopp, Arne Slot đang xây dựng một Liverpool điềm tĩnh hơn trong kiểm soát bóng nhưng cực kỳ sắc bén ở các pha chuyển trạng thái. Tâm điểm của lối chơi này là Florian Wirtz. Nhạc trưởng người Đức đã in dấu giày vào 9 bàn thắng trong 11 trận gần nhất, sở hữu khả năng xâm nhập vòng cấm và dứt điểm tinh tế.

Florian Wirtz đang chơi ấn tượng cùng Liverpool.

Ngoài ra, sự hiện diện của Mohamed Salah – chứng nhân lịch sử của trận thắng 4-3 năm xưa – vẫn là mối đe dọa thường trực. Dù ở tuổi 33, Salah vẫn giữ nguyên sự quái kiệt và khả năng đánh hơi bàn thắng. Việc đối đầu với một hậu vệ trẻ như Nico O'Reilly bên phía Man City sẽ là cơ hội để Salah khai thác triệt để khoảng trống bên hành lang cánh.

Chiến thuật của Pep Guardiola: Liệu có thể thoát khỏi 'vòng xoáy' Anfield?

Pep Guardiola từng thừa nhận Anfield là nơi có bầu không khí đặc biệt, có thể "nuốt chửng" bất kỳ đối thủ nào. Để giành điểm, Man City buộc phải kiểm soát tốt nhịp độ và hạn chế tối đa các sai lầm cá nhân. Tuy nhiên, với một hàng thủ chắp vá đối đầu với bộ tứ tấn công Wirtz - Salah - Gakpo - Ekitike đang thăng hoa, đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

HLV Pep Guardiola sẽ cần phải tìm ra phương án để giúp Man City giành điểm tại Anfield.

Trận đấu không chỉ là cuộc đấu trí về sơ đồ chiến thuật mà còn là cuộc chiến về tâm lý. Nếu Man City không thể ghi bàn nhiều hơn số lần họ mắc sai lầm, kịch bản về 9 phút điên rồ của quá khứ rất có thể sẽ trở thành hiện thực một lần nữa tại thánh địa của Liverpool.