Liverpool đối mặt bóng ma 33 năm trong cuộc tiếp đón West Ham tại Anfield Thầy trò Arne Slot đứng trước nguy cơ tái lập kỷ lục buồn từ mùa giải 1992-93 nếu để thua West Ham trên sân nhà. Trong bối cảnh Florian Wirtz vắng mặt, vai trò nhạc trưởng của Dominik Szoboszlai sẽ là chìa khóa then chốt.

Liverpool bước vào cuộc tiếp đón West Ham United tại Anfield với áp lực nặng nề từ cuộc đua Top 4 và cả những thống kê lịch sử đáng lo ngại. Một thất bại trước đối thủ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ không chỉ khiến The Kop hụt hơi trong cuộc đua giành vé dự Champions League mà còn khiến họ cân bằng một kỷ lục buồn đã tồn tại hơn ba thập kỷ.

Nỗi ám ảnh từ mùa giải 1992-93

Đoàn quân của Arne Slot vừa tìm lại cảm giác chiến thắng sau trận thắng nhọc nhằn 1-0 trước Nottingham Forest. Kết quả này giúp họ san bằng điểm số với Chelsea, nhưng vẫn đang kém vị trí thứ 4 của Manchester United 3 điểm. Tuy nhiên, sự ổn định tại Anfield đang là dấu hỏi lớn sau khi Liverpool từng để thua sốc 0-3 trước Nottingham Forest ngay trên thánh địa của mình.

Thử thách tiếp theo của họ là West Ham, đội bóng đang đứng thứ 18 và đang chiến đấu quyết liệt để trụ hạng. Nếu để thua "The Hammers", Liverpool sẽ lần thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh phải nhận hai thất bại trên sân nhà trước các đội nằm trong nhóm xuống hạng trong cùng một mùa giải.

Liverpool rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực và tránh những kỷ lục tiêu cực.

Lần duy nhất kịch bản tồi tệ này xảy ra là vào mùa giải 1992-93 dưới thời HLV Graeme Souness. Khi đó, Liverpool đã gục ngã trước Arsenal và Wimbledon – những đội bóng cũng đang đứng ở nhóm cuối bảng trước giờ bóng lăn. Kết thúc mùa giải năm đó, The Kop chỉ cán đích ở vị trí thứ 6, một viễn cảnh mà người hâm mộ đội bóng thành phố cảng không hề mong muốn lặp lại ở thời điểm hiện tại.

Chỉnh sửa chiến thuật và hy vọng vào hàng thủ

Dù đối mặt với áp lực lịch sử, Arne Slot vẫn có những điểm tựa để lạc quan. Liverpool đã thắng hai trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh với cùng tỷ số 1-0. Nếu tiếp tục giữ sạch lưới và giành chiến thắng trước West Ham, họ sẽ có chuỗi 3 trận thắng trắng lưới liên tiếp lần đầu tiên kể từ giai đoạn đầu mùa giải 2024-25.

Về tình hình nhân sự, sự thiếu vắng nhạc trưởng Florian Wirtz do chấn thương lưng là tổn thất không nhỏ cho mặt trận tấn công. Tuy nhiên, sự trở lại của Jeremie Frimpong sau chấn thương gân kheo mang đến giải pháp chiến thuật quan trọng. Có Frimpong án ngữ hành lang phải, Dominik Szoboszlai sẽ được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự biên để bó vào trung lộ, đảm nhận vai trò số 10 trám vào vị trí của Wirtz.

Dominik Szoboszlai: Vũ khí sút xa then chốt

Việc đẩy Szoboszlai lên đá cao hơn ở trung lộ có thể là nước đi mang tính quyết định. Tiền vệ người Hungary đang là cầu thủ tích cực dứt điểm tầm xa nhất giải đấu với 37 cú sút từ ngoài vòng cấm. Thống kê cho thấy 3 trong số 4 bàn thắng của anh tại Ngoại hạng Anh mùa này đều được thực hiện từ khoảng cách trên 18 mét.

Khả năng sút xa của Szoboszlai là phương án giải quyết bế tắc hiệu quả trước các đội bóng chơi lùi sâu.

Tỷ lệ chuyển hóa bàn thắng từ sút xa của Szoboszlai hiện đang dẫn đầu giải đấu, chỉ có Anton Stach của Leeds United là có thể sánh kịp. Trước một West Ham chắc chắn sẽ chủ động chơi phòng ngự lùi sâu để kiếm điểm, khả năng bắn phá từ tuyến hai của Szoboszlai chính là chìa khóa để Liverpool phá vỡ thế bế tắc, qua đó tránh được kỷ lục buồn và tiếp tục bám đuổi Manchester United trong cuộc đua khốc liệt vào Top 4.