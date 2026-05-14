Liverpool đối mặt bài toán sa thải Arne Slot: FSG liệu có lặp lại sai lầm năm 2015? Sau mùa giải sa sút tại Anfield, FSG đứng trước quyết định khó khăn về tương lai Arne Slot. Liệu kịch bản Brendan Rodgers có lặp lại khi niềm tin từ người hâm mộ đang chạm đáy?

Tập đoàn Fenway Sports (FSG) đang đứng trước một tình thế tiến thoái lưỡng nan đầy quen thuộc tại Anfield. Các ông chủ John W. Henry và Tom Werner buộc phải đưa ra quyết định sống còn về tương lai của huấn luyện viên trưởng Arne Slot trong bối cảnh Liverpool sa sút đáng báo động và làn sóng bất mãn từ người hâm mộ đang dâng cao.

FSG vẫn đang đặt niềm tin vào Slot.

Bóng ma quá khứ từ thời Brendan Rodgers

Tình cảnh hiện tại của Arne Slot gợi nhớ trực tiếp đến giai đoạn khủng hoảng năm 2015 dưới thời Brendan Rodgers. Sau thất bại nhục nhã 1-6 trước Stoke City khi đó, FSG đã chọn cách tiếp tục kiên nhẫn, thậm chí bạo chi để mang về những ngôi sao như Christian Benteke hay Roberto Firmino. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn đó đã phản tác dụng khi Rodgers vẫn bị sa thải vào tháng 10 cùng năm để nhường chỗ cho Jurgen Klopp.

Giờ đây, Liverpool đang đứng trước kịch bản tương tự. Sau khi ủng hộ Slot bằng khoản ngân sách chuyển nhượng khổng lồ lên tới 450 triệu bảng vào mùa hè năm ngoái, đội bóng lại không duy trì được vị thế vốn có. Câu hỏi đặt ra cho FSG là liệu họ sẽ quyết liệt cắt lỗ để bắt đầu một kỷ nguyên mới, hay tiếp tục đánh cược và đối mặt với nguy cơ lãng phí thêm một mùa giải quý giá.

Bầu không khí độc hại tại Anfield và sự bế tắc chiến thuật

Cựu tiền vệ Danny Murphy nhận định rằng việc Arne Slot rời đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Trận hòa 1-1 trước Chelsea vừa qua đã phơi bày một bầu không khí "độc hại" hiếm thấy tại Anfield. Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là quyết định rút tài năng trẻ Rio Ngumoha ra nghỉ ở phút 66, khiến đám đông khán giả không ngừng la ó vị chiến lược gia người Hà Lan.

Sự phản đối này không đơn thuần nhắm vào một cá nhân, mà là sự tích tụ của nỗi thất vọng đối với lối chơi bảo thủ. Người hâm mộ kỳ vọng vào một Liverpool áp đặt, pressing tầm cao nhưng thực tế mùa này The Kop thường xuyên để đối thủ kiểm soát hoàn toàn khu vực trung lộ. Việc đánh mất bản sắc khiến niềm tin từ khán đài đang dần cạn kiệt.

Xabi Alonso và phương án tái thiết

Áp lực đang bủa vây Slot.

Trong khi chiếc ghế của Slot lung lay, cái tên Xabi Alonso bắt đầu xuất hiện dày đặc như một phương án thay thế lý tưởng. Dù đang được Chelsea săn đón, nhiều chuyên gia tin rằng Liverpool mới là bến đỗ định mệnh của cựu danh thủ người Tây Ban Nha. Với thành tích dẫn dắt Bayer Leverkusen giành cú đúp danh hiệu bất bại tại Đức, Alonso sở hữu cả năng lực cầm quân lẫn sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa câu lạc bộ.

Công bằng mà nói, Arne Slot cũng xứng đáng nhận được sự cảm thông khi phải đối mặt với hàng loạt biến cố: sự ra đi của các trụ cột như Trent Alexander-Arnold và Luis Diaz, sự sa sút của Mohamed Salah, cùng thảm kịch chấn thương của Diogo Jota. Tuy nhiên, tại một đội bóng tầm cỡ như Liverpool, kết quả cuối cùng mới là thước đo duy nhất. Nếu FSG không đưa ra quyết định dứt khoát, họ có nguy cơ nhìn các đối thủ bứt phá trong khi đội nhà vẫn loay hoay trong vòng lặp của những sai lầm cũ.