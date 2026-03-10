Liverpool đối đầu Real Madrid vì Eli Junior Kroupi: Phép thử tham vọng 80 triệu bảng Sở hữu hiệu suất ấn tượng tại Bournemouth, chân sút 19 tuổi Eli Junior Kroupi trở thành mục tiêu săn đón của Liverpool và Real Madrid với mức giá 80 triệu bảng.

Eli Junior Kroupi đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng Ngoại hạng Anh khi lọt vào tầm ngắm của những gã khổng lồ như Liverpool và Real Madrid. Tiền đạo 19 tuổi người Pháp, người vừa cập bến Bournemouth với giá 12 triệu bảng, hiện được định giá lên tới 80 triệu bảng sau màn trình diễn bùng nổ trong màu áo "The Cherries". Việc quyết tâm chiêu mộ Kroupi không chỉ là sự bổ sung nhân sự mà còn là lời khẳng định tham vọng của HLV Arne Slot trong việc đưa Lữ đoàn đỏ trở lại đỉnh cao.

Hiện tượng 19 tuổi khuấy đảo xứ sương mù

Từng là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Lorient ra mắt đội một vào tháng 6/2023, Eli Junior Kroupi đã trải qua hành trình thăng tiến chóng mặt. Sau khi ghi 22 bàn giúp Lorient thăng hạng Ligue 2 mùa trước, anh chuyển đến Bournemouth và lập tức thích nghi với môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Dù không phải lúc nào cũng được đá chính, tuyển thủ U21 Pháp đã ghi được 8 bàn thắng, đạt hiệu suất đáng kinh ngạc: trung bình 133 phút cho mỗi pha lập công.

Eli Junior Kroupi đang gây tiếng vang tại Ngoại hạng Anh.

HLV Andoni Iraola đã không ít lần dành lời khen ngợi cho cậu học trò về sự nhạy bén trong vòng cấm và cường độ hoạt động năng nổ. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện cùng khả năng xử lý bóng tinh tế giúp Kroupi trở thành mối đe dọa thường trực cho mọi hàng thủ tại Premier League mùa này.

Mảnh ghép lý tưởng cho sơ đồ của Arne Slot

Tại Anfield, HLV Arne Slot đang đối mặt với bài toán tăng cường hỏa lực khi Liverpool đang xếp vị trí thứ 6 và phải chinh chiến trên nhiều đấu trường, bao gồm vòng 1/8 Champions League gặp Galatasaray. Sự đa năng của Kroupi – người có thể chơi tốt ở cả vị trí trung phong lẫn hành lang cánh trái – được xem là lời giải hoàn hảo.

Liverpool thúc đẩy chiêu mộ sao trẻ 19 tuổi.

Giới chuyên môn nhận định, tốc độ và khả năng xuyên phá của chân sút sinh năm 2006 sẽ mang lại làn gió mới cho hàng công Liverpool. Thậm chí, anh được kỳ vọng sẽ tạo ra cuộc cạnh tranh trực tiếp hoặc trở thành phương án thay thế dài hạn cho Cody Gakpo bên cánh trái.

Cuộc đấu giá 80 triệu bảng và tham vọng Quả bóng Vàng

Mức giá 80 triệu bảng mà Bournemouth đưa ra là một con số khổng lồ, minh chứng cho giá trị tăng phi mã của "viên ngọc quý" này. Tuy nhiên, rào cản tài chính dường như không làm nản lòng Liverpool, Real Madrid hay PSG. Bản thân Kroupi cũng khẳng định mục tiêu của mình là khoác áo những đội bóng vĩ đại nhất thế giới và hướng tới danh hiệu Quả bóng Vàng trong tương lai.

Cuộc đua giành chữ ký của Kroupi vào mùa hè tới không chỉ đơn thuần là một thương vụ chuyển nhượng, mà là một cuộc chiến về vị thế giữa các thế lực bóng đá châu Âu. Đối với Liverpool, vượt mặt Real Madrid để sở hữu tài năng 19 tuổi này sẽ là minh chứng rõ nhất cho khao khát trở lại vị thế dẫn đầu.