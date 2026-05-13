Liverpool đối diện nguy cơ mất Xabi Alonso vào tay Chelsea vì kiên định với Arne Slot Ban lãnh đạo Liverpool đang đứng trước quyết định gây tranh cãi khi giữ chân Arne Slot bất chấp chuỗi thành tích tệ hại nhất trong 71 năm, tạo điều kiện để Chelsea tiếp cận Xabi Alonso.

Sự kiên nhẫn của người hâm mộ Liverpool tại Anfield dường như đã đi đến giới hạn cuối cùng sau trận hòa bạc nhược trước Chelsea. Trong bối cảnh đội bóng thành London đang ráo riết tìm kiếm người thay thế trên băng ghế huấn luyện, cái tên Xabi Alonso một lần nữa trở thành tâm điểm của sự tiếc nuối tại nửa đỏ vùng Merseyside. Việc Liverpool không tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của "người cũ" Alonso đang được xem là một canh bạc mạo hiểm của giới chủ câu lạc bộ.

Liverpool có thể sẽ bỏ qua cơ hội chiêu mộ Alonso khi họ vẫn đặt niềm tin vào Slot.

Xabi Alonso: Giải pháp hoàn hảo đang dần xa tầm tay

Xabi Alonso không còn là một cái tên xa lạ. Sau khi giúp Bayer Leverkusen giành cú đúp danh hiệu bất bại tại Đức, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế là một trong những nhà thiết kế chiến thuật trẻ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Từng là thần tượng tại Anfield, Alonso được đại đa số cổ động viên xem là người kế nhiệm xứng đáng nhất cho di sản của Jurgen Klopp.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Arne Slot vào năm 2024 và việc ông giúp đội bóng lên ngôi vô địch mùa trước đã tạm thời dập tắt những tiếng vang về Alonso. Giờ đây, khi Alonso đã rời Real Madrid và đang ở trạng thái tự do, việc Liverpool vẫn im hơi lặng tiếng trong khi đối thủ Chelsea tiến gần đến một thỏa thuận chính thức đã tạo ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng người hâm mộ.

Cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất trong 7 thập kỷ

Dưới sự dẫn dắt của Arne Slot, Liverpool đang trải qua một giai đoạn đen tối nhất kể từ những năm 1950. Chuỗi kết quả bết bát đã khiến chiến dịch bảo vệ ngôi vương của The Kop sụp đổ ngay từ tháng 11. Các thống kê chỉ ra rằng đây là chuỗi phong độ kém cỏi nhất của đội bóng trong vòng 71 năm qua.

Vấn đề không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở lối chơi thiếu sức sống. Liverpool hiện tại mong manh cả về thể chất lẫn tinh thần. Trong các trận đấu gần đây, các cầu thủ trông luôn kiệt sức và không thể duy trì cường độ thi đấu đỉnh cao với mật độ dày đặc. Roy Keane, chuyên gia phân tích bóng đá, thậm chí đã gọi Liverpool là một "đội bóng dễ bị đánh bại", một nhận định cay đắng đối với vị thế của gã khổng lồ nước Anh.

Liverpool sa sút thấy rõ ở mùa giải năm nay.

Những quyết định nhân sự gây tranh cãi

Đỉnh điểm của sự thất vọng diễn ra trong trận gặp Chelsea tại Anfield, khi Arne Slot quyết định rút Rio Ngumoha ra nghỉ ở phút 66. Ngumoha vốn được xem là điểm sáng hiếm hoi trong lối chơi tấn công bế tắc của đội nhà. Quyết định này đã vấp phải những tiếng la ó vang dội từ khán đài, cho thấy niềm tin vào khả năng đọc trận đấu của Slot đã xuống mức thấp kỷ lục.

Bên cạnh đó, phản ứng của các trụ cột như Mohamed Salah và Virgil van Dijk cũng cho thấy sự rạn nứt ngầm. Trong khi Salah ám chỉ về việc tiêu chuẩn tại Anfield đang sụt giảm nghiêm trọng, Van Dijk lại thừa nhận đội bóng cần một cuộc cải tổ lớn ở "hậu trường" để cứu vãn tương lai. Slot vẫn khẳng định mình kiểm soát được tình hình, nhưng những gì diễn ra trên sân cỏ lại cho thấy điều ngược lại.

Bài học từ quá khứ và bóng ma Ten Hag

Nhiều chuyên gia đang liên tưởng tình cảnh của Liverpool hiện tại với trường hợp của Erik ten Hag tại Manchester United. Việc ban lãnh đạo phớt lờ các dấu hiệu báo động và trì hoãn việc thay đổi có thể dẫn đến một mùa giải lãng phí hoàn toàn. Nếu không hành động quyết liệt, Liverpool không chỉ mất đi một mùa giải mà còn mất đi cơ hội sở hữu một huấn luyện viên tài năng như Xabi Alonso.

Khi Chelsea đang tiến rất gần đến việc bổ nhiệm Alonso, thời gian dành cho Liverpool không còn nhiều. Arne Slot có thể hứa hẹn về một mùa hè thay đổi, nhưng nếu Xabi Alonso chính thức cập bến Stamford Bridge, đó sẽ là một sự hối hận muộn màng đối với những nhà điều hành tại Anfield.